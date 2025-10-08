Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4: Bứt phá kỷ lục, lan toả tinh thần vượt trội

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 đã chính thức khép lại với những thành công rực rỡ, quy tụ hơn 13.000 vận động viên đến từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia ở 4 cự ly: Marathon (42,195km), bán Marathon (21,097km), 10km và 5km. Đáng chú ý, số lượng vận động viên đăng ký cự ly 21km năm nay chiếm hơn 30%, tăng nhiều so với mùa trước cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thể thao Việt Nam.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 thu hút hơn 13.000 vận động viên, gấp gần 1,5 lần so với mùa giải trước

Vận động viên Việt Nam tỏa sáng, thiết lập nhiều dấu ấn mới

Mùa giải năm nay quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất, từ các ngôi sao điền kinh Việt Nam như Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Trung Cường đến nhà vô địch của mùa giải trước như như Kiptoo Edwin (Quán quân nam Mùa 3 - 2024). Cuộc cạnh tranh giữa các gương mặt kỳ cựu và những nhân tố mới đã tạo nên những màn rượt đuổi hấp dẫn ở cự ly Marathon, khép lại với kết quả đầy bất ngờ khi một gương mặt mới đến từ Ethiopia xuất sắc vươn lên giành chiến thắng chung cuộc.

Vận động viên Phạm Tiến Sản trên hành trình chinh phục Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4

Ở đường đua Marathon nam, vận động viên Kure Ebisa Takele (Ethiopia) về đích đầu tiên với thành tích 2:29:34, theo sau là Lilan Kennedy (Kenya) với thời gian hoàn thành trong 2:30:27, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh và Huỳnh Anh Khôi - hai đại diện đến từ Việt Nam - lần lượt về thứ ba và thứ tư với thành tích 2:30:57 và 2:33:34, Edwin Kiptoo (Kenya) về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 2:37:34.

Ở đường đua Marathon nữ, Vận động viên Việt Nam áp đảo tuyệt đối khi chiếm toàn bộ năm vị trí dẫn đầu, khẳng định sức bật và bản lĩnh của các nữ vận động viên trong nước. Hoàng Thị Ngọc Hoa, người giữ kỷ lục gia quốc gia năm 2024 với thành tích 2:44:52 tại Hong Kong Marathon, đồng thời bốn lần liên tiếp chiến thắng Giải Vô địch quốc gia Marathon (2022–2025) – tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi về nhất với kết quả 2:54:19. Bùi Thị Thu Hà và Doãn Thị Oanh lần lượt về thứ hai và thứ ba với thành tích 2:57:03 và 2:57:55. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Nguyễn Thị Trà Giang với thành tích 3:07:55 và Thái Thị Hồng với thành tích 3:08:16.

Tranh tài tại hạng mục Marathon Việt Nam mở rộng, những cái tên nổi bật tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên đường đua đầy thử thách. Ở bảng nam, vận động viên Phạm Tiến Sản xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 2:40:25, theo sau là Hà Quang Thắng ở vị trí thứ hai với thời gian 2:41:27, và Nguyễn Mai Trung về thứ ba với thành tích 2:43:23. Ở bảng nữ, ngôi đầu thuộc về Hoàng Hương Thủy với thành tích 3:10:21,về nhì là Phạm Thị Mỹ Duyên với thời gian 3:12:53, và Nguyễn Thị Mỹ Hiền về thứ ba với kết quả 3:18:40.

Cung đường chạy đi qua nhiều địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cầu Long Biên, Nhà Thờ Lớn

Những con số kỷ lục này không chỉ là sự phá vỡ giới hạn cá nhân mà còn khẳng định chất lượng giải chạy, chứng minh sức mạnh của ý chí của các Vận động viên, chiến thắng thử thách trên đường chạy. Đặc biệt, các vận động viên Việt Nam cũng đã tỏa sáng với thành tích vượt trội, góp phần khẳng định sự lớn mạnh của phong trào marathon trong nước.

