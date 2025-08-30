Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk hút khách tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

14:58 30/08/2025
Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang diễn ra tại Hà Nội, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk thu hút đông đảo người dân ghé thăm. Với thiết kế bắt mắt, trải nghiệm tương tác và dùng thử các sản phẩm dinh dưỡng, không gian triển lãm của Vinamilk trở thành một trong những điểm dừng chân được yêu thích của sự kiện.

Ngay từ những ngày đầu diễn ra Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk đã nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút người dân ở nhiều lứa tuổi. Không chỉ bởi sự quen thuộc của thương hiệu, mà còn nhờ cách tiếp cận hiện đại, gần gũi và đầy sáng tạo.

“Vinamilk tự hào được xem là thương hiệu quốc dân, gắn bó và phục vụ gần 100 triệu người dân Việt Nam suốt gần nửa thế kỷ qua. Tại triển lãm lần này, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk không chỉ giới thiệu các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, mà còn truyền tải tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại – giữa cội nguồn của một doanh nghiệp nhà nước và tầm vóc của một thương hiệu top 1 tiềm năng nhất toàn cầu theo đánh giá mới đây của Brand Finance.”  – Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Vinamilk, chia sẻ.

anh-01a-1756540733.jpg

Không gian triển lãm của Vinamilk được thiết kế hiện đại, gần gũi và đầy sáng tạo. (Ảnh: Vi Nam)

anh-02a-1756540749.jpg

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, Vinamilk còn lồng ghép các thông tin về hành trình phát triển của doanh nghiệp – từ những ngày đầu thành lập đến vị thế là Thương hiệu Quốc gia hiện nay, đồng hành sự phát triển của đất nước. Khách tham quan tìm hiểu hành trình phát triển của thương hiệu sữa top 1 Việt Nam. (Ảnh: Vi Nam)

anh-03b-1756540749.JPG

Theo ghi nhận, lượng người ghé thăm không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk luôn ở mức cao trong thời gian diễn ra triển lãm. Đây không chỉ là minh chứng cho sự gắn bó của người tiêu dùng với thương hiệu, mà còn cho thấy cách Vinamilk làm mới mình để tiếp cận công chúng một cách hiệu quả, hiện đại và gần gũi hơn. (Ảnh: Tịnh Không)

anh-04b-1756540749.jpg

Vinamilk dành khoảng 101.000 sản phẩm để khách tham quan được thưởng thức nhiều hương vị từ sữa tươi, sữa hạt đến kem mát lành. (Ảnh: Vi Nam)

anh-05b-1756540749.jpg

Nhiều em nhỏ thích mê khi được thưởng thức thêm các sản phẩm mới của hiệu sữa quen thuộc mà các em uống mỗi ngày. (Ảnh: Vi Nam)

anh-06-1756540749.jpg

Vinamilk – Sản phẩm quốc dân gắn bó với các gia đình và nhiều thế hệ người Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Đông)

anh-07b-1756540750.JPG

Các bạn trẻ đặc biệt yêu thích không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk. (Ảnh: Tịnh Không)

Bạn Bùi Thị Như Ý (22 tuổi) từ TP.HCM ra Hà Nội trầm trồ: “Em rất ấn tượng với không gian triển lãm hiện đại và chỉn chu của Vinamilk. Khi thử các loại sữa của Vinamilk tại đây em thấy rất ngon và mẫu mã bao bì rất đẹp.”

anh-08a-1756540749.jpg

Vinamilk mang đến triển lãm những trải nghiệm thú vị qua cách thể hiện trực quan về những bước đột phá trong đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ tạo ra sản phẩm dinh dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, đón đầu các xu hướng tiêu dùng. (Ảnh: Tịnh Không)

anh-09a-1756540749.jpg

Các sản phẩm sữa thực vật không chứa lactose, không chất bảo quản, không thuốc diệt cỏ Glyphosate và được sản xuất với công nghệ xay nguyên hạt để giữ trọn dinh dưỡng của Vinamilk được giới thiệu đến mọi người. (Ảnh: Vi Nam)

anh-10b-1756540749.JPG

Không gian triển lãm của Vinamilk còn có nhiều góc check – in cho khách tham quan (Ảnh: Vi Nam)

anh-11a-1756540749.jpg

“Từ khi hình thành và suốt gần 50 phát triển Vinamilk luôn xác định sứ mệnh của mình là "Chăm sóc". Chúng tôi chăm sóc cho người dân bằng sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất, đạt chuẩn quốc tế”- Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, khẳng định. (Ảnh: Vi Nam)

Hành trình của Vinamilk bắt đầu từ năm 1976. Từ những bước đi đầu tiên với muôn vàn khó khăn, Vinamilk đã không ngừng nỗ lực để vươn lên, trở thành doanh nghiệp sữa hàng đầu, Thương hiệu Quốc gia của Việt Nam. Vinamilk hiện ghi tên mình trên bản đồ thế giới khi đã có mặt tại 65 quốc gia, với danh mục sản phẩm đa dạng như sữa nước, sữa chua ăn, sữa đặc và các dòng dinh dưỡng chuyên biệt.

“Trải qua hành trình gần 50 năm phát triển, Vinamilk đã không ngừng lớn mạnh và theo công bố mới đây của Brand Finance, chúng tôi được ghi nhận là thương hiệu sữa top 1 tiềm năng nhất toàn cầu. Thành quả này chính là sự cộng hưởng từ tình cảm, niềm tin yêu của người dân Việt Nam – đó cũng là nguồn động lực để Vinamilk tiếp tục dành trọn tâm huyết cho sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, nâng tầm thể chất, trí tuệ Việt và đưa Thương hiệu Quốc gia vươn xa trên bản đồ thế giới.” – Bà Bùi Thị Hương chia sẻ.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

vinamilk Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
Cùng chủ đề
SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm” Thông tin cần biết
SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”

Mới đây, chiếc thẻ Visa SeASoul 2in1 do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) hợp tác cùng ca sỹ...

