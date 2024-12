Gần 5.000 văn bản cần sửa khi sắp xếp tổ chức bộ máy

Tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2024 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 26/12/2024, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin với báo chí về xử lý vụ việc liên quan quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

