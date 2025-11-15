Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Kinh tế đêm Đà Nẵng còn thiếu một “thỏi nam châm” xứng tầm

11:00 15/11/2025
Dù tiên phong đầu tư mạnh tay phát triển kinh tế đêm, song Đà Nẵng dường như vẫn thiếu một ‘thỏi nam châm” xứng tầm để du khách sẵn sàng “móc hầu bao” vui chơi thâu đêm.

Vẫn chưa có “kinh tế đêm đúng nghĩa”

Từ đề án phát triển kinh tế đêm của thành phố được ban hành năm 2020, nhiều năm qua, Đà Nẵng chú trọng đẩy mạnh đầu tư vào kinh tế đêm nhằm tạo diện mạo mới và gia tăng sức hút đối với du khách. Hàng loạt điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch ban đêm được đầu tư vận hành, giúp đa dạng hóa lựa chọn, tăng thời gian lưu trú của khách và doanh thu từ hoạt động du lịch đêm.

1-1763211554.jpg

Kinh tế đêm Đà Nẵng chưa phát triển xứng tầm (Ảnh minh họa: Phố đi bộ Bạch Đằng)

Nổi bật như bãi biển đêm Mỹ An, đường hoa biển Đà Nẵng, Phố du lịch An Thượng, Phố đi bộ Bạch Đằng, dịch vụ giải trí tại công viên bờ Đông và cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi. Nhiều chợ đêm, show diễn nghệ thuật, tour du ngoạn sông Hàn, chương trình nhạc nước tại Quảng trường 2/9, Cầu Rồng phun lửa - phun nước... được triển khai, thu hút đông đảo người dân, du khách đến vui chơi.

Đặc biệt, khu du lịch nổi tiếng miền Trung Sun World Ba Na Hills với sản phẩm Ba Na By Night hấp dẫn và độc đáo đã tạo được dấu ấn riêng đối với du khách.

2-1763211567.jpg

Combo Ba Na By Night đã tạo được dấu ấn riêng với du khách

Dù được đầu tư xây dựng nhiều sản phẩm dịch vụ, hệ sinh thái du lịch về đêm của Đà Nẵng vẫn chưa thực sự đồng bộ, xứng tầm với tiềm năng của một trung tâm du lịch lớn bậc nhất cả nước. Thành phố bên sông Hàn vẫn thiếu các tổ hợp quy mô, nơi cung cấp chuỗi các trải nghiệm du lịch về đêm đẳng cấp được thiết kế bài bản và đồng bộ cho du khách.

Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng năm 2025, số ngày lưu trú bình quân của khách đến Đà Nẵng nghỉ qua đêm mới chỉ vỏn vẹn 1,89 ngày/lượt. Con số này so với tiềm năng của một thành phố đáng sống, một trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực như Đà Nẵng là còn rất “khiêm tốn”.

Bên cạnh đó, dù lượng khách và doanh thu từ du lịch của Đà Nẵng tăng trưởng hàng năm, nhưng vẫn chưa thể khai thác được dư địa lớn từ các dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm về đêm. Bàn về vấn đề này, PGS. TS Phạm Trung Lương – Thành viên Tổ chuyên gia tư vấn du lịch quốc gia thẳng thắn cho biết: Câu chuyện kinh tế đêm này không phải bây giờ lần đầu tiên ta mới nói, mà đã nói khá lâu rồi ở các trung tâm lớn như: TPHCM, Hà Nội, và kể cả Đà Nẵng. Nhưng cho đến giờ phút này, chúng ta vẫn chưa có “kinh tế đêm” đúng theo bản chất, bởi vì chúng ta đang thiếu một khu phức hợp mà bao gồm ít nhất là ba loại dịch vụ. Thứ nhất là vui chơi giải trí. Thứ hai là ẩm thực. Và thứ ba là mua sắm. Nó phải tổ hợp được ba vấn đề này, ba trong một, thì mới có thể gọi là kinh tế đêm. Theo số liệu mà tôi có được, chi tiêu trung bình hiện nay của khách khi đến Đà Nẵng chỉ khoảng 80 USD/ngày, trong khi ở Tokyo là khoảng 200 USD, Singapore khoảng 180 USD, còn Kuala Lumpur hay Bangkok cũng xấp xỉ 170 USD. Điều đó cho thấy chúng ta có khách, nhưng khách không có nhiều chỗ để tiêu”.

