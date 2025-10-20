Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

La Traviata - Kiệt tác opera Ý trở lại với khán giả Thủ đô

15:47 20/10/2025
Hơn 170 năm sau khi ra đời, La Traviata vẫn khiến khán giả toàn cầu rơi lệ. Và vào hai đêm 24 và 25/10/2025, kiệt tác opera kinh điển ấy sẽ một lần nữa ngân vang trong không gian sang trọng của Nhà hát Hồ Gươm.

Sự trở lại của bản tình ca vượt thời gian

Vở opera ba màn La Traviata của nhà soạn nhạc thiên tài Giuseppe Verdi, chuyển thể từ tiểu thuyết Trà Hoa Nữ, là một trong những tác phẩm được trình diễn nhiều nhất trong lịch sử opera thế giới. La Traviata còn được hiểu là “Người đàn bà hư hỏng”.

La Traviata không chỉ hấp dẫn bởi câu chuyện tình yêu kịch tính mà còn dựng lại bức tranh sống động về xã hội thượng lưu nước Pháp cách đây hai thế kỷ bằng âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn. Đặc biệt, những trích đoạn aria thiết tha, say đắm trong vở diễn đã lấy đi nhiều nước mắt và chinh phục khán giả mọi thời đại.

Sau thành công vang dội của lần công diễn năm 2024, Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục đưa La Traviata trở lại với khán giả Thủ đô trong hai đêm 24 và 25/10/2025. Ở lần tái ngộ này, kiệt tác của Verdi hứa hẹn mang đến cho người xem những trải nghiệm nghệ thuật thăng hoa, vừa quen thuộc lại đầy bất ngờ.

picture1-1760950022.jpg

Dàn nghệ sĩ trong lần công diễn La Traviata năm 2024

Vở diễn được dàn dựng dưới bàn tay của hai nữ đạo diễn quốc tế nổi danh tại các sân khấu opera châu Âu - Beverly và Rebecca Blankenship, những người đã giành chiến thắng hạng mục Nhạc kịch xuất sắc nhất tại Oscar Theater 2024. Bộ đôi đạo diễn tài năng hứa hẹn sẽ thổi vào La Traviata một luồng sinh khí mới, làm nổi bật trọn vẹn vẻ đẹp tinh tế và chiều sâu cảm xúc của kiệt tác vượt thời gian này.

Với sự tham gia của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) cùng dàn ca sĩ opera hàng đầu, La Traviata năm nay được kỳ vọng mang đến một diện mạo mới cho câu chuyện tình bi tráng giữa nàng kỹ nữ Violetta Valéry và chàng trai trẻ Alfredo Germont. Đặc biệt, khán giả sẽ được tái ngộ giọng soprano Đào Tố Loan, người từng ghi dấu ấn sâu đậm trong phiên bản 2024, trong vai Violetta và tenor Trường Linh đảm nhiệm vai Alfredo.

picture2-1760950021.jpg

Nghệ sĩ Tố Loan và Tường Linh hóa thân vào nhân vật trong nhạc kịch La Traviata năm 2024

Từ khúc aria nổi tiếng “Sempre libera” đến bản hợp xướng bi thương ở hồi cuối, khán giả sẽ được sống trong từng cung bậc của nỗi đam mê và tuyệt vọng, nơi Verdi gửi gắm niềm tin vào vẻ đẹp cứu rỗi của tình yêu và lòng vị tha. Mỗi cảnh trí, phục trang, ánh sáng đều được đầu tư công phu để tái hiện vẻ hoa lệ của Paris thế kỷ XIX, hòa cùng ngôn ngữ âm nhạc đỉnh cao sẽ tạo nên một đêm nghệ thuật đầy xúc cảm.

Lan tỏa âm nhạc hàn lâm, bồi đắp gu thẩm mỹ khán giả

La Traviata nối tiếp hai đêm hòa nhạc Italia Mistero đưa khán giả Thủ đô sống lại thời kỳ vàng son của opera Ý thế kỉ XIX. Đằng sau những đêm biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao là sự đồng hành của những doanh nghiệp tâm huyết muốn tiếp sức cho cộng đồng nghệ thuật, trong đó có ROX Group.

picture3-1760950015.jpg

ROX Group đồng hành cùng hòa nhạc Italia Mistero tại Nhà hát Hồ Gươm tháng 9/2025

