Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XVII

Tham dự hội nghị có Luật gia Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam; Luật gia Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam, cùng 21 luật gia Ủy viên Đảng đoàn, Ban thường vụ TW Hội; các đồng chí đại diện Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội là Trưởng, Phó các Ban chuyên môn và Văn phòng TW Hội.

Luật gia Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Khai mạc hội nghị, Luật gia Nguyễn Văn Quyền cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2023, Đảng đoàn, Ban thường vụ TW Hội luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị liên tịch Đảng đoàn, Ban Thường vụ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị sẽ xem xét, đánh giá kết quả hoạt động Hội 9 tháng năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng còn lại của năm 2023; Đồng thời nghe Báo cáo Kết quả kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Viện Pháp luật Kinh doanh và đầu tư Châu Âu (Viện EU).

Vai trò, vị thế của Hội Luật gia Việt Nam được nâng cao

Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2023, Luật gia Trần Công Phàn cho biết, Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Trung ương Hội và lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội (sau đây gọi là các cấp Hội) luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống Hội.

Luật gia Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng, kế hoạch của Đảng Đoàn, Ban Thường vụ 3 tháng cuối năm 2023

Về công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Hội đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu và tổ chức đóng góp ý kiến đối với các hồ sơ dự thảo Luật, pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội. Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai đóng góp ý kiến cho một số văn bản quy phạm pháp luật khác theo đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo.

Trung ương Hội cũng đã tổ chức góp ý kiến đối với 16 dự thảo văn bản, dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng các Luật, được nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm và đánh giá cao.

Các cấp Hội ở địa phương đã trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều dự thảo văn bản pháp luật quan trọng. Qua đó, đã nâng cao vai trò, vị thế của Hội Luật gia ở địa phương trong công tác tham mưu, xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật.

Trung ương Hội đã nghiên cứu, tập hợp các vụ việc khiếu nại, tố tụng kéo dài để đề xuất với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành giám sát theo Chương trình phối hợp số 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/10/2018.

Hội tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc triển khai xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật.

Hội đã điều phối các Luật gia của các Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Trung ương Hội tham gia, thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương và các tỉnh, thành phố;

Hội Luật gia các tỉnh, thành phố; các TTTVPL trực thuộc Trung ương Hội; các TTTVPL thuộc Hội Luật gia các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí hoặc có phí cho công dân theo yêu cầu. Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp Hội đã tư vấn pháp luật được hơn 75.000 vụ việc (tăng 20.000 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022) và trợ giúp pháp lý được hơn 31.000 vụ việc (tăng 2.000 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022). Tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại được hơn 9.000 vụ việc (giảm 2.500 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022).

Tham gia công tác cải cách tư pháp, xây dựng, phổ biến pháp luật

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Hội tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chương trình phối hợp công tác với các bộ, ngành, địa phương, ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch và tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia các tỉnh, thành Hội khu vực phía bắc, phía Nam, miền Trung.

9 tháng đầu năm 2023, Đảng Đoàn, Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam hoàn thành nhiều kế hoạch đặt ra

Trung ương Hội đã tổ chức thành công Tuần lễ trưng bày ảnh với chủ đề “Luật gia Việt Nam với biển, đảo quê hương” tại thành phố Cần Thơ từ ngày 17/4 – 23/4/2023 với hàng nghìn lượt người đến tham quan, tìm hiểu.

Trong 9 tháng đầu năm, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền được gần 9.000 cuộc cho hơn 670.000 lượt người (9 tháng năm 2022 là hơn 9.000 cuộc) và phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền được 30.912 cuộc cho hơn 1.800.000 lượt người dân (9 tháng năm 2022 là 445.500 lượt).

Đảng đoàn TW Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò là thành viên Ban chỉ đạo và Ban Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Hội tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động Tư pháp”. Đề án này đã được Ban Bí thư giao tổ chức thí điểm trong năm 2024.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án“Tổng kết, đánh giá chế định bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới”, Đảng đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và đặt hàng các chuyên đề nghiên cứu theo nội dung của Đề án. Theo kế hoạch, Đề án sẽ hoàn thành và trình Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong tháng 12/2023.

Ở địa phương, các cấp Hội tích cực tham gia góp ý kiến phản biện đối với các dự thảo Luật, văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, tham gia các đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn giám sát liên ngành khác tại địa phương khi được phân công.

Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, Hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp tổ chức cuộc thi phiên tòa giả định cho sinh viên luật toàn quốc; làm thủ tục xin phép và chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Luật gia Châu Á Thái Bình Dương (COLAP) tại Việt Nam dự kiến vào tháng 12/2023 và tổ chức đoàn đi khảo sát, tìm hiểu kinh nghiệm của các cơ quan, tổ chức về hoạt động ở một số nước.

Công tác tổ chức, cán bộ và hội viên cũng được chú trọng, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức các Đoàn công tác làm việc với cấp ủy, chính quyền một số địa phương. Thông qua các buổi làm việc, các tỉnh/thành ủy đã có những nhìn nhận, đánh giá, đề cao vai trò của các cấp Hội địa phương trong thời kỳ mới; đồng thời, sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội tiếp tục phát triển về tổ chức, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương.

Liên quan công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, xuất bản và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trung ương Hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho cán bộ, hội viên và Nhân dân. Đặc biệt, là chú trọng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia Việt Nam như: Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Trong 9 tháng đầu năm, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam” cho 413 cá nhân thuộc Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Luật gia Việt Nam. Đã thống nhất hiệp y khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Luật gia tỉnh Hải Dương, hiệp y khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình theo đề nghị của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Trung ương Hội luật gia Việt Nam cũng chuẩn bị các công việc liên quan, có văn bản gửi các tỉnh/thành ủy quan tâm, phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện để các cấp Hội chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo kế hoạch đã đề ra, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hướng dẫn các cấp Hội xây dựng Báo cáo Tình hình thực hiện Điều lệ Hội năm 2020.

Nhiều nhiệm vụ phải thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2023

Cũng theo báo cáo 9 tháng hoạt động đầu năm 2023, TW Hội Luật gia Việt Nam cũng nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Thường trực và từ yêu cầu thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương, đơn vị, các chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội và Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể. Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh. Tư tưởng cán bộ, hội viên ổn định, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng chính quyền địa phương góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 3 tháng cuối năm 2023, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ, kế hoạch còn dang dở và triển khai thêm nhiều kế hoạch mới

Trong 3 tháng cuối năm, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản về công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Trọng tâm là việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 163/Ctr-HLGVN ngày 30/5/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Tiếp tục tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tập trung nghiên cứu, góp ý kiến cho các dự thảo luật nhất là các Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Trọng tài thương mại (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Tham gia tích cực và có hiệu quả vào các ban soạn thảo, tổ biên tập các dự án luật và các chương trình, đề án của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành ở Trung ương; triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Trọng tài thương mại (sửa đổi) để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền kịp thời bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2023-2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi được Thủ tướng đồng ý chủ trương.

Phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương để xây dựng kế hoạch thí điểm Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động Tư pháp” vào năm 2024 theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Xây dựng Đề án “Tổng kết, đánh giá chế định bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới” theo yêu cầu của Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương.

Chuẩn bị hồ sơ và triển khai thủ tục thẩm định, phê duyệt, tiếp nhận Dự án “Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” giai đoạn 2.

Chủ động triển khai thực hiện Hướng dẫn số 188/HD-BCĐ của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Luật gia các cấp.

Tiếp tục phát huy tốt vai trò của các đơn vị báo chí, xuất bản trực thuộc Trung ương Hội trong công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quảng bá về Hội, kịp thời cập nhật các thông tin về hoạt động của các cấp Hội từ trung ương đến địa phương.

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm ngày càng thực chất, hiệu quả, kịp thời, đúng người, đúng việc.

Nhiều ý kiến thảo luận

Thảo luận về báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng của 3 tháng cuối năm 2023, các đồng chí tham gia hội nghị nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động của Hội 9 tháng năm 2023 và phương hướng hoạt động của 3 tháng cuối năm 2023. Đồng thời cũng có nhiều ý kiến đóng góp về kết quả hoạt động, trong đó đầy mạnh việc giám sát hoạt động của các chi Hội và các đơn vị trực thuộc Trung ương hội; tăng cường phổ biến chính sách pháp luật, tham gia hòa giải và góp ý sửa đổi luật, trình Quốc hội thông qua.

Luật gia Phan Trung Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh việc tăng cường giám sát hoạt động của các chi hội.

Luật gia Lê Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, để tránh những rủi ro trong việc quản lý nhân sự, đề nghị giám sát, kiểm tra lý lịch của những Hội viên hay các nhân sự trực thuộc hội.

Luật gia Nguyễn Văn Du, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho rằng: Về công tác hòa giải chủ yếu được thực hiện bởi các Hội viên của Hội, Tòa án chỉ là nơi công nhận hòa giải thành hay không thành thôi. Do đó, kết quả hòa giải, tham gia hòa giải cũng cần thiết đưa vào báo cáo kết quả hoạt động 9 thàng đầu năm 2023.

Luật gia Lê Xuân Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa, Đại biểu Quốc hội khóa khóa XV cho rằng, cần sớm hoàn thiện góp ý sửa đổi Luật Thương mại, lộ trình là trình quốc hội thảo luật vào giữa năm 2024 và thông qua vào cuối năm 2024. Đồng thời, góp ý với các dự thảo sửa đổi luật của các luật khác nhằm đưa luật sát thực tiễn đời sống.

Luật gia Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Cần có văn bản quán triệt theo Nghị quyết 118, vì ảnh hưởng nhiều đến nhân sự, đặc biệt là nhân sự của Tỉnh hội và công tác Đại hội của Hội Luật gia Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Hội trong năm 2024

Luật gia Nguyễn Quang Dũng, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Đại diện văn phòng Trung ương Đảng

Luật gia Võ Thị Kim Hồng, Uỷ viên ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM.

Luật gia Trần Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.Hải Phòng, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Hải Phòng.

Luật gia Đinh Dũng Sỹ, Thường vụ Trung ương Hội, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ.

Luật gia Nguyễn Tiến Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật

Phát biểu kết luận Hội nghị, Luật gia Nguyễn Văn Quyền,Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam cho biết, trong hơn 3 tiếng làm việc, hội nghị đã trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc các nội dung, qua đó nhận được nhiều ý kiến của các Đại biểu tham gia hội nghị. Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam lưu ý bộ phận Văn phòng Hội tiếp thu, cập nhật các ý kiến Đảng đoàn, Ban Thường vụ, bổ sung vào báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng và phương hướng 3 tháng cuối năm để trình lãnh đạo Hội ký ban hành. Đồng thời, rà soát các quy chế liên quan, sớm ban hành Quy chế hoạt động của Đảng đoàn trong tháng 10/2023