Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ tán thành 100%.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/4, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch nước.

Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Đồng chí Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957, quê quán: xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí có trình độ Giáo sư, Tiến sĩ Luật học.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Cũng trong sáng 7/4, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban.

Chiều nay, Quốc hội tiến hành các thủ tục để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ nhậm chức theo quy định.