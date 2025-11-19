Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hệ tiện ích đa tầng tại Aria Bay thu hút cộng đồng thời thượng

08:00 19/11/2025
Kiêu hãnh vươn mình trước vịnh, Aria Bay của BIM Land là biểu tượng cho phong cách sống thời thượng tại “hàng ghế đầu” kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tòa tháp đôi 40 tầng sở hữu hệ sinh thái hơn 100 tiện ích cao cấp và toàn diện, như một bản giao hưởng trên tầng không của những trải nghiệm tinh tế, phóng khoáng và giàu cảm hứng.
1-1763529506.jpg

Hệ sinh thái tiện ích “may đo” theo từng tầng không di sản

Lấy cảm hứng từ bản hòa ca của biển cả, hệ sinh thái tiện ích tại Aria Bay được kiến tạo như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi mỗi tầng cao là một cung bậc cảm xúc, mỗi không gian là một “khúc hát” với tinh thần và nguồn năng lượng riêng biệt.

Với 6 tầng tiện ích trọng điểm tại tầng 1, 3, 4, 5, 20 và 40, hơn 100 tiện ích và điểm nhấn cảnh quan được bố trí hài hòa giữa hai tòa tháp Mi và Sol, không gian mở rộng linh hoạt từ trong nhà ra ngoài trời, “may đo” tinh tế dựa trên điều kiện tự nhiên, cao độ, hướng nhìn và bắt nhịp những xu hướng nghỉ dưỡng mới nhất.

Dấu ấn nghỉ dưỡng đặc quyền trên tầm cao

Tại cao độ gần 160 mét, tầng 40 của Aria Bay được kiến tạo như một “khu nghỉ dưỡng” sang trọng trên tầng không, hội tụ những tiện ích đẳng cấp nhất bên trong tòa tháp. Đây là nơi cộng đồng thời thượng tận hưởng những không gian và trải nghiệm đặc quyền, từ một trong những tầm cao hàng đầu bên vịnh di sản.

2-1763529506.jpg

Tại Aria Bay, mỗi tầng không gian là sự hòa quyện của kiến trúc, thiên nhiên và trải nghiệm tinh tuyển

Với điểm nhấn là hồ bơi vô cực thuộc tòa Sol và hồ bơi bốn mùa thuộc tòa Mi, được thiết kế với tinh thần hiện đại, áp dụng những công nghệ trị liệu cao cấp, kết hợp cùng những điểm chạm tiện ích quốc tế như sky bar, suken lounge, cabana sky view, vườn thiên văn...

Trong khi đó, tổ hợp hồ bơi vô cực tại tầng 4 – tòa Mi lại mang dấu ấn kết nối đa thế hệ. Với chuỗi tiện ích liền mạch gồm hồ bơi trung tâm, hồ bơi trẻ em và bể Jacuzzi có diện tích hơn 650 m², tổ hợp này mở ra một không gian thư giãn, tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe bên vịnh kỳ quan.

3-1763529493.jpg

Cầu cảnh quan kết nối hai tòa tháp nằm tại tầng 4, đón trọn những góc nhìn đẹp nhất hướng ra vịnh - hồ - phố, đan xen khéo léo cùng những khoảng sân vườn và tiện ích xanh mát

Dấu ấn nghỉ dưỡng còn lan tỏa qua các điểm chạm cao cấp tại các tầng tiện ích trọng điểm khác. Mỗi không gian mang đến chức năng khác nhau, thỏa mãn sở thích và nhu cầu của đa lứa tuổi: vườn thư giãn, vườn thể thao, sân BBQ, sân khấu ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, co-working space, khu giặt là tự phục vụ, và đặc biệt là nhiều điểm ngắm cảnh panorama độc đáo.

Điểm hẹn chăm sóc sức khỏe theo chuẩn quốc tế

Hướng đến cộng đồng thời thượng đề cao phong cách sống lành mạnh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, BIM Land chú trọng đến những tiện ích sức khỏe tại Aria Bay.

Nổi bật nhất là sự xuất hiện của Elite Fitness - thương hiệu thể thao hàng đầu Việt Nam, thành viên thuộc hệ sinh thái BIM Group. Trong không gian luyện tập sang trọng có quy mô lên tới 2.400 m², Elite Fitness thiết lập tiêu chuẩn CLB thể thao 5 sao với đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, dịch vụ cá nhân hóa, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại: bể bơi muối khoáng, phòng xông hơi đa chức năng… và hơn hết là triết lý “sống ưu tú” đã lan tỏa đến hàng trăm ngàn hội viên trên cả nước.

Song hành với đó là khu xông hơi Jjimjilbang cao cấp rộng gần 1.000 m² được phát triển theo mô hình trị liệu thân – tâm – trí nổi tiếng từ Hàn Quốc. Sự kết hợp giữa những biểu tượng sống khỏe theo chuẩn quốc tế, hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút đặc biệt cho Aria Bay đối với cộng đồng thời thượng và du khách nước ngoài tại thị trường du lịch Hạ Long.

Cộng hưởng cùng “Quận thời thượng” Marina Bayfront District

Nằm tại vị trí tâm điểm của tổ hợp Marina Bayfront District - một "All-in-one District" mang dấu ấn quốc tế bên vịnh kỳ quan, Aria Bay mở ra hành trình trải nghiệm trọn vẹn phong cách sống “Front Row Life”.

4-1763529506.jpg

Xung quanh dòng chảy thương mại tại tầng 1, BIM Land phát triển một lõi cảnh quan xanh - đa tầng - sống động với tâm điểm là quảng trường nước trung tâm và chuỗi retail pods

Đóng vai trò “trục xương sống” trong trải nghiệm thương mại của toàn tổ hợp, chuỗi 5 retail pods, cùng các shop kinh doanh tại Aria Bay sẽ là điểm hội tụ của những thương hiệu quốc tế và bản địa đầy cá tính. Mỗi không gian thương mại mang một tinh thần khác biệt, với thiết kế sang trọng, tối ưu tầm nhìn và trải nghiệm dành cho những ngành hàng cao cấp như F&B, wellness & spa, thời trang, triển lãm nghệ thuật, siêu thị mini...

Với những tuyến dạo bộ lấy cảm hứng từ dòng chảy bất tận hướng về đại dương, cộng đồng thời thượng của Aria Bay có thể dễ dàng bước tới bờ cát trắng trải dài hơn 1,2 km hiếm có ngay phía trước tòa tháp.

5-1763529506.jpg

Cộng đồng thời thượng có thể khám phá những tiện ích ẩm thực – giải trí – nghệ thuật – thể thao ấn tượng tại bãi biển liền kề tòa tháp Aria Bay

Từ nhà hàng Hồng Hạnh Signature mang dấu ấn ẩm thực địa phương, đến tổ hợp CLB giải trí ven biển Sailing Club gồm quán bar, bể bơi ngoài trời, các tiện ích vui chơi, thể thao trên biển hấp dẫn, cùng khách sạn đương đại Soul Boutique Hotel mang triết lý nghỉ dưỡng và ẩm thực lừng danh của thương hiệu hàng đầu Đông Nam Á, Sailing Club Leisure Group.

Sự kết nối này không chỉ nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng, mà còn củng cố vị thế của Aria Bay như một tâm điểm phong cách sống bên vịnh di sản, nơi cảnh quan, nghệ thuật và tinh thần giải trí ven biển được hòa quyện thành một hệ sinh thái độc đáo bậc nhất tại Hạ Long.

PV