Ngay sau khi nhận Giải nhất Giải Marathon Việt Nam mở rộng - Vận động viên Phạm Tiến Sản, Giải nhất Giải Marathon Việt Nam mở rộng, chia sẻ: “Sau nhiều năm thi đấu, được đứng trên bục vinh quang một lần nữa là niềm tự hào rất lớn đối với tôi. Tôi muốn gửi một thông điệp đến các runner trẻ: hãy giữ vững tình yêu với bộ môn này, sự luyện tập bền bỉ chắc chắn sẽ giúp bạn chạm được tới những cột mốc mà chính bản thân cũng không ngờ tới. Với tôi, hơn cả một chiến thắng, điều ý nghĩa nhất chính là hôm nay đã được chứng kiến phong trào chạy bộ Việt Nam phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều vận động viên tham gia, đặt ra những mục tiêu ngày càng cao hơn và đã có những giải chạy vươn tầm khu vực như Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank.”

Năm nay, Ban Tổ chức đã công bố danh sách 101 vận động viên xuất sắc ở các hạng mục chung cuộc và theo các nhóm tuổi, trong đó 34 vận động viên được vinh danh trực tiếp trên sân khấu, tạo nên khoảnh khắc vinh danh đầy cảm xúc và tự hào đồng thời truyền cảm hứng cho hàng chục nghìn người tham dự và hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp trên truyền hình cùng các nền tảng mạng xã hội.

Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của Đoàn tàu Không Số (Đoàn tàu Sub 3) lớn nhất trong lịch sử các giải Marathon Việt Nam - tập hợp hơn 80 chân chạy từng hoàn thành marathon với thành tích dưới 3 giờ. Được khởi xướng bởi PR SPORT – nhà tài trợ trang phục chính thức, đoàn tàu Sub 3 trên đường chạy mùa 4 không chỉ đại diện cho những bước chân tốc độ, mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần thép, ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục đỉnh cao, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam trong hành trình vượt giới hạn của mỗi người.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 khẳng định vị thế giải chạy biểu trưng của Thủ đô

Trải qua bốn mùa liên tiếp, mỗi mùa đều có điểm nhấn riêng với quy mô ngày càng lớn, chất lượng chuyên môn ngày càng vượt trội và sức lan tỏa mạnh mẽ, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế là giải chạy biểu trưng của Thủ đô, nơi tôn vinh ý chí bền bỉ, tinh thần vượt qua giới hạn, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội nghìn năm văn hiến, hội nhập quốc tế đồng thời góp phần đưa phong trào marathon Việt Nam lên bản đồ thể thao toàn cầu.

Trước ngày tranh tài, Làng Marathon 2025 diễn ra từ ngày 3 – 5/10 đã chào đón gần 30.000 lượt khách tham quan, tăng 30% so với năm trước, cùng hơn 30 gian hàng triển lãm, biến hoạt động trước giải chạy thành ngày hội thể thao – văn hóa sôi động, thêm địa điểm để cộng đồng yêu chạy bộ giao lưu, kết nối và trải nghiệm các sản phẩm sức khỏe, dinh dưỡng cùng công nghệ tiên tiến phục vụ cho hoạt động rèn luyện, nâng cao thể chất.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao và ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội trao giải cho các VĐV xuất sắc đường đua Marathon nam

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, phát biểu: “Xin chúc mừng Ban Tổ chức và toàn thể cộng đồng runner đã tạo nên một giải đấu thành công và đầy ý nghĩa ngay sau Đại lễ. Với tôi, sự kiện năm nay thật sự đặc biệt khi không chỉ lan tỏa niềm tự hào dân tộc mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng vận động viên và công chúng, như một ngày hội văn hóa – cộng đồng đúng với tinh thần của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Tôi tin rằng, với sự đồng hành bền bỉ của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, giải sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng quy mô, chuyên nghiệp hơn và sớm sánh vai cùng những giải marathon lớn trong khu vực cũng như trên thế giới.”

