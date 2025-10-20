La Traviata - Kiệt tác opera Ý trở lại với khán giả Thủ đô

Hơn 170 năm sau khi ra đời, La Traviata vẫn khiến khán giả toàn cầu rơi lệ. Và vào hai đêm 24 và 25/10/2025, kiệt tác opera kinh điển ấy sẽ một lần nữa ngân vang trong không gian sang trọng của Nhà hát Hồ Gươm.

Sự trở lại của bản tình ca vượt thời gian

Vở opera ba màn La Traviata của nhà soạn nhạc thiên tài Giuseppe Verdi, chuyển thể từ tiểu thuyết Trà Hoa Nữ, là một trong những tác phẩm được trình diễn nhiều nhất trong lịch sử opera thế giới. La Traviata còn được hiểu là “Người đàn bà hư hỏng”.

La Traviata không chỉ hấp dẫn bởi câu chuyện tình yêu kịch tính mà còn dựng lại bức tranh sống động về xã hội thượng lưu nước Pháp cách đây hai thế kỷ bằng âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Đặc biệt, những trích đoạn aria thiết tha, say đắm trong vở diễn đã lấy đi nhiều nước mắt và chinh phục khán giả mọi thời đại.

Sau thành công vang dội của lần công diễn năm 2024, Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục đưa La Traviata trở lại với khán giả Thủ đô trong hai đêm 24 và 25/10/2025. Ở lần tái ngộ này, kiệt tác của Verdi hứa hẹn mang đến cho người xem những trải nghiệm nghệ thuật thăng hoa, vừa quen thuộc lại đầy bất ngờ.

Dàn nghệ sĩ trong lần công diễn La Traviata năm 2024

Vở diễn được dàn dựng dưới bàn tay của hai nữ đạo diễn quốc tế nổi danh tại các sân khấu opera châu Âu - Beverly và Rebecca Blankenship, những người đã giành chiến thắng hạng mục Nhạc kịch xuất sắc nhất tại Oscar Theater 2024. Bộ đôi đạo diễn tài năng hứa hẹn sẽ thổi vào La Traviata một luồng sinh khí mới, làm nổi bật trọn vẹn vẻ đẹp tinh tế và chiều sâu cảm xúc của kiệt tác vượt thời gian này.

Với sự tham gia của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) cùng dàn ca sĩ opera hàng đầu, La Traviata năm nay được kỳ vọng mang đến một diện mạo mới cho câu chuyện tình bi tráng giữa nàng kỹ nữ Violetta Valéry và chàng trai trẻ Alfredo Germont. Đặc biệt, khán giả sẽ được tái ngộ giọng soprano Đào Tố Loan, người từng ghi dấu ấn sâu đậm trong phiên bản 2024, trong vai Violetta và tenor Trường Linh đảm nhiệm vai Alfredo.

Nghệ sĩ Tố Loan và Tường Linh hóa thân vào nhân vật trong nhạc kịch La Traviata năm 2024

Từ khúc aria nổi tiếng “Sempre libera” đến bản hợp xướng bi thương ở hồi cuối, khán giả sẽ được sống trong từng cung bậc của nỗi đam mê và tuyệt vọng, nơi Verdi gửi gắm niềm tin vào vẻ đẹp cứu rỗi của tình yêu và lòng vị tha. Mỗi cảnh trí, phục trang, ánh sáng đều được đầu tư công phu để tái hiện vẻ hoa lệ của Paris thế kỷ XIX, hòa cùng ngôn ngữ âm nhạc đỉnh cao sẽ tạo nên một đêm nghệ thuật đầy xúc cảm.

Lan tỏa âm nhạc hàn lâm, bồi đắp gu thẩm mỹ khán giả

La Traviata nối tiếp hai đêm hòa nhạc Italia Mistero đưa khán giả Thủ đô sống lại thời kỳ vàng son của opera Ý thế kỉ XIX. Đằng sau những đêm biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao là sự đồng hành của những doanh nghiệp tâm huyết muốn tiếp sức cho cộng đồng nghệ thuật, trong đó có ROX Group.

ROX Group đồng hành cùng hòa nhạc Italia Mistero tại Nhà hát Hồ Gươm tháng 9/2025

Đại diện ROX Group chia sẻ: “Âm nhạc hàn lâm tuy không dễ tiếp cận như các loại hình đại chúng nhưng lại có sức lan tỏa bền bỉ và giá trị nuôi dưỡng tâm hồn sâu sắc. Khán giả, đặc biệt là giới trẻ, có cơ hội thưởng thức nhạc kịch hay hòa nhạc giao hưởng thì sự tò mò và niềm yêu thích sẽ dần được khơi mở như mưa dầm thấm lâu. ROX Group mong muốn góp phần tạo nên những cơ hội ấy, để âm nhạc hàn lâm dần trở thành một phần trong đời sống tinh thần người Việt. Khi gu thưởng thức nghệ thuật được nâng cao, nó sẽ từng bước giúp công chúng sàng lọc những tác phẩm kém chất lượng, hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ”.

Suốt gần ba thập kỷ phát triển, bên cạnh việc kiến tạo hệ sinh thái Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp, Dịch vụ và Tài chính, ROX Group luôn đề cao giá trị nhân văn - đổi mới - quốc tế và coi nghệ thuật là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng tâm hồn và định hình lối sống văn minh cho cộng đồng.

Năm 2025, ROX Group là đối tác đồng hành của nhiều chương trình quy mô như Những kiệt tác của chủ nghĩa Cổ điển & Lãng mạn, Tchaikovsky Night, Vivaldi& Beethoven, Italia Mistero…

Từ những nỗ lực kiến tạo không gian sống đến hành trình đồng hành cùng nghệ thuật, ROX Group đang thể hiện nhất quán một tầm nhìn phát triển dựa trên nền tảng văn hóa và con người. Bởi như triết gia Friedrich Nietzsche từng nói: “Không có âm nhạc, cuộc sống sẽ là một sai lầm”.

Những đêm diễn như La Traviata hay Italia Mistero không chỉ làm sống dậy những âm thanh tinh hoa của các kiệt tác vượt thời gian mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, giúp con người biết rung động trước cái đẹp, biết trân trọng những giá trị bền vững và nhân văn. Sự đồng hành của những doanh nghiệp như ROX Group củng cố niềm tin rằng, đầu tư cho nghệ thuật cũng chính là đầu tư cho tương lai.