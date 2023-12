Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương năm 2023: Thống nhất nhiều mục tiêu, giải pháp trọng tâm, đột phá

Toàn cảnh Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương năm 2023

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương đã dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương năm 2023.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương.

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả, kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79.

Đánh giá kết quả kiểm điểm toàn diện lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2023, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương năm 2023 để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền: Báo cáo công tác Đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; cho ý kiến về các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 và báo cáo các công việc của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo thực hiện trong Quý 4/2023.

Hội nghị thảo luận nhiều nội dung quan trọng, đánh giá kết quả kiểm điểm toàn diện lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp về dự thảo các tài liệu để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện và thống nhất tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, về công tác chuẩn bị hội nghị, Đảng uỷ Công an Trung ương đã thực hiện theo đúng tinh thần mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mong muốn, chỉ đạo tại Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương cuối năm 2022 là "kết quả năm sau phải tốt hơn năm trước", nên tinh thần hội nghị sẽ báo cáo những vấn đề nổi bật, tập trung mà kết quả năm nay tốt hơn năm ngoái để các đại biểu theo dõi, đánh giá.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến đối với: Báo cáo tổng kết công tác Đảng của Đảng bộ Công an Trung ương năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; các nội dung chính của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo thực hiện trong Quý IV/2023.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, toàn diện các mặt công tác đề ra, giữ vững thế chủ động chiến lược, môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an năm 2023. Trong đó, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, thông tin, truyền thông, kinh tế-xã hội, tôn giáo và an ninh mạng; bảo đảm ổn định chính trị, không có điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự; chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, nhận diện, phòng, chống tội phạm, kéo giảm tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Đảng ủy Công an Trung ương gương mẫu, đi đầu, chỉ đạo triển khai quyết liệt, trên nhiều hướng các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan khối nội chính trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có nhiều bước tiến mới trong điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn; đã khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt nhiều kết quả quan trọng, hướng tới phục vụ người dân, lấy an toàn của người dân là trên hết và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của toàn xã hội. Các mặt công tác hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự tại cộng đồng; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; pháp chế; cải cách hành chính; đối ngoại và hợp tác quốc tế, hậu cần, kỹ thuật… đều có sự chuyển biến mang tính “bước ngoặt”, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới.

Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, hành động của tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, đảng viên, cán bộ. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và công tác đảng viên tập trung thực hiện.

Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong của Công an đơn vị, địa phương; tăng cường lực lượng Công an cho cơ sở. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Công an nhân dân được chú trọng đẩy mạnh. Công tác quần chúng được tăng cường. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới và được nâng cao.

Hội nghị thống nhất đánh giá cao kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại – xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, duy trì ổn an ninh, trật tự, phục vụ phát triển KT-XH của đất nước.

Hội nghị thống nhất đưa ra trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 với 3 nhóm mục tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 giải pháp trọng tâm, đột phá đã đề ra từ năm trước với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao cho.