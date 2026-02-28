Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thủ tướng: Xây dựng luật phải phân cấp, phân quyền tối đa và cắt giảm mọi thủ tục rườm rà

10:00 28/02/2026
Sáng 27/2, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2026 để xem xét, thảo luận cho ý kiến vào 5 nội dung. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phân cấp, phân quyền tối đa và rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà, giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.
1-1772265029.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Phiên họp, các thành viên Chính phủ đã nghe tờ trình tóm tắt; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến; đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Hà Nội gương mẫu, đi đầu, là nơi thí điểm các chính sách

Về "Dự án Luật Thủ đô sửa đổi", Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất cơ chế đặc thù, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của Thủ đô, đặt trong tổng thể tình hình phát triển đất nước và xu thế của thế giới.

Thủ tướng nêu rõ, cần căn cứ Cương lĩnh của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các nghị quyết Trung ương, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để thể chế hóa các nội dung liên quan; nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm, tinh hoa của các nước; xây dựng Dự án Luật Thủ đô sửa đổi có tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, ổn định lâu hơn, hướng phát triển trăm năm.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa, triệt để, "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", đi đôi với phân bổ nguồn lực và có công cụ tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có quy định đặc thù, những nội dung khó, những vấn đề chưa có tiền lệ, những nội dung chưa có quy định hoặc vượt quá quy định hiện hành, Hà Nội được ban hành các cơ chế, chính sách thí điểm. Hà Nội gương mẫu, đi đầu, là nơi thí điểm các chính sách, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thủ đô.

2-1772265045.jpg

Thủ tướng: Thể chế phải đi trước dẫn đường, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, các vấn đề nảy sinh trên thực tế, đưa thể chế từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành lợi thế cạnh tranh quốc gia - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về "Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế", các thành viên Chính phủ đề xuất một số cơ chế ưu đãi cho người, cơ quan phụ trách, cũng như cơ chế tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành trong công tác này.

Đối với "Dự án Luật Hộ tịch sửa đổi", Chính phủ tập trung bổ sung, sửa đổi các quy định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực hộ tịch.

Về "Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo", các đại biểu thảo luận các quy định cụ thể về quyền tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

3-1772265045.png

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trong quá trình xây dựng pháp luật phải thể chế hoá đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng; tháo gỡ được vướng mắc, điểm nghẽn, khó khăn từ thực tiễn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các thành viên Chính phủ đề xuất "Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài" phải quy định rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các cơ chế chính sách đãi ngộ và thu hút nhân lực để nâng cao hoạt động của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bảo đảm kịp thời, chất lượng và tuân thủ quy định

Kết luận chung phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại, thể chế pháp luật vừa là động lực, nguồn lực phát triển; thể chế phải đi trước dẫn đường, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, các vấn đề nảy sinh trên thực tế, đưa thể chế từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết các Đại hội của Đảng gần đây đều xác định: Xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược trong phát triển đất nước nhanh và bền vững.

4-1772265045.jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia trực tiếp xây dựng thể chế của bộ, ngành mình và thể chế chung do Chính phủ đảm nhận, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trong quá trình xây dựng pháp luật phải thể chế hoá đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng; tháo gỡ được vướng mắc, điểm nghẽn, khó khăn từ thực tiễn; thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ, "những gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng thì luật hoá; những gì chưa chín, chưa rõ thì thiết kế quy định thực hiện thí điểm, vừa làm vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội và không bỏ lỡ cơ hội". Rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, giảm phiền hà, giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp. Luật chỉ quy định những vấn đề có tính chất nguyên tắc, còn các nội dung cụ thể giao cho các cơ quan soạn thảo đưa vào các nghị định hướng dẫn để bảo đảm tính linh hoạt, khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

5-1772265045.jpg

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các thành viên Chính phủ; đồng thời lấy thêm ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, người làm luật, các đối tượng tác động, cũng như kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam để hoàn thiện các dự thảo trình cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng lưu ý, diễn đạt phải rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, "dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát"; làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn; làm rõ "6 sao": (1) Vì sao lược bỏ; (2) Vì sao hoàn thiện; (3) Vì sao bổ sung; (4) Vì sao cắt bỏ thủ tục; (5) Vì sao phân cấp, phân quyền; (6) Vì sao còn ý kiến khác nhau, cần báo cáo Chính phủ để cho ý kiến chỉ đạo.

6-1772265045.jpg

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ với nhau và với các cơ quan của Quốc hội, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật theo ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng chỉ rõ, tinh thần là vừa bảo đảm tiến độ kịp thời, vừa nâng cao chất lượng, vừa bảo đảm quy trình quy định chặt chẽ; chú ý đánh giá tác động các quy định mới và có điều khoản chuyển tiếp.

Về chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng cho biết, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua 34 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết với nhiều dự án luật khó, phức tạp, tác động sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung ưu tiên thời gian, tập trung nguồn lực cao nhất, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ nhất bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

7-1772265045.jpg

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quán triệt tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng", Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hoàn thành xong hồ sơ, tài liệu, báo cáo nào thì gửi ngay đến các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra và trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; kịp thời báo cáo ngay Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật theo quy định, cũng như những vấn đề phát sinh và vượt thẩm quyền.

Đối với các dự án luật, nghị quyết cho ý kiến tại Phiên họp này, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ: Tư pháp, Ngoại giao, Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu tối đa các ý kiến của Thành viên Chính phủ và các ý kiến tại Phiên họp, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết bảo đảm tiến độ, chất lượng.