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Ngân hàng Techcombank, chia sẻ: “Xin chúc mừng giải đấu đã diễn ra thành công rực rỡ và rất đáng nhớ. Tôi vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng hơn 13.000 vận động viên tại giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank – nơi niềm đam mê thể thao, tinh thần vượt trội hơn mỗi ngày và niềm tự hào dân tộc hòa làm một. Năm nay, chúng tôi đã tích hợp công nghệ AI để tạo nên các video cá nhân hóa hành trình chạy bộ, và cũng là lần đầu phát sóng trực tiếp giải chạy trên đa nền tảng – những sáng tạo tiên phong này đã giúp lan tỏa phong trào mạnh mẽ hơn và kết nối cộng đồng sâu sắc hơn. Techcombank cam kết tiếp tục đầu tư vào những trải nghiệm đột phá như vậy, để cùng runner Việt Nam xây dựng một xã hội khỏe mạnh, sáng tạo, gắn kết, luôn vượt trội hơn mỗi ngày và sẵn sàng cùng Việt Nam chinh phục những đỉnh cao trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”

Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào về thành công của Giải Marathon Quốc Tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4. Một lần nữa, toàn đội đã phải nỗ lực phối hợp chặt chẽ cùng các bên liên quan và vượt qua những thử thách của thời tiết để mang đến một sự kiện được tổ chức xuất sắc. Thành quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ tận tình từ chính quyền Hà Nội, sự đồng hành của nhà tài trợ chiến lược Techcombank cùng các nhà tài trợ đã góp phần quan trọng vào sự thành công này. Và trên hết, tình yêu cùng sự ủng hộ nồng nhiệt của cộng đồng runner trong và ngoài nước chính là động lực lớn nhất để giải đấu trở thành một kỳ hội ngộ thể thao đầy ý nghĩa. Sunrise Events Vietnam sẽ tiếp tục kiên định với tầm nhìn truyền cảm hứng cho 100 triệu người Việt Nam phát huy tiềm năng của mình thông qua sức mạnh của thể thao, đồng thời mang đến những trải nghiệm thể thao đạt chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của phong trào marathon tại Việt Nam.”

Thành công của Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 là kết quả của sự đồng hành và nỗ lực chung từ các cơ quan Chính phủ, lãnh đạo các địa phương, các đối tác, nhà tài trợ, đơn vị truyền thông cho đến cộng đồng runner trong và ngoài nước. Sự gắn kết ấy không chỉ góp phần nâng tầm giải đấu trở thành một sân chơi thể thao chuyên nghiệp, mang đậm dấu ấn văn hóa và tinh thần của Thủ đô, mà còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp và các tổ chức trong việc cùng chính quyền thúc đẩy lối sống lành mạnh, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao vì sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững. Từ đó, hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và đầy khát vọng vươn lên tiếp tục được lan tỏa – nơi thể thao trở thành cầu nối giữa con người, cộng đồng và tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.”

Sunrise Events Việt Nam (SEV) được thành lập vào năm 2015 và là đơn vị được cấp phép độc quyền của World Triathlon Corporation cho các sự kiện IRONMAN 70.3, 5150 Triathlon Series và IRONKIDS tại Việt Nam. Tầm nhìn của SEV là truyền cảm hứng cho các cá nhân phát huy hết tiềm năng của họ thông qua sức mạnh của thể thao và các thói quen lành mạnh. Bắt đầu với Việt Nam, sứ mệnh của công ty là tạo ra các sự kiện có đông người tham gia được mong chờ nhất, mở rộng hệ sinh thái y tế và chăm sóc sức khỏe, đồng thời mang lại tác động biến đổi và bền vững cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng mà công ty hướng tới. SEV cũng tổ chức các sự kiện thể thao sức bền và những trải nghiệm có một không hai, bao gồm IRONMAN Việt Nam, IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, IRONMAN 70.3 Phú Quốc, IRONMAN 5150 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội và KIDS RUN.