Khai mạc phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

12:50 19/01/2026
(Pháp lý). Sáng 19/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị. Đại hội diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026 với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Chủ đề của Đại hội là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.
1-1768799421.jpg

Đoàn Chủ tịch phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị.

2-1768799431.jpg

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tuyên bố lý do, khai mạc phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: Nhật Bắc

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

3-1768799431.jpg

Các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Buổi chiều cùng ngày các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.

Thành Chung

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Sự kiện - Chính sách
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Pháp lý). Sáng 19/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...

Bộ trưởng tư pháp Nguyễn Hải Ninh: Nghị quyết số 66-NQ/TW thực sự là “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc Sự kiện - Chính sách
Bộ trưởng tư pháp Nguyễn Hải Ninh: Nghị quyết số 66-NQ/TW thực sự là “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc

Ngày 30/4/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi...

Đại hội XIV của Đảng – Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển Sự kiện - Chính sách
Đại hội XIV của Đảng – Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển

Hôm nay, ngày 19/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong một thời...

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc quan trọng mở ra...

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội lần thứ XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm chính trị cao, sẵn sàng tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết...

Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc Sự kiện - Chính sách
Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh...

ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa

ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa

Lấy thuận ích làm hệ giá trị kiến tạo xuyên suốt 3 thập kỷ, ROX Group đã từng bước xây hệ sinh thái đa lĩnh vực, mang giá trị đẹp và chất đến cho khách hàng, cộng đồng, đội ngũ nhân sự và không ngừng mở lối để giá trị Việt vươn xa bền vững.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Serena Resort Kim Bôi: toạ độ cắm trại mới đang khiến dân tình mê mẩn

Serena Resort Kim Bôi: toạ độ cắm trại mới đang khiến dân tình mê mẩn

Nằm trong khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Serena Resort Kim Bôi, toạ độ cắm trại mới đang hút dân mê “chill” với view núi cực phẩm, không gian riêng tư giữa thung lũng với gói lều trại đủ tiện nghi.

8 giờ trước Thông tin cần biết

Chọn sử dụng xe VinFast, khách Việt “thắng lớn” với chất lượng dịch vụ “chuẩn 5 sao” nhưng chi phí phổ thông

Chọn sử dụng xe VinFast, khách Việt “thắng lớn” với chất lượng dịch vụ “chuẩn 5 sao” nhưng chi phí phổ thông

Chính sách hậu mãi vượt chuẩn thị trường là yếu tố quan trọng giúp VinFast xác lập thêm nhiều kỷ lục doanh số tại Việt Nam, đồng thời được đông đảo người dùng nhìn nhận là “hãng xe quốc dân” đúng nghĩa.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Pháp lý). Sáng 19/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bộ trưởng tư pháp Nguyễn Hải Ninh: Nghị quyết số 66-NQ/TW thực sự là “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc

Bộ trưởng tư pháp Nguyễn Hải Ninh: Nghị quyết số 66-NQ/TW thực sự là “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc

Ngày 30/4/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội XIV của Đảng – Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển

Đại hội XIV của Đảng – Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển

Hôm nay, ngày 19/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong một thời khắc có ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai phát triển của đất nước. Sau tám thập niên giành độc lập và bốn thập niên kiên trì đổi mới, Việt Nam đã đi qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào. Đất nước hôm nay đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới, với vị thế, tiềm lực và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc trở thành động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm chính trị cao, sẵn sàng tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bằng hành động mạnh mẽ, sáng tạo và hiệu quả. Phát huy vai trò trung tâm, đầu tàu, thành phố Hà Nội sẽ tạo nền tảng và động lực cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc

Ngoại giao kinh tế chuyển mình mạnh mẽ vì sự phát triển hùng cường của dân tộc

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tiêu đề “NGOẠI GIAO KINH TẾ CHUYỂN MÌNH MẠNH MẼ VÌ SỰ PHÁT TRIỂN HÙNG CƯỜNG CỦA DÂN TỘC”.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khẳng định: Thực tiễn sinh động của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, khái quát thành 10 chữ để dễ nhớ, dễ thực hiện, đó là: “Kiên trì - Quyết tâm - Đồng thuận - Toàn diện - Đột phá”.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

