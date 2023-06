Hướng dẫn mức đóng các loại bảo hiểm theo mức lương cơ sở mới

2 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Sáng 29/6/2023, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (gọi tắt là Cục Cảnh sát kinh tế) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 01/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.