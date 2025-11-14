Đoàn kết vì tương lai phồn vinh của đất nước

Trong bài viết “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Trên nền tảng luận điểm sâu sắc đó, chúng ta có thêm cơ sở để suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong việc nuôi dưỡng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, để cùng nhau đi tới một tương lai phồn vinh, hạnh phúc cho Việt Nam.

Đại đoàn kết là “bí quyết thành công” đã được kiểm chứng trong máu và nước mắt của nhiều thế hệ

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt lại một chân lý như đã quá quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: trong mọi giai đoạn, dù thuận lợi hay gian nan, chúng ta chỉ có thể đi xa nếu biết đoàn kết, biết nắm chặt tay nhau mà bước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu và Nhân dân phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội, tối 12/11/2024. Ảnh: Lâm Hiển

Tổng Bí thư nhấn mạnh, “dù ở bất cứ giai đoạn nào, nguyên tắc cốt lõi của Mặt trận vẫn là đoàn kết toàn dân vì mục tiêu chung”. Đó không chỉ là tổng kết một chặng đường dài, mà còn là lời nhắc nhở cho hiện tại và tương lai: nếu đánh mất tinh thần đoàn kết, chúng ta sẽ đánh mất chính sức mạnh lớn nhất của dân tộc. Đại đoàn kết không phải là khẩu hiệu, mà là kinh nghiệm lịch sử, là “bí quyết thành công” đã được kiểm chứng trong máu và nước mắt của nhiều thế hệ người Việt Nam.

Trong bài viết, Tổng Bí thư không chỉ nhìn lại quá khứ, mà đặt rất rõ vấn đề của hiện tại: thế giới xung quanh ta đang thay đổi với tốc độ chưa từng có. Nhiều quốc gia đang rơi vào vòng xoáy xung đột sắc tộc, tôn giáo, chia rẽ xã hội, bất ổn chính trị kéo dài. Trong bức tranh toàn cầu ấy, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về ổn định chính trị - xã hội, về niềm tin của Nhân dân vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Ổn định chính là nền tảng để phát triển, là điều kiện để chúng ta dám đặt mục tiêu cao hơn, dám mơ về một tương lai phồn vinh, nơi người dân được hưởng thụ thành quả phát triển một cách công bằng, không ai bị bỏ lại phía sau. Để làm được điều đó, đoàn kết phải trở thành sức mạnh hành động.

Một trong những điểm mới mà Tổng Bí thư đề cập là cách chúng ta tổ chức, nuôi dưỡng tinh thần đại đoàn kết trong kỷ nguyên số. Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ Đại hội Đảng, việc lấy ý kiến Nhân dân vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV được triển khai trên nền tảng số, từ ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh đến các cổng thông tin trực tuyến, giúp hàng triệu người dân trong và ngoài nước có thể tham gia đóng góp ý kiến một cách thuận tiện. Đã có gần 3 triệu lượt ý kiến được gửi về, trong đó hơn 2 triệu ý kiến qua nền tảng VNeID.

Từ góc độ văn hóa chính trị, đó là minh chứng rất sinh động cho một “văn hóa đoàn kết” mới: đoàn kết trên không gian số, nơi công dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, mà là chủ thể cùng tham gia xây dựng chủ trương, đường lối. Đại đoàn kết lan tỏa bằng những cú chạm trên màn hình điện thoại, bằng sự tương tác hai chiều giữa người dân và hệ thống chính trị. Đó chính là cách chúng ta đưa tinh thần “Đảng là dân, dân là Đảng” vào đời sống một cách hiện đại, thiết thực.

Đoàn kết chỉ thật sự có ý nghĩa khi được thử thách trong gian khó. Những đợt thiên tai ở miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đã chứng minh điều đó: hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, đoàn viên, thanh niên tình nguyện lao vào tâm lũ cứu dân; những chuyến xe nghĩa tình, cây ATM gạo, tài khoản quyên góp hướng về vùng bão lũ. Trong những khoảnh khắc ấy, “đại đoàn kết” không còn là khái niệm trừu tượng mà hiện lên cụ thể - trong chiếc áo phao chuyền tay, thùng mỳ tôm, viên thuốc, cuốn sách mới cho trẻ em vùng sạt lở, trong từng tin nhắn sẻ chia. Chính khi đó, truyền thống “thương người như thể thương thân”, “bầu ơi thương lấy bí cùng” mà Tổng Bí thư nhắc đến lại trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng bản lĩnh và lòng nhân ái Việt Nam giữa thời đại mới.

Đại đoàn kết không chỉ gói trong biên giới quốc gia. Hơn 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là một phần máu thịt của Tổ quốc. Khi nhấn mạnh sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa đồng bào trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài - từ những chương trình “Vì biển, đảo quê hương” đến các lớp dạy tiếng Việt miễn phí, các dự án đầu tư, các hoạt động bảo tồn văn hóa Việt Nam ở xứ người, Tổng Bí thư đang mở rộng khái niệm đoàn kết ra khỏi khuôn khổ lãnh thổ, biến nó thành một mạng lưới gắn kết xuyên biên giới của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, sự đoàn kết ấy có ý nghĩa chiến lược: đó không chỉ là nguồn lực vật chất, mà còn là sức mạnh mềm, là “ngoại giao nhân dân” giúp củng cố hình ảnh một Việt Nam thân thiện, nhân văn, đáng tin cậy trong mắt bạn bè quốc tế. Một dân tộc tự tin, biết mình là ai, gắn bó với cội nguồn nhưng cởi mở với thế giới, sẽ có vị thế hoàn toàn khác trên bản đồ chính trị - kinh tế toàn cầu.

Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện chia rẽ, cục bộ

Tuy nhiên, để sức mạnh đại đoàn kết trở thành động lực phát triển đất nước, Tổng Bí thư