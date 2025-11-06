Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hai nữ sinh Việt và hành trình tiếp năng lượng cho ước mơ không giới hạn

15:10 06/11/2025
Hai cô gái Gen Z, hai hành trình song song giữa thép và thuật toán đang bền bỉ theo đuổi ước mơ, thách thức giới hạn của bản thân và lan tỏa năng lượng, tinh thần bền đam mê của Number 1 đến thế hệ trẻ Việt.

 

Buổi sáng trong xưởng cơ khí

Âm thanh sắc bén của máy cắt hòa cùng mùi kim loại nóng. Ở một góc xưởng, Trần Thị Kiều My, sinh viên Khoa Cơ khí – Đại học Bách khoa TP.HCM, đang cặm cụi mài từng lớp thép.

Mồ hôi lăn dài, hơi nóng hắt lên khiến không khí ngột ngạt, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng rực. Giữa tiếng thép chạm thép, My giống như một ngọn lửa nhỏ – bền bỉ, rực sáng giữa gian xưởng toàn những chàng trai.

1-1762416589.jpg

Niềm say mê khoa học công nghệ đã đưa Trần Thị Cẩm Giang đến với nghiên cứu ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. (Ảnh NVCC)

Cách đó vài cây số, trong phòng lab của Đại học Công nghệ Thông tin, Trần Thị Cẩm Giang vẫn chưa rời màn hình dù đồng hồ đã qua nửa đêm. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt mỏi mệt, dòng code dừng lại ở một lỗi lặp vô tận.

Hai cô gái, hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng lại có chung một điểm: họ không dừng lại. Họ tiếp năng lượng với Number 1, rồi lại tiếp tục hành trình của mình.

Khi thử thách là lò luyện đam mê

Ở Bách khoa, My là một trong số ít nữ sinh của khoa Cơ khí. Có những ngày thực hành, cô phải mang vác vật liệu nặng gấp đôi sức mình. Tay rát bỏng, vai mỏi nhừ, có lúc My tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để đi tiếp.

Mình đã chạm đến giới hạn, tưởng chừng không thể làm thêm được nữa”, My kể. “Nhưng chỉ với một ngụm Number 1, cơ thể như được đánh thức. Năng lượng trở lại, mình đứng dậy, tiếp tục hoàn thiện từng chi tiết với tinh thần bền đam mê.

2-1762416589.png

Với những người trẻ như My, khi đam mê được “nạp năng lượng” với Number 1, giới hạn chỉ là điểm xuất phát để chinh phục ước mơ. (Ảnh NVCC)

Những giọt mồ hôi lại rơi, ánh thép lại lóe. My nhận ra, mệt mỏi cũng có thể được “tái chế” thành sức mạnh, chỉ cần đủ đam mê và năng lượng.

Còn với Giang, mỗi bug sai là một thử thách tinh thần. “Có lúc mình mất cả đêm chỉ vì một dòng code, mắt cay xè, đầu căng như dây đàn,” cô kể.

“Mình lấy chai Number 1 bật nắp, uống một ngụm. Hương vị mạnh mẽ, mát lạnh chạm vào cổ họng, tiếp năng lượng giúp mình tỉnh táo tức thì và lấy lại sự tập trung. Mình lại nhìn vào màn hình, thấy những dòng code như bớt đáng sợ hơn.”

Từ khoảnh khắc ấy, cô bắt đầu yêu luôn cả những lần lỗi. Bởi sau mỗi lần “crash”, bản thân lại mạnh mẽ hơn một chút.

Những khối sắt và dòng code biết tỏa sáng

Bài thực hành đầu tiên, thầy giao cho mỗi sinh viên một khối sắt thô và yêu cầu mài giũa thành chiếc cờ lê hoàn chỉnh. My miệt mài gần một tháng để hoàn thành.

Có đêm, cô ngồi lại xưởng một mình, chỉ có tiếng máy và ánh đèn vàng hắt xuống. Trên bàn là chai Number 1 cho một đêm dài nhưng đầy năng lượng và bền bỉ.

“Cầm chiếc cờ lê đầu tiên do chính tay mình mài ra, mình cười mà tay run run,” My nhớ lại. “Lúc đó, mình biết mình đã vượt qua giới hạn đầu tiên của chính mình.”

Bền bỉ từ những thử thách đầu tiên ấy, My chạm đến những cột mốc đáng nể: GPA 3.6, Giải Ba Olympic Cơ học, 3 công bố quốc tế, học bổng Tiến sĩ tại Đại học Hanyang (Hàn Quốc).

3-1762416589.png

Với Giang, có những giấc mơ, chỉ cần được tiếp năng lượng là có thể bay thật xa. (Ảnh NVCC)

Trong khi đó, Giang miệt mài trong thế giới số. Công trình “Phân tích bố cục logic trên biển hiệu và poster” của cô hướng đến hỗ trợ người khiếm thị và xe tự hành. Bị từ chối ba lần, mất hơn một năm để chỉnh sửa, đến khi nhận thư chấp thuận trình bày tại Hội nghị Quốc tế về Phân tích và Nhận dạng tài liệu ICDAR 2025 (Rank A), cô bật khóc ngay trước màn hình.

“Mình nhớ đêm đó, sau khi tiếp năng lượng, hoàn thành công việc, nhìn chai Number 1 đang mở trên bàn,” Giang kể. “Mình mỉm cười – đúng là có những ước mơ, chỉ cần tiếp năng lượng là có thể bay thật xa.”

Gặp nhau ở đỉnh cao và cùng thắp sáng

Năm 2025, Trần Thị Kiều My và Trần Thị Cẩm Giang được vinh danh trong Top 20 Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam tiêu biểu, giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ KH&CN tổ chức.

4-1762416589.jpg

Trần Thị Kiều My nhận giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025 từ Ban tổ chắc và đại diện nhãn hàng Number 1 (Ảnh QCV)

Giữa 180 hồ sơ trên toàn quốc, hai cô gái nổi bật bởi đam mê và nghị lực, là những “ngọn lửa Number 1” thắp sáng tinh thần bền bỉ của thế hệ Gen Z Việt.

Khi năng lượng gặp nhau: Từ nữ sinh đam mê khoa học, công nghệ đến rapper Đen và hàng triệu người Việt

Hành trình của My và Giang gợi nhớ đến rapper Đen, người bền bỉ 15 năm với âm nhạc, từng bước chinh phục sân khấu lớn bằng đam mê và nghị lực.

Ba lĩnh vực cơ khí, công nghệ, âm nhạc tưởng không chung mà cùng gặp nhau ở điểm: Dám ước mơ. Dám chinh phục. Không ngừng bước tới để trở thành phiên bản Number 1 của chính mình.

5-1762416579.png

Trần Thị Cẩm Giang được vinh danh là Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025. (Ảnh QCV))

Khi My và Giang đứng trên bục vinh danh, ánh đèn chiếu xuống không chỉ soi rọi thành tích của cá nhân, mà còn phản chiếu hình ảnh của một thế hệ trẻ Việt đang không ngừng từng ngày hiện thực hóa ước mơ.

Từ xưởng cơ khí, phòng lab, đến sân khấu âm nhạc, họ đều đang ngày đêm lao động, nghiên cứu, sáng tạo, tiếp năng lượng khi cần để vượt qua giới hạn của bản thân, bền bỉ với đam mê và làm chủ tương lai.

Trên hành trình ấy, Number 1 vẫn đồng hành cùng hàng triệu người trẻ Việt “Tiếp năng lượng, bền đam mê”, dám ước mơ, dám chinh phục và không ngừng bước tới để trở thành phiên bản Number 1 của chính minh.

PV

