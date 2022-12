Đừng bỏ lỡ Ahmedabad huyền bí với đường bay thẳng từ Đà Nẵng của Vietjet

Với 4 chuyến bay khứ hồi vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, Vietjet mang tới cơ hội trải nghiệm hành trình bay chưa từng có với giá vé chỉ từ 239.000 đồng mỗi chặng (*) và chỉ hơn 4 giờ bay. Giá sẽ còn tốt hơn khi săn vé 0 đồng (*) bay cùng Vietjet trong 3 ngày vàng khuyến mãi thứ Tư, Năm, Sáu hàng tuần cho tất cả các đường bay kết nối Việt Nam - Ấn Độ.

Cầu Vàng Đà Nẵng

Ahmedabad - thành phố đền đài Ấn Độ

Ai cũng có thể dễ dàng bay thẳng đến "thành phố đền đài" Ahmedabad của nền văn minh Sông Hằng vĩ đại hay chu du đến với "thành phố đáng sống nhất Việt Nam" Đà Nẵng với vé bay mở bán trên các kênh chính thức website www.vietjetair.com , ứng dụng điện thoại Vietjet Air và các phòng vé, đại lý chính thức của hãng trên toàn cầu. Đặt vé và thanh toán toán qua Vietjet SkyClub, khách hàng còn được miễn phí phí thanh toán.

Thành phố Ahmedabad tươi đẹp, cổ kính theo một nét riêng, khác với New Delhi hay Mumbai, với các công trình kiến trúc từ cổ xưa đến hiện đại như pháo đài Bhadra Fort, đền Swaminarayan, Hathee Singh Jain... Bảo tàng Dệt may Calico lưu giữ một trong những bộ sưu tập vải dệt cổ hoàn hảo nhất thế giới cũng là một nơi khiến bạn không thể bỏ qua khi đến với Ahmedabad. Bên cạnh đó, người dân, du khách cũng sẽ có cơ hội đến với "thành phố đáng sống nhất Việt Nam", trải nghiệm hành trình Di sản Miền Trung từ Đà Nẵng đến Hội An, Huế để thỏa sức đắm mình trong những bãi biển tuyệt đẹp, những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất, hay ngắm nhìn cầu Vàng, cầu Rồng... trải nghiệm nét văn hóa nghệ thuật, ẩm thực đặc trưng của người dân Việt Nam.

Còn đợi chờ gì nữa mà không đặt vé ngay hôm nay, rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn mùa lễ hội cuối năm từ Vietjet đang chờ bạn khám phá!

(*) Chưa bao gồm thuế, phí