Da Nang Downtown và kỳ vọng tạo nên “kỳ tích” như Marina Bay Sands, Singapore

Đầu những năm 2000, Singapore đứng trước nguy cơ mất vị thế khi thị phần du lịch châu Á giảm mạnh. Quyết định táo bạo đầu tư gần 6 tỷ USD vào Marina Bay Sands (MBS) đã thay đổi cục diện của quốc đảo sư tử. MBS đã góp phần định hình một “thành phố không ngủ”– nơi du khách có thể trải nghiệm mọi thứ chỉ trong một khu phức hợp duy nhất, từ nghỉ dưỡng, hội nghị, mua sắm, ẩm thực, casino cho đến những show diễn tầm cỡ thế giới.

3-1763211567.jpg

Siêu dự án Da Nang Downtown được kỳ vọng sẽ tháo gỡ bài toán khó “kinh tế đêm” của Đà Nẵng.

Chỉ sau hai năm hoạt động, MBS gần như hoàn vốn, đón hơn 500 triệu lượt khách và mang về EBITDA hơn 2 tỷ USD/năm, đóng góp khoảng 1% GDP cho nước này. Khu tổ hợp hiện sử dụng hơn 11.800 lao động trực tiếp và mang lại hàng chục nghìn việc làm gián tiếp trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại và vận hành du lịch. Từ một vùng vịnh yên ả, MBS nay trở thành trung tâm du lịch, giải trí cao cấp bậc nhất châu Á.

Không chỉ đem lại những tác động mạnh mẽ đến kinh tế của đảo quốc sư tử, MBS còn giúp gia tăng nhận diện của Singapore trên bản đồ thế giới. Tòa nhà hình con thuyền của MBS đã trở thành hình ảnh xuất hiện trên mọi ấn phẩm quảng bá du lịch của Singapore. 

Trở lại với Đà Nẵng, siêu dự án Da Nang Downtown (DNDT) trị giá 80 ngàn tỷ đồng với điểm nhấn là tòa nhà 69 tầng lấy cảm hứng thiết kế từ “tà áo dài” truyền thống của Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích không thua kém gì MSB của Singapore, kiến tạo biểu tượng mới, đồng thời giúp tháo gỡ bài toán khó “kinh tế đêm” của Đà Nẵng.

4-1763211567.jpg

Tòa nhà 69 tầng lấy cảm hứng thiết kế từ tà áo dài Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo nên một biểu tượng mới cho Đà Nẵng

Nằm tại vị trí trung tâm, chỉ cách sân bay quốc tế 2,8 km, DNDT được quy hoạch như một “đô thị giải trí” hiện đại, tương tự MBS nhưng mang hơi thở riêng của Đà Nẵng. Ngoài tòa tháp biểu tượng cao nhất miền Trung, siêu dự án còn có chuỗi hạng mục đẳng cấp phục vụ các hoạt động nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, mua sắm đẳng cấp cả ngày lẫn đêm, với khu công viên văn hóa – vui chơi giải trí, phố thương mại ven sông, nhà hát 4.000 chỗ ngồi, khu lễ hội nghệ thuật ánh sáng, các khu căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, khu hội nghị và sự kiện, đài quan sát…

Đặc biệt, với vị thế “trung tâm của trung tâm” Đà Nẵng, Da Nang Downtown còn là mắt xích quan trọng trong hai dự án trọng điểm của Đà Nẵng là “Dòng sông Ánh sáng” và “Du lịch đường thủy nội địa” trị giá gần 10.000 tỷ của thành phố, hứa hẹn tạo thành hệ sinh thái du lịch đẳng cấp quốc tế, mang đến đa dạng trải nghiệm mới mẻ cho du khách. “DNDT sẽ là mảnh ghép quan trọng giúp Đà Nẵng hình thành mô hình kinh tế đêm mang tầm châu lục, vừa thúc đẩy tăng trưởng du lịch, vừa nâng cao hình ảnh và vị thế của thành phố trên bản đồ quốc tế”.- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng – ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Bày tỏ sự kỳ vọng lớn đối với siêu dự án DNDT, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng – ông Cao Trí Dũng nhận định, khi các dự án như DNDT đi vào vận hành, bức tranh du lịch đêm của thành phố sẽ được hoàn thiện. Điều đó sẽ tạo nên một hệ sinh thái sáng đèn 24/7, giúp giữ chân du khách lâu hơn, gia tăng chi tiêu và từng bước khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một siêu đô thị du lịch hàng đầu khu vực.

PV

