Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tuyên truyền về bầu cử: Phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng

10:00 28/02/2026
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt lưu ý đến việc đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc trước và trong cuộc bầu cử, qua đó khẳng định cuộc bầu cử là ngày hội của toàn dân.
1-1772264541.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó đặc biệt lưu ý nhiệm vụ đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thời gian tới, công tác tuyên truyền sẽ bám sát các khâu trọng tâm của cuộc bầu cử, gồm niêm yết danh sách chính thức người ứng cử; tổ chức vận động bầu cử; giới thiệu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên; phổ biến các nguyên tắc, quy trình bầu cử và quyền, nghĩa vụ của công dân khi tham gia bỏ phiếu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng định hướng tuyên truyền không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri cả nước; vận động cử tri tự giác tham gia bỏ phiếu; đồng thời phối hợp các ban, bộ, ngành và địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và con người Việt Nam gắn với nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử.

2-1772264550.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 26/2. (Ảnh: Hồ Long)

Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền kết quả thành công của cuộc bầu cử, khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ Nhất của Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt lưu ý đến việc đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc trước và trong cuộc bầu cử, đặc biệt là trên không gian mạng; tiếp tục khẳng định cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Toàn ngành được chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí và địa phương tổ chức hoạt động cổ động trực quan, văn hóa, thể thao chào mừng Đại hội XIV của Đảng gắn với tuyên truyền bầu cử.

Bộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc cho báo chí tuyên truyền bầu cử theo hình thức trực tuyến; tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2026); phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử, lựa chọn 41 mẫu tranh và in, phát hành 34.000 bản gửi các địa phương. Trên cơ sở định hướng của Bộ, nhiều địa phương đã chủ động triển khai pano, áp phích, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm, trụ sở cơ quan và khu dân cư, góp phần tạo không khí phấn khởi, trang trọng hướng tới cuộc bầu cử.

Cùng với đó, hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục được tăng cường; thời lượng phát thanh, chuyên mục chuyên đề được mở rộng; tuyên truyền trực quan qua pano, màn hình LED được đẩy mạnh; nội dung bầu cử được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, khu dân cư và hoạt động đoàn thể.

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền được thực hiện bằng tiếng dân tộc và xe lưu động.

3-1772264550.jpg

Lực lượng biên phòng và các già làng, trưởng bản đến từng hộ gia đình người Chứt ở bản Rào Tre để tuyên truyền về công tác bầu cử. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, Bộ đã đăng tải gần 230 tin, bài tiếng Việt (được dịch ra nhiều thứ tiếng) nhằm giới thiệu về cuộc bầu cử, qua đó quảng bá hình ảnh một cuộc bầu cử dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật của Việt Nam.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử diễn ra ngày 26/2 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, kết nối tới 34 điểm cầu cấp tỉnh và 3.321 điểm cầu cấp xã, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá cao nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là các địa bàn đặc thù và đối tượng cử tri đặc thù. Giai đoạn này cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương phải tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, Dân vận Trung ương cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI
Cùng chủ đề
Thủ tướng: Xây dựng luật phải phân cấp, phân quyền tối đa và cắt giảm mọi thủ tục rườm rà Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng: Xây dựng luật phải phân cấp, phân quyền tối đa và cắt giảm mọi thủ tục rườm rà

Sáng 27/2, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2026 để xem xét,...

Bầu cử Quốc hội: Mỗi lá phiếu của cử tri góp phần định hình tương lai chung Sự kiện - Chính sách
Bầu cử Quốc hội: Mỗi lá phiếu của cử tri góp phần định hình tương lai chung

Những đổi mới trong bầu cử gửi gắm kỳ vọng mỗi lá phiếu của cử tri tiếp tục góp phần...

Siết chặt công tác nhân sự, tăng đại biểu chuyên trách tại Quốc hội khóa XVI Sự kiện - Chính sách
Siết chặt công tác nhân sự, tăng đại biểu chuyên trách tại Quốc hội khóa XVI

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ...

Từ ngày 1/3/2026: Loạt luật mới tạo xung lực cho doanh nghiệp và môi trường đầu tư Sự kiện - Chính sách
Từ ngày 1/3/2026: Loạt luật mới tạo xung lực cho doanh nghiệp và môi trường đầu tư

Từ đầu tháng 3/2026, nhiều điều luật quan trọng chính thức có hiệu lực, mở rộng cơ chế hỗ trợ...

Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Sự kiện - Chính sách
Bộ Chính trị đã có Kết luận quan trọng về công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Bộ Chính trị dành sự quan tâm đặc biệt tới...

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội Sự kiện - Chính sách
Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính ứng cử đại biểu HĐND TP.Hà Nội

Ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ...

Mới cập nhật
Thủ tướng: Xây dựng luật phải phân cấp, phân quyền tối đa và cắt giảm mọi thủ tục rườm rà

Sáng 27/2, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2026 để xem xét, thảo luận cho ý kiến vào 5 nội dung. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phân cấp, phân quyền tối đa và rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà, giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.

Bầu cử Quốc hội: Mỗi lá phiếu của cử tri góp phần định hình tương lai chung

Những đổi mới trong bầu cử gửi gắm kỳ vọng mỗi lá phiếu của cử tri tiếp tục góp phần kiến tạo Quốc hội và hệ thống Hội đồng Nhân dân các cấp “đủ tầm," “đúng chất,” theo kịp nhịp phát triển đất nước.

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

( Pháp lý). Từ Thỏa thuận Xanh châu Âu, các quy định mới như Cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) và Quy định chống phá rừng (EUDR) đang tạo ra thách thức pháp lý lớn cho Việt Nam. Bài viết này phân tích tính tương thích của chúng với các nguyên tắc của WTO, xác định khoảng trống trong pháp luật Việt Nam và đề xuất lộ trình thích ứng.

Khám phá những điểm đặc biệt dẫn đến sự thành công vượt trội của các thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới

(Pháp lý) - Mới đây, công ty định giá thương hiệu Brand Fiance (Anh) đã công bố danh sách Global 500, xếp hạng 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2024. Theo đó, các hãng công nghệ như Apple, Nvidia….tiếp tục thống trị thương hiệu giá trị nhất thế giới. Chúng ta cùng khám phá những điểm đặc biệt dẫn đến sự thành công vượt trội của 5 trong số các thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới.

MB Seller – Bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Trước những nhu cầu chuyển đổi theo phương thức kê khai mới, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ra mắt MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm: thanh toán nhanh chóng, quản lý rõ ràng, kê khai đúng luật, chủ động tài chính – tất cả gói gọn trên một chiếc điện thoại.

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 341/QĐ-TTg ngày 26/2/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dẫn độ.

Siết chặt công tác nhân sự, tăng đại biểu chuyên trách tại Quốc hội khóa XVI

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm chất lượng, tăng đại biểu chuyên trách và chuẩn bị nhân sự chặt chẽ.

Từ ngày 1/3/2026: Loạt luật mới tạo xung lực cho doanh nghiệp và môi trường đầu tư

Từ đầu tháng 3/2026, nhiều điều luật quan trọng chính thức có hiệu lực, mở rộng cơ chế hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, cải cách thủ tục đầu tư, siết chặt quản lý nội dung trí tuệ nhân tạo và tăng phân cấp trong bảo vệ bí mật nhà nước.

Thông tư liên tịch hướng dẫn xác định lãng phí để xử lý hình sự các hành vi vi phạm

Nhằm tăng cường cơ sở pháp lý trong phát hiện, xử lý các hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản công, tài chính công, các cơ quan Trung ương gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an cùng các bộ, ngành liên quan đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo quy định của Bộ luật Hình sự. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2026.