Đại diện ROX Group chia sẻ: “Âm nhạc hàn lâm tuy không dễ tiếp cận như các loại hình đại chúng nhưng lại có sức lan tỏa bền bỉ và giá trị nuôi dưỡng tâm hồn sâu sắc. Khán giả, đặc biệt là giới trẻ, có cơ hội thưởng thức nhạc kịch hay hòa nhạc giao hưởng thì sự tò mò và niềm yêu thích sẽ dần được khơi mở như mưa dầm thấm lâu. ROX Group mong muốn góp phần tạo nên những cơ hội ấy, để âm nhạc hàn lâm dần trở thành một phần trong đời sống tinh thần người Việt. Khi gu thưởng thức nghệ thuật được nâng cao, nó sẽ từng bước giúp công chúng sàng lọc những tác phẩm kém chất lượng, hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ”.

Suốt gần ba thập kỷ phát triển, bên cạnh việc kiến tạo hệ sinh thái Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp, Dịch vụ và Tài chính, ROX Group luôn đề cao giá trị nhân văn - đổi mới - quốc tế và coi nghệ thuật là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng tâm hồn và định hình lối sống văn minh cho cộng đồng.

Năm 2025, ROX Group là đối tác đồng hành của nhiều chương trình quy mô như Những kiệt tác của chủ nghĩa Cổ điển & Lãng mạn, Tchaikovsky Night, Vivaldi& Beethoven, Italia Mistero…

Từ những nỗ lực kiến tạo không gian sống đến hành trình đồng hành cùng nghệ thuật, ROX Group đang thể hiện nhất quán một tầm nhìn phát triển dựa trên nền tảng văn hóa và con người. Bởi như triết gia Friedrich Nietzsche từng nói: “Không có âm nhạc, cuộc sống sẽ là một sai lầm”.

Những đêm diễn như La Traviata hay Italia Mistero không chỉ làm sống dậy những âm thanh tinh hoa của các kiệt tác vượt thời gian mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, giúp con người biết rung động trước cái đẹp, biết trân trọng những giá trị bền vững và nhân văn. Sự đồng hành của những doanh nghiệp như ROX Group củng cố niềm tin rằng, đầu tư cho nghệ thuật cũng chính là đầu tư cho tương lai.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

ROX Group
Cùng chủ đề
Lý do báo Mỹ gọi Phú Quốc là nơi tuyệt vời cho người nước ngoài sống và định cư? Thông tin cần biết
Lý do báo Mỹ gọi Phú Quốc là nơi tuyệt vời cho người nước ngoài sống và định cư?

Mới đây, Travel + Leisure, tạp chí du lịch danh giá từ Mỹ vừa đăng tải bài viết ca ngợi...

VPBank - Từ đồng hành cùng King of Kpop đến mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa Thông tin cần biết
VPBank - Từ đồng hành cùng King of Kpop đến mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa

VPBank với tư cách Title Sponsor (nhà tài trợ danh xưng) G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by...

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tiên phong đưa thực tiễn nghề luật vào giảng đường đại học Thông tin cần biết
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tiên phong đưa thực tiễn nghề luật vào giảng đường đại học

(Pháp lý) – Ngày 15/10/2025, tại Trường Đại học Duy Tân, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền...

Phó Chủ tịch T&T Group làm Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu Thông tin cần biết
Phó Chủ tịch T&T Group làm Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu

Ngày 16/10, tại Huế, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Thành phố Huế...

Từ lớp học đến cuộc sống: Hành trình debut của tân sinh viên Thông tin cần biết
Từ lớp học đến cuộc sống: Hành trình debut của tân sinh viên

Bước chân vào đại học chính là khoảnh khắc “debut” của mỗi tân sinh viên. Mặc dù đối mặt với...

Cùng MB chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ Thông tin cần biết
Cùng MB chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ

Cơn bão số 10 (Bualoi), cơn bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nghiêm...

Mới cập nhật
Nhận diện một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp phòng, chống

Nhận diện một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp phòng, chống

(Pháp lý). Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ thông tin, đã đưa kinh tế đạt được những bước phát triển mới. Tuy nhiên đi cùng với sự phát triển đó là những thách thức về phòng, chống một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, đặc biệt tội phạm trong môi trường số. Bài viết sau, tác giả nghiên cứu và nhận diện các loại tội phạm kinh tế nổi cộm thời gian gần đây, từ đó đề xuất kiến nghị các biện pháp phòng, chống .

9 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

SeABank đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ vươn xa trên thương trường

SeABank đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ vươn xa trên thương trường

Kinh tế Việt Nam ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp nữ chủ, khẳng định bản lĩnh cạnh tranh từ quản trị, công nghệ đến mở rộng thị trường. Đồng hành cùng hành trình này, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tiên phong cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, đi kèm với hỗ trợ phi tài chính, giúp doanh nghiệp nữ chủ nâng cao năng lực và phát triển bền vững.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Lý do báo Mỹ gọi Phú Quốc là nơi tuyệt vời cho người nước ngoài sống và định cư?

Lý do báo Mỹ gọi Phú Quốc là nơi tuyệt vời cho người nước ngoài sống và định cư?

Mới đây, Travel + Leisure, tạp chí du lịch danh giá từ Mỹ vừa đăng tải bài viết ca ngợi Phú Quốc như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh dịp cuối năm 2025, chỉ ra những lý do khiến hòn đảo ngày càng nổi tiếng trên toàn cầu và thu hút người nước ngoài đến du lịch, thậm chí định cư.

9 giờ trước Thông tin cần biết

T&T City Millennia “bùng nổ” ngày mở bán, 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công

T&T City Millennia “bùng nổ” ngày mở bán, 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công

Ngày 19/10, lễ mở bán chính thức của đại đô thị T&T City Millennia tại TP.HCM đã diễn ra trong không khí sôi động và bùng nổ khi 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công chỉ sau vài giờ. Sự kiện đánh dấu một cột mốc ấn tượng, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của đại đô thị ven sông và uy tín thương hiệu của T&T Group trên thị trường bất động sản phía Nam.

14 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vinamilk gia nhập nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu

Vinamilk gia nhập nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu

Lần đầu tiên có chỉ số sức mạnh thương hiệu vượt ngưỡng 90 điểm – xếp hạng AAA+, Vinamilk được Brand Finance đánh giá có sức mạnh thương hiệu cao hơn cả top 3 thương hiệu sữa có giá trị cao nhất hành tinh và vào nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất thế giới. Với dấu ấn nổi bật này, Vinamilk đã trở thành thương hiệu sữa đứng thứ 3 thế giới về sức mạnh thương hiệu và được mời tham gia chuyên mục spotlight toàn cầu của Brand Finance.

14 giờ trước Thông tin kinh doanh

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

(Pháp lý). Bài viết được nhóm nghiên cứu trường Đại học Luật Hà Nội tập trung phân tích, đánh giá một số nền tảng số như: PropTech, Sàn thương mại điện tử Bất động sản, Hợp đồng thông minh, Blockchain… là những hình thức có thể được ứng dụng hiệu quả trong các giao dịch về QSDĐ. Qua đó cho thấy sự cần thiết khách quan của việc sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về một vấn đề mới rất có tiềm năng phát triển ở tương lai như PropTech.

17 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc vào sáng 20/10. Đây là Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng; Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Một số quy định pháp luật của Mỹ liên quan đến công nghệ chuỗi khối Blockchain và tham khảo cho Việt Nam

Một số quy định pháp luật của Mỹ liên quan đến công nghệ chuỗi khối Blockchain và tham khảo cho Việt Nam

Việt Nam hiện chưa có hàng lang pháp lý rõ ràng cho công nghệ Blockchain để thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng của công nghệ này. Việt Nam cũng đang trong thời kỳ hội nhập cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Để không bỏ lỡ những cơ hội, thách thức trong cuộc cách mạng này, Việt Nam đã tạo môi trường cho việc phát triển, những cái nhìn cởi mở về công nghệ mới, công nghệ chuỗi khối Blockchain qua những buổi hội thảo, trao đổi, những nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm.

2 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

VPBank - Từ đồng hành cùng King of Kpop đến mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa

VPBank - Từ đồng hành cùng King of Kpop đến mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa

VPBank với tư cách Title Sponsor (nhà tài trợ danh xưng) G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank không chỉ là câu chuyện của một nhà tài trợ mà còn là minh chứng cho vị thế và uy tín của thương hiệu Việt Nam với đối tác quốc tế.

2 ngày trước Thông tin cần biết

Mở bán T&T City Millennia: Trải nghiệm chưa từng có cho khách hàng và nhà đầu tư

Mở bán T&T City Millennia: Trải nghiệm chưa từng có cho khách hàng và nhà đầu tư

Sự kiện mở bán đại đô thị T&T City Millennia vào ngày 19/10 tới đây được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn nhà đầu tư, khởi động cho chu kỳ phát triển mới đầy sôi động và giàu tiềm năng tại khu Nam Sài Gòn.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay