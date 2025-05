Ngày 21/5/2025, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát động Cuộc thi “Sinh viên với Công ước Hà Nội” nhằm lan tỏa tinh thần hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng tới thế hệ trẻ, lực lượng nòng cốt cho tương lai an ninh số Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ nca.org.vn/conguocHN, dành cho tất cả sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc.

Công ước về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là văn kiện của Liên Hợp Quốc nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý quốc tế mới với những công cụ thúc đẩy hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng. Lễ mở ký Công ước sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 10 năm nay. Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến lĩnh vực được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc.



Cuộc thi “Sinh viên với Công ước Hà Nội” không chỉ là sân chơi dành cho sinh viên mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình đưa Công ước Hà Nội đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh thế giới số đang thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng về kiến thức, kỹ năng và ý thức pháp lý của thế hệ trẻ.

Cuộc thi diễn ra từ 21/05 - 20/06/2025.



Cuộc thi diễn ra từ 21/05 - 20/06/2025. Tham gia Cuộc thi, sinh viên sẽ được cung cấp các tư liệu đa dạng, trực quan, giúp hiểu rõ các nội dung chính như: Bối cảnh ra đời, các nguyên tắc cốt lõi, quyền và nghĩa vụ của các quốc gia thành viên, vai trò của cá nhân, tổ chức trong việc tuân thủ và thực thi Công ước. Sau khi tìm hiểu, thí sinh sẽ thực hiện bài thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tự luận thể hiện góc nhìn cá nhân về vai trò của sinh viên trong việc thúc đẩy an toàn không gian mạng theo tinh thần Công ước.



Ban tổ chức sẽ lựa chọn những thí sinh trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm để đưa vào vòng quay số may mắn. Qua đó, các phần thưởng giá trị sẽ được trao cho những cá nhân bao gồm: 01 Giải Nhất: Máy tính xách tay MacBook Air trị giá 25 triệu đồng; 01 Giải Nhì: Máy tính bảng cao cấp; 01 Giải Ba: Máy đọc sách; 20 Giải Khuyến khích: Mỗi giải là một phần quà kỷ niệm đặc biệt - Linh vật của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - chú sư tử Naca, biểu tượng của sự dũng cảm và bền bỉ trong thế giới số.



Theo đồng chí Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết: “Cuộc thi là cơ hội giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm vóc của Công ước Hà Nội - một văn kiện mang tính bước ngoặt trong lĩnh vực an ninh mạng. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới thay đổi liên tục, việc quan tâm tuân thủ các quy định pháp lý sẽ giúp hình thành ý thức bảo vệ không gian mạng - yếu tố quan trọng đối với những công dân toàn cầu trong tương lai”.



Bên cạnh Cuộc thi, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cũng tiết lộ kế hoạch mở rộng sự tham gia của sinh viên vào các sự kiện lớn liên quan đến Lễ mở ký Công ước trong thời gian tới. Cụ thể, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội được tham gia các hội thảo chuyên đề, các phiên tọa đàm, sự kiện bên lề Lễ mở ký, gặp gỡ các chuyên gia uy tín, đến từ nhiều tổ chức, công ty công nghệ và an ninh mạng hàng đầu thế giới.



Đây là cơ hội quý báu để sinh viên giao lưu, học hỏi, cập nhật xu hướng mới nhất trong lĩnh vực, cũng như định hướng nghề nghiệp rõ ràng, bồi dưỡng ước mơ và hoài bão, biến không gian mạng thành môi trường học tập và phát triển sự nghiệp bền vững.



Thông tin chi tiết về Cuộc thi có thể xem tại nca.org.vn/conguocHN.