Tuyên truyền về bầu cử: Phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó đặc biệt lưu ý nhiệm vụ đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thời gian tới, công tác tuyên truyền sẽ bám sát các khâu trọng tâm của cuộc bầu cử, gồm niêm yết danh sách chính thức người ứng cử; tổ chức vận động bầu cử; giới thiệu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên; phổ biến các nguyên tắc, quy trình bầu cử và quyền, nghĩa vụ của công dân khi tham gia bỏ phiếu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng định hướng tuyên truyền không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri cả nước; vận động cử tri tự giác tham gia bỏ phiếu; đồng thời phối hợp các ban, bộ, ngành và địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và con người Việt Nam gắn với nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử ngày 26/2. (Ảnh: Hồ Long)

Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh nhiệm vụ tuyên truyền kết quả thành công của cuộc bầu cử, khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ Nhất của Hội đồng nhân dân các cấp; tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt lưu ý đến việc đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc trước và trong cuộc bầu cử, đặc biệt là trên không gian mạng; tiếp tục khẳng định cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử. Toàn ngành được chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí và địa phương tổ chức hoạt động cổ động trực quan, văn hóa, thể thao chào mừng Đại hội XIV của Đảng gắn với tuyên truyền bầu cử.

Bộ đã tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc cho báo chí tuyên truyền bầu cử theo hình thức trực tuyến; tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2026); phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử, lựa chọn 41 mẫu tranh và in, phát hành 34.000 bản gửi các địa phương. Trên cơ sở định hướng của Bộ, nhiều địa phương đã chủ động triển khai pano, áp phích, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm, trụ sở cơ quan và khu dân cư, góp phần tạo không khí phấn khởi, trang trọng hướng tới cuộc bầu cử.

Cùng với đó, hệ thống thông tin cơ sở tiếp tục được tăng cường; thời lượng phát thanh, chuyên mục chuyên đề được mở rộng; tuyên truyền trực quan qua pano, màn hình LED được đẩy mạnh; nội dung bầu cử được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, khu dân cư và hoạt động đoàn thể.

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền được thực hiện bằng tiếng dân tộc và xe lưu động.

Lực lượng biên phòng và các già làng, trưởng bản đến từng hộ gia đình người Chứt ở bản Rào Tre để tuyên truyền về công tác bầu cử. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, Bộ đã đăng tải gần 230 tin, bài tiếng Việt (được dịch ra nhiều thứ tiếng) nhằm giới thiệu về cuộc bầu cử, qua đó quảng bá hình ảnh một cuộc bầu cử dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật của Việt Nam.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử diễn ra ngày 26/2 tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, kết nối tới 34 điểm cầu cấp tỉnh và 3.321 điểm cầu cấp xã, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá cao nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là các địa bàn đặc thù và đối tượng cử tri đặc thù. Giai đoạn này cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương phải tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, Dân vận Trung ương cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.