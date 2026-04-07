Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

11:16 07/04/2026
Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ tán thành 100%.
1-1775535518.png

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/4, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch nước.

Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ.

Đồng chí Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957, quê quán: xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí có trình độ Giáo sư, Tiến sĩ Luật học.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Cũng trong sáng 7/4, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban.

Chiều nay, Quốc hội tiến hành các thủ tục để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

Theo nhandan.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://nhandan.vn/dong-chi-tong-bi-thu-to-lam-duoc-bau-lam-chu-tich-nuoc-post953764.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
9 lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội khóa mới

Chiều 6/4, Quốc hội thông qua nghị quyết kiện toàn Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời...

Lãnh đạo Quốc hội gồm Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch

Chiều 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử

Sáng 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ...

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc vào sáng nay (6/4). Đây là kỳ họp...

Yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho mục tiêu phát triển đất nước

Sáng 3/4, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 09-KL/TW ngày...

Mới cập nhật
Chiều 6/4, Quốc hội thông qua nghị quyết kiện toàn Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời bầu 9 lãnh đạo các ủy ban và Hội đồng Dân tộc, nhiệm kỳ 2026-2031.

23 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Nghị định số 103/2026/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện đầu tư ra nước ngoài, thẩm quyền cấp phép và các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

23 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Chiều 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trước đó, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

23 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Trước khi lộ chuyện sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý, kê khai báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách khoảng 150 tỉ đồng, Bảo Tín Minh Châu từng bị chỉ ra nhiều vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ, thuế...

1 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên khai mạc. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Sáng 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV - giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đã được thông qua.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Ngày 6/4/2026, ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường ĐH VinUni và CLB Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup - VinTechTalent, chính thức phát động Cuộc thi hackathon phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững - Asian Hackathon for Green Future. Cuộc thi dành cho sinh viên, học viên cao học tại các trường đại học trên toàn châu Á, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 24.000 USD (khoảng 632 triệu đồng).

1 ngày trước Thông tin cần biết

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại Tp.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc vào sáng nay (6/4). Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Khu kinh tế tự do Incheon (IFEZ) đã nổi lên như một trong những mô hình đặc khu kinh tế thành công nhất của Hàn Quốc.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay