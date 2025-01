Khám phá những điểm đặc biệt của 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn đầu tư nhiều nhất năm 2024

Mới đây, Vietnam Report công bố Top 10 Địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2024, trong khuôn khổ chương trình Công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024 (VNR500). Năm nay, bên cạnh việc công bố Bảng xếp hạng VNR500, Vietnam Report lần đầu tiên công bố danh sách Top 10 Địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2024 , trong đó có những địa danh nổi tiếng như Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An…

Các địa phương được đánh giá dựa trên ba tiêu chí chính gồm: Số lượng doanh nghiệp lớn được vào VNR500 trong giai đoạn 2020-2024; Môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, thu hút nguồn vốn FDI lớn trong giai đoạn 2023-2024; Đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước năm 2023 thông qua thu ngân sách Nhà nước và tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn.

Chúng ta cùng khám phá những điểm nét đặc biệt về cơ chế chính sách, môi trường, dấu ấn thu hút đầu tư của 10 tỉnh thành đặc biệt này nhé.

Vĩnh Phúc hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhờ nét mới trong hoạt động xúc tiến đầu tư

Đứng đầu bảng xếp hạng của Vietnam Report là Vĩnh Phúc. Với lợi thế nằm gần Hà Nội và được kết nối bởi hệ thống giao thông hiện đại, đặc biệt là cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa phương này trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư.

Vĩnh Phúc tập trung đẩy mạnh phát triển theo chiều sâu, đảm bảo tăng trưởng xanh, trở thành một trong những trung tâm lớn nhất của cả nước trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, sản xuất ô tô, điện tử. Tính đến tháng 11/2024, tổng vốn FDI tại Vĩnh Phúc đạt 7,3 tỷ USD, đứng thứ bảy trong khu vực Đồng bằng sông Hồng với 561 dự án còn hiệu lực.

Tỉnh đã thay đổi cách thức, giải pháp thu hút đầu tư và phương thức tiếp cận đối tác đầu tư thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách và triển khai các đề án cụ thể trong suốt những năm qua, như: Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc,; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; Đề án hỗ trợ kết nối, liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp FDI từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; Đề án thu hút nhà đầu tư chiến lược tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030...

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác

Nét mới của Vĩnh Phúc là hình thức xúc tiến đầu tư nước ngoài không tổ chức theo quy mô lớn, đối tượng chung chung, mà theo ngành, lĩnh vực, dự án cần kêu gọi và tùy thuộc vào thế mạnh của mỗi nước. Phương thức vận động đầu tư thay đổi theo hướng tiếp cận nhà đầu tư mục tiêu nước ngoài để cung cấp thông tin, mời gọi đầu tư. Tỉnh luôn ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, hạn chế những dự án sử dụng nhiều đất, giá trị gia tăng thấp; kiên quyết không thu hút những dự án sử dụng quá nhiều năng lượng, nguy cơ ô nhiễm môi trường. Gắn hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch để tránh gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước.

Các chương trình xúc tiến đầu tư không chỉ tập trung vào thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc mà chuyển hướng sang một số thị trường tiềm năng ở châu Âu, Mỹ, Úc hay xu hướng đón đầu sự dịch chuyển của nhà đầu tư từ Trung Quốc, Đài Loan thuộc các chuỗi cung ứng, các nước đối tác là thành viên của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Phần lớn các nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc là các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược đứng đầu các chuỗi cung ứng như ô tô, xe máy, linh kiện điện tử, có các đề xuất hỗ trợ, hợp tác về năng lượng, cam kết Net zero, đầu tư sản xuất xanh như: Công ty Honda Việt Nam, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, Tập đoàn Samsung Việt Nam, Công ty cổ phần T&Y SuperPort, Tập đoàn Sojitz, Tập đoàn Sumitomo, Tập đoàn Amanta, Công ty cổ phần Signetics... mở ra nhiều cơ hội việc làm và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh./.

Tư duy đột phá tạo thêm sức hấp dẫn thu hút FDI đối với Thủ đô Hà Nội

Hà Nội, với vai trò là trung tâm chính trị và văn hóa của cả nước, tiếp tục duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong giai đoạn 2020-2024, Hà Nội đứng thứ hai cả nước về số lượng doanh nghiệp lớn được vinh danh trong Bảng xếp hạng VNR500, chỉ sau TP. HCM.

Hà Nội có tiềm năng về diện tích tự nhiên, hội tụ mọi yếu tố về vị trí, điều kiện để phát triển. Hà Nội đã thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư danh tiếng hàng đầu thế giới, tạo động lực tăng trưởng quan trọng. Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá sẽ tạo ra cơ hội mới, giá trị mới và tạo thêm sức hấp dẫn thu hút FDI đối với Thủ đô. Trong 11 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu hút thêm 2,06 tỷ USD vốn FDI, nâng tổng số vốn FDI lên hơn 42,17 tỷ USD.

Bên cạnh những cơ chế ưu đãi chung đã có, Luật Thủ đô sửa đổi sẽ mở ra nhiều cơ chế ưu đãi, chính sách hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư. Quan điểm xuyên suốt của thành phố là lấy doanh nghiệp, nhà đầu tư làm mục tiêu phục vụ, coi thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của thành phố Hà Nội. Vì vậy, chủ trương cải cách, kiên trì cải thiện chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh với tinh thần cầu thị luôn được thực hiện từ thành phố tới từng cấp, ngành.

Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, thuế, bảo hiểm, đất đai. Các quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu, kế hoạch sử dụng đất được công bố công khai, minh bạch toàn bộ theo nhiều hình thức, để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin đầu tư.

Hà Nội đang đứng trước cơ hội với việc khai thác lợi thế, thực hiện cải cách, vận dụng quy định mới để hướng tới những thành quả thu hút FDI cao hơn trong thời gian tới.

Hưng Yên: Điểm đến hấp dẫn thu hút đầu tư FDI nhờ môi trường đầu tư thân thiện và nhiều chính sách ưu đãi

Nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng và liền kề Hà Nội, Hưng Yên sở hữu nhiều lợi thế để phát triển kinh tế nhờ vị trí địa lý thuận lợi và hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại. Hưng Yên được đánh giá là tỉnh năng động, có nhiều tiềm năng, lợi thế cạnh tranh về môi trường đầu tư và đang đứng trước “làn sóng” dịch chuyển đầu tư FDI trên thế giới. Thu hút đầu tư, điều chỉnh đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt mức cao nhất từ trước đến nay (đạt 1,4 tỷ USD).

Hưng Yên có thế mạnh về phát triển công nghiệp với nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực và có các khu công nghiệp lớn (Phố Nối A, Phố Nối B, Thăng Long II, Như Quỳnh, Minh Đức, Kim Động, Quán Đỏ…). Hưng Yên cũng có tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi với các đặc sản có tiếng (nhãn lồng, chuối tiêu hồng Khoái Châu, gà Đông Tảo, mật ong hoa nhãn, cam Quảng Châu, cam Văn Giang, tương Bần, cây cảnh…).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, hiện trên địa bàn tỉnh có 17 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 4.395 ha đã và sẽ được đầu tư xây dựng. Dự kiến đến năm 2030, số khu công nghiệp sẽ tăng lên 30 với tổng diện tích 9.540 ha.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch cho lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hưng Yên, các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư vào trong KCN từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong số đó, Nhật Bản là quốc gia đầu tư lớn nhất với 147 dự án, tổng vốn đăng ký 3.639 triệu USD, chiếm 43% về số lượng dự án và 54% tổng vốn đầu tư đăng ký. Kế đến là Trung Quốc và các vùng lãnh thổ đứng thứ 2 với 74 dự án, tổng vốn đăng ký 986 triệu USD; Hàn Quốc đứng thứ 3 với 65 dự án, tổng vốn đăng ký 676 triệu USD; các quốc gia còn lại như (Anh, Mỹ, Ý, Hà Lan, Thái Lan…).

Trong đó, một số dự án có hàm lượng công nghệ kỹ thuật cao, vốn đầu tư đăng ký từ 100-300 triệu USD, như: Dự án của Tập đoàn Toto, Kyocera, Mektec Manufacturing, Hoya Glassdisk Panasonic, Canon, Daikin, Néstle, Hyundai, … Ước tính, các dự án khi đi vào hoạt động sẽ sử dụng khoảng 84.000 lao động, đóng góp ngân sách bình quân hàng năm trên 3.300 tỷ đồng.

Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI. Các ưu đãi này bao gồm: Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong các năm đầu hoạt động; Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai và xây dựng cơ sở hạ tầng; Đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục liên quan đến cấp phép đầu tư. Chính quyền Hưng Yên không chỉ chú trọng thu hút đầu tư mà còn cam kết đảm bảo sự phát triển bền vững. Tỉnh đã xây dựng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và hạn chế các dự án gây ô nhiễm.

Hưng Yên không chỉ là một địa phương giàu tiềm năng, mà còn là một minh chứng sống động cho sự năng động và sáng tạo trong việc hội nhập kinh tế toàn cầu, trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư quốc tế. Hưng Yên đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn trong làn sóng đầu tư FDI nhờ vị trí chiến lược, môi trường đầu tư thân thiện và chính sách ưu đãi linh hoạt. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tầm nhìn chiến lược và cam kết phát triển bền vững, tỉnh sẵn sàng đón nhận các cơ hội mới, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong tương lai.

Thành phố Hồ Chí Minh với 44 cơ chế, chính sách đột phá - điểm đến hấp dẫn đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài

TP Hồ Chí Minh là một trong 20 Thành phố năng động nhất thế giới, là địa phương mà nhiều nhà đầu tư tìm đến với mong muốn đầu tư kinh doanh nhiều nhất tại Việt Nam.

TP HCM hiện là địa phương có số lượng doanh nghiệp được vinh danh trong Bảng xếp hạng VNR500 giai đoạn 2020-2024 cao nhất cả nước. Tổng vốn FDI của thành phố dẫn đầu cả nước, đạt hơn 58,4 tỷ USD tính đến tháng 11/2024. Thành phố hiện có hơn 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có hơn 15.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố ngày càng lớn mạnh, đang tiến gần đến Top 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu, xếp hạng 6 ở khu vực Đông Nam Á và được xếp hạng thứ 2 về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố; thu hút 44% lượng vốn đầu tư và 60% số thương vụ của cả nước.

Cầu Thủ Thiêm 2 nhìn từ trên cao

Hiện TP đang áp dụng 4 hình thức ưu đãi chính cho nhà đầu tư nước ngoài, gồm: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm hoặc không quá 30 năm; miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; ưu đãi khấu hao nhanh….

Đặc biệt Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển gồm 44 cơ chế, chính sách với 7 lĩnh vực mang tính chất đột phá so với qui định chung với kỳ vọng rằng các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội sẽ tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá giải quyết các điểm nghẽn về kinh tế xã hội của TP.

Theo đó, TP được thí điểm thực hiện mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD); được thực hiện đầu tư theo phương thức Đối tác công tư (PPP) lĩnh vực thể thao, văn hóa; Thực hiện hình thức hợp đồng BT bằng tiền; Sử dụng ngân sách nhà nước tham gia các dự án lên tối đa 70% tổng vốn đầu tư (so với mức quy định chỉ được tối đa 50%); được trao cơ chế miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ không hoàn lại đối với chi phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo cao hơn so với mức đã được quy định tại các văn bản pháp luật hiện nay;…

Thành phố HCM cũng đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư. TP đã cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư so với tổng thời gian theo luật định. Cấp mới dự án đầu tư còn 10 ngày so với 15 ngày, điều chỉnh dự án còn 7 ngày so với 10 ngày, thông báo góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp còn 10 ngày so với 15 ngày, nộp trực tuyến được giảm còn 8 ngày.

Thành phố Hồ Chí Minh có cơ chế đặc biệt để thu hút nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực sau: Dự án xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D; nghiên cứu và hỗ trợ chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, tự động hóa, vật liệu mới, năng lượng sạch (120 triệu USD trở lên); Dự án công nghiệp mạch tích hợp bán dẫn, thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp (IC), điện tử linh hoạt (PE), chip, pin công nghệ mới, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch (1,23 tỷ USD trở lên).

Long An dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư FDI tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, Long An là mắt xích then chốt trong hệ thống giao thương, vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh, vùng và quốc tế.

Long An ưu tiên đầu tư vào các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao và năng lượng tái tạo, đồng thời đẩy mạnh phát triển dịch vụ, đặc biệt là thương mại biên giới, nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhà kho sử dụng năng lượng mặt trời áp mái công suất 10MW tại Cảng Quốc tế Long An

Ngoài ra, việc Cảng quốc tế Long An đi vào hoạt động đã tạo ra bước đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh, góp phần tạo điều kiện cho môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu. Lũy kế đến hết tháng 11/2024, Long An thu hút tổng vốn FDI đạt trên 14,2 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về thu hút vốn FDI.

Công tác xúc tiến đầu tư kết hợp truyền thông, quảng bá trong và ngoài nước được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, thực hiện quyết liệt. Tỉnh tổ chức các đoàn trực tiếp xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm (Nhật Bản, Hàn Quốc,...), chủ động “gõ cửa” các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, tiếp cận, mời gọi đầu tư vào Long An. Với tinh thần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đến nay, Long An thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 11 địa phương của 7 quốc gia. “Đất lành chim đậu”, nhiều dự án của các thương hiệu lớn như Coca, Thái Tuấn, Aeon, Pepsi,... đã chọn Long An để khởi công xây dựng nhà máy, đầu tư.

Để hiện thực hóa khát vọng cường thịnh, phát triển bền vững, những năm gần đây, tỉnh có nhiều đổi mới trong công tác thông tin đối ngoại. Tỉnh tích cực phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đồng thời, thường xuyên tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tiếp tục quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Song song đó, tỉnh cũng quyết liệt xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư. Kết quả nổi bật là Long An đã vươn lên vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), là địa phương hàng đầu cả nước về phát triển khu, cụm công nghiệp và thu hút nguồn vốn FDI.

Long An đặt ra mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp, là cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ; là đầu mối giao thương quan trọng hợp tác với Campuchia để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh gồm công nghiệp chế biến, chế tạo ứng dụng công nghệ cao tại các khu, cụm công nghiệp; năng lượng tái tạo. Đồng thời, phát triển dịch vụ logistics thành ngành Kinh tế quan trọng của tỉnh, đưa tỉnh trở thành cửa ngõ, trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi, kết nối các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ và thị trường Campuchia.

Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai với những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và cải cách hành chính, thu hút FDI hiệu quả

Quảng Ninh nằm gần các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội và Hải Phòng, Quảng Ninh là một trong những địa phương phát triển năng động nhất Việt Nam. Quảng Ninh vẫn duy trì được đà phát triển trong năm 2024 với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai như: Dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thành phố Đông Triều, Dự án đường nối cao tốc Vân Đồn - Móng Cái… tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối kinh tế liên vùng.

Hải Phòng là một trong những thành phố cảng trọng điểm của miền Bắc, Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics biển hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là năm thứ hai địa phương thu ngân sách nhà nước đạt trên 100 nghìn tỷ đồng. Nổi lên như một điểm sáng trong khu vực, thành phố hiện là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics.

Đà Nẵng với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của miền Trung, có nhiều lợi thế để thu hút các doanh nghiệp lớn. Thành phố sở hữu cảng biển quốc tế Tiên Sa và sân bay quốc tế Đà Nẵng giúp mở rộng mạng lưới kết nối, thúc đẩy du lịch, giao thương và hợp tác quốc tế. Lũy kế tính đến tháng 11/2024 thu hút vốn FDI hơn 6,7 tỷ USD, đứng thứ ba vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung với 1.052 dự án còn hiệu lực. Nhờ hạ tầng giao thông phát triển và nguồn nhân lực trẻ, Đà Nẵng hướng đến chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn, trở thành trung tâm công nghệ phát triển của miền Trung.

Bình Dương với nhiều khu công nghiệp hiện đại và quy mô lớn như VSIP (Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore), Mỹ Phước, Sóng Thần và Bàu Bàng, Bình Dương thu hút nhiều tập đoàn lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Năm 2023, Bình Dương đạt tổng vốn FDI đăng ký 40,4 tỷ USD, xếp thứ ba cả nước, chỉ sau TP HCM và Hà Nội. Trong 11 tháng năm 2024, tỉnh tiếp tục thu hút thêm vốn FDI, lũy kế đến hết tháng 11/2024 đạt trên 42,3 tỷ USD và vươn lên vị trí á quân.

Đồng Nai là một trong những trung tâm giao thương quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai đã và đang tập trung phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ và logistics. Các dự án lớn như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Sân bay lưỡng dụng Biên Hòa, Cảng Phước An cùng các tuyến giao thông kết nối quan trọng đang được triển khai, tạo động lực lớn cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Tính đến tháng 11/2024, Đồng Nai ghi nhận tổng vốn FDI đăng ký đạt 37,19 tỷ USD, đứng thứ tư cả nước.

* * *

Mỗi địa phương trong danh sách Top 10 Địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn 2024 đều có những lợi thế cạnh tranh rõ rệt, từ môi trường đầu tư thuận lợi, vị trí địa lý chiến lược đến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và cải cách hành chính hiệu quả. Những yếu tố này không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn làm tăng sức hấp dẫn của các địa phương đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài và toàn diện.