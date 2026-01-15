Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030 (Chương trình).

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Chương trình được triển khai thực hiện trong phạm vi toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030.

Đối tượng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh được thành lập, đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu của Chương trình nhằm triển khai kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng tại các nghị quyết: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao.

Trong đó, (i) hoàn thiện chính sách, pháp luật để tạo cơ chế hỗ trợ pháp lý đột phá; (ii) xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, bám sát nhu cầu của doanh nghiệp và hộ kinh doanh lấy đối tượng thụ hưởng làm trung tâm, phục vụ hiệu quả nhu cầu pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; (iii) tiếp tục nâng cao hiểu biết, ý thức, thói quen, văn hóa tuân thủ pháp luật, phát huy tính chủ động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và vai trò của các tổ chức hiệp hội đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề, khó khăn, vướng mắc pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh bên cạnh sự đồng hành của cơ quan nhà nước; (iv) tăng cường trách nhiệm, nhận thức của bộ, ngành, địa phương, gắn kết chặt chẽ giữa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh với các hoạt động quản lý nhà nước của bộ, ngành, địa phương, thể hiện vai trò đồng hành của Chính phủ trong quá trình phát triển bền vững của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

100% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận thông tin pháp lý cơ bản về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Chương trình phấn đấu hoàn thành 100% việc rà soát, đề xuất và hoàn thiện chính sách, thể chế liên quan đến các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, khả thi, phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ phát triển của đất nước.

Về hoạt động cung cấp thông tin pháp luật: (i) Bảo đảm 100% cơ sở dữ liệu pháp luật được xây dựng, tích hợp trên Cổng Pháp luật quốc gia và Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh được khai thác và sử dụng miễn phí; (ii) Bảo đảm 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh có khả năng tiếp cận thông tin pháp lý cơ bản về hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, trong đó tối thiểu 80% tiếp cận qua các nền tảng số; (iii) Bảo đảm 100% nhu cầu cung cấp thông tin pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh được cung cấp khi có yêu cầu bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Tối thiểu 80% đề nghị tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh được giải quyết

Về hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật: (i) Tối thiểu 80% công chức, viên chức, người làm công tác pháp chế, tham mưu, triển khai công tác hỗ trợ pháp lý được trang bị kỹ năng, kiến thức pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các nội dung pháp luật liên quan nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; (ii) Tối thiểu 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tham gia học tập, khai thác thông tin pháp luật trên các nền tảng trực tuyến, nền tảng số (như nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC)...); (iii) Tối thiểu 90% đối tượng tham gia thụ hưởng hài lòng về chất lượng của các hoạt động.

Về hoạt động tư vấn pháp luật: Bảo đảm tối thiểu 80% đề nghị tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh thông qua Chương trình được giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chương trình

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đưa ra 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng thúc đẩy thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng thúc đẩy thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; hoàn thiện cơ chế hoạt động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực triển khai công tác hỗ trợ pháp lý.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh gồm: Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin pháp lý; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật.

Xây dựng các chương trình truyền thông chính sách nhằm nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh

Theo nhiệm vụ, Bộ Tài chính sẽ chủ trì sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai mô hình hỗ trợ miễn phí dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh...

Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để sàng lọc, phân loại các phản ánh, kiến nghị theo lĩnh vực pháp luật để cung cấp thông tin pháp lý và trả lời trực tiếp doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại diện hộ kinh doanh hoặc chuyển cơ quan khác có thẩm quyền xử lý; phân tích các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên toàn quốc để nhận diện xu hướng và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý...

Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan, địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chương trình truyền thông chính sách, chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên đài truyền hình, đài phát thanh và các phương tiện, nền tảng thông tin, truyền thông khác, ưu tiên sử dụng công nghệ số...