Tọa độ triệu trải nghiệm mới nổi ở Hà Nội dịp 2/9, dân tình “set kèo” rủ nhau đến check-in Thông tin cần biết
Tọa độ triệu trải nghiệm mới nổi ở Hà Nội dịp 2/9, dân tình “set kèo” rủ nhau đến check-in

Ngoài theo dõi diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, du khách đến Hà Nội...

Từ đại nhạc hội đến giải chạy kỷ lục: Dòng khách khổng lồ tiếp thêm sức nóng cho “phố thương mại tỷ đô” Boutique Gate Thông tin cần biết
Từ đại nhạc hội đến giải chạy kỷ lục: Dòng khách khổng lồ tiếp thêm sức nóng cho “phố thương mại tỷ đô” Boutique Gate

Chỉ vài giờ sau đại nhạc hội 8Wonder, quy tụ hơn 50.000 khán giả, Trung tâm Hội chợ Triển lãm...

“Ánh sáng xanh” thắp sáng từng bản làng, xóm biển mùa hè Thông tin cần biết
“Ánh sáng xanh” thắp sáng từng bản làng, xóm biển mùa hè

Chỉ trong thời gian ngắn, chiến dịch Đồng hành cùng Mùa hè xanh 2025 do Quỹ Vì tương lai xanh...

Phát động chiến dịch “Triệu cột mốc xanh” gây quỹ trồng cây phủ xanh đặc khu Trường Sa Thông tin cần biết
Phát động chiến dịch “Triệu cột mốc xanh” gây quỹ trồng cây phủ xanh đặc khu Trường Sa

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng...

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp Thông tin cần biết
Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, hàng trăm CBNV ROX Group đã cùng tham gia chương...

Mới cập nhật
MB vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước

MB vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước

MB vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tại Hội nghị “80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chính phủ ban hành Nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu

Chính phủ ban hành Nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu

Chính phủ ban hành Nghị định số 236/2025/NĐ-CP ngày 29/8/2025 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (thuế tối thiểu toàn cầu).

20 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Việt Nam - Giấc mơ bừng sáng: Bản chính ca của niềm tin và khát vọng thời đại

Việt Nam - Giấc mơ bừng sáng: Bản chính ca của niềm tin và khát vọng thời đại

Trong đời sống âm nhạc đương đại, không dễ tìm thấy một tác phẩm chính ca có thể dung hòa giữa tư tưởng chính luận và hình thức nghệ thuật giàu trữ tình. “Việt Nam - Giấc mơ bừng sáng” của nhạc sĩ Trần Lệ Chiến là một trường hợp hiếm hoi như vậy: từ ký ức lịch sử đến khát vọng hiện tại, từ tiếng vọng cha ông đến ánh sáng hội nhập - tác phẩm khẳng định một Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong thế kỷ XXI.

20 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghị quyết số 222 /2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã đề ra một loạt chính sách đặc thù, từ ưu đãi thuế, chính sách ngoại hối, đến hỗ trợ lao động và cơ sở hạ tầng. Những chính sách này không chỉ nhằm thu hút các tổ chức tài chính toàn cầu mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách này đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ để cân bằng giữa lợi ích kinh tế và các rủi ro tiềm ẩn. Bài viết sẽ phân tích các chính sách, đánh giá tác động mang lại đối với Việt Nam cũng như đối với nhà đầu tư.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu

Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu

(Pháp lý) – Từ 01/7/2025, cùng với 3.308 đơn vị hành chính cấp xã mới, cả nước có 13 đặc khu được thành lập theo các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Cơ chế vận hành của 13 đặc khu có gì khác so với cơ chế vận hành của các đơn vị hành chính cấp xã, so với mô hình đặc khu kinh tế trước đây dự kiến (?) Bài viết sẽ phân tích về cơ chế vận hành, đồng thời đề xuất những giải pháp chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Thể chế phải là 'đường ray' chắc chắn, thông thoáng

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Thể chế phải là 'đường ray' chắc chắn, thông thoáng

Nhấn mạnh “Thể chế là đường ray, doanh nhân là đoàn tàu. Nếu đường ray không thẳng và vững, đoàn tàu sẽ không thể chạy xa", bà Phạm Thị Bích Huệ - Phó Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng: "Điều chúng ta bàn là làm sao để đường ray ấy vừa chắc chắn, vừa thông thoáng, vừa hội nhập quốc tế”.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Thủ tướng: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào, khát vọng vươn mình của dân tộc

Thủ tướng: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào, khát vọng vươn mình của dân tộc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tuyên bố khai mạc Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Triển lãm là sự kiện đặc biệt quan trọng, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Rào cản khiến doanh nghiệp Việt chưa tiếp cận được nguồn vốn xanh

Rào cản khiến doanh nghiệp Việt chưa tiếp cận được nguồn vốn xanh

Vẫn còn những thách thức đang tồn tại trên thị trường tài chính xanh. Một trong những nguyên nhân đó là chi phí phát hành trái phiếu xanh hiện vẫn chưa thực sự hấp dẫn so với trái phiếu thông thường.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

(Pháp lý). Qua quá trình nghiên cứu và đánh giá thực trạng các quy định pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và một số quốc gia ASEAN, đề tài đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các hiệp định song phương và đa phương về tương trợ tư pháp hình sự. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu.

2 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay