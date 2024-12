Tạo đột phá hơn nữa về thể chế, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực, kiến tạo môi trường để báo chí phát huy tốt nhất

(Pháp lý). Chiều 15/12, tại khách sạn Hilton Saigon, SonKim Land đã ra mắt phân khu cuối cùng của dự án The Metropole Thủ Thiêm - The OpusK. Toàn bộ sản phẩm nhanh chóng được khách hàng quan tâm và tạo nên “cơn sốt” trên thị trường bất động sản cao cấp. Thành công này không bất ngờ khi trước đó, The Metropole Thủ Thiêm đã khẳng định vị thế với vị trí đắc địa, chất lượng hoàn thiện vượt trội và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