8-1772265045.jpg

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Giao các Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành trong xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật thuộc lĩnh vực chỉ đạo, quản lý, Thủ tướng Chính phủ lưu ý, đối với các hồ sơ dự án Luật, Nghị quyết có trong Chương trình Kỳ họp tháng 4/2026 của Quốc hội mà chưa trình Chính phủ, cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét nhằm bảo đảm tiến độ trình Quốc hội.

Đối với các dự án luật, nghị quyết đã được Chính phủ xem xét, thông qua, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để gửi các cơ quan của Quốc hội thẩm tra theo đúng quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan trong quá trình thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trình Quốc hội.

Trong quá trình các bộ, cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, Nghị quyết theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 về vai trò, trách nhiệm đến cùng của Chính phủ trong quá trình Quốc hội xem xét, thông qua các dự án luật, nghị quyết.

Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành khẩn trương xây dựng, ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành các luật có hiệu lực; thực hiện theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng chủ đề
Tuyên truyền về bầu cử: Phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng Sự kiện - Chính sách
Tuyên truyền về bầu cử: Phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt lưu ý đến việc đấu tranh, phản bác thông tin...

Bầu cử Quốc hội: Mỗi lá phiếu của cử tri góp phần định hình tương lai chung Sự kiện - Chính sách
Bầu cử Quốc hội: Mỗi lá phiếu của cử tri góp phần định hình tương lai chung

Những đổi mới trong bầu cử gửi gắm kỳ vọng mỗi lá phiếu của cử tri tiếp tục góp phần...

Siết chặt công tác nhân sự, tăng đại biểu chuyên trách tại Quốc hội khóa XVI Sự kiện - Chính sách
Siết chặt công tác nhân sự, tăng đại biểu chuyên trách tại Quốc hội khóa XVI

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ...

Từ ngày 1/3/2026: Loạt luật mới tạo xung lực cho doanh nghiệp và môi trường đầu tư Sự kiện - Chính sách
Từ ngày 1/3/2026: Loạt luật mới tạo xung lực cho doanh nghiệp và môi trường đầu tư

Từ đầu tháng 3/2026, nhiều điều luật quan trọng chính thức có hiệu lực, mở rộng cơ chế hỗ trợ...

Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Sự kiện - Chính sách
Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới...

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội Sự kiện - Chính sách
Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ...

Mới cập nhật
Tuyên truyền về bầu cử: Phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng

Tuyên truyền về bầu cử: Phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt lưu ý đến việc đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc trước và trong cuộc bầu cử, qua đó khẳng định cuộc bầu cử là ngày hội của toàn dân.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bầu cử Quốc hội: Mỗi lá phiếu của cử tri góp phần định hình tương lai chung

Bầu cử Quốc hội: Mỗi lá phiếu của cử tri góp phần định hình tương lai chung

Những đổi mới trong bầu cử gửi gắm kỳ vọng mỗi lá phiếu của cử tri tiếp tục góp phần kiến tạo Quốc hội và hệ thống Hội đồng Nhân dân các cấp “đủ tầm," “đúng chất,” theo kịp nhịp phát triển đất nước.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

( Pháp lý). Từ Thỏa thuận Xanh châu Âu, các quy định mới như Cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) và Quy định chống phá rừng (EUDR) đang tạo ra thách thức pháp lý lớn cho Việt Nam. Bài viết này phân tích tính tương thích của chúng với các nguyên tắc của WTO, xác định khoảng trống trong pháp luật Việt Nam và đề xuất lộ trình thích ứng.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Khám phá những điểm đặc biệt dẫn đến sự thành công vượt trội của các thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới

Khám phá những điểm đặc biệt dẫn đến sự thành công vượt trội của các thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới

(Pháp lý) - Mới đây, công ty định giá thương hiệu Brand Fiance (Anh) đã công bố danh sách Global 500, xếp hạng 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2024. Theo đó, các hãng công nghệ như Apple, Nvidia….tiếp tục thống trị thương hiệu giá trị nhất thế giới. Chúng ta cùng khám phá những điểm đặc biệt dẫn đến sự thành công vượt trội của 5 trong số các thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

MB Seller – Bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm

MB Seller – Bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Trước những nhu cầu chuyển đổi theo phương thức kê khai mới, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ra mắt MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm: thanh toán nhanh chóng, quản lý rõ ràng, kê khai đúng luật, chủ động tài chính – tất cả gói gọn trên một chiếc điện thoại.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 341/QĐ-TTg ngày 26/2/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ.

1 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Siết chặt công tác nhân sự, tăng đại biểu chuyên trách tại Quốc hội khóa XVI

Siết chặt công tác nhân sự, tăng đại biểu chuyên trách tại Quốc hội khóa XVI

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm chất lượng, tăng đại biểu chuyên trách và chuẩn bị nhân sự chặt chẽ.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Từ ngày 1/3/2026: Loạt luật mới tạo xung lực cho doanh nghiệp và môi trường đầu tư

Từ ngày 1/3/2026: Loạt luật mới tạo xung lực cho doanh nghiệp và môi trường đầu tư

Từ đầu tháng 3/2026, nhiều điều luật quan trọng chính thức có hiệu lực, mở rộng cơ chế hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, cải cách thủ tục đầu tư, siết chặt quản lý nội dung trí tuệ nhân tạo và tăng phân cấp trong bảo vệ bí mật nhà nước.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thông tư liên tịch hướng dẫn xác định lãng phí để xử lý hình sự các hành vi vi phạm

Thông tư liên tịch hướng dẫn xác định lãng phí để xử lý hình sự các hành vi vi phạm

Nhằm tăng cường cơ sở pháp lý trong phát hiện, xử lý các hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản công, tài chính công, các cơ quan Trung ương gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an cùng các bộ, ngành liên quan đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo quy định của Bộ luật Hình sự. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2026.

1 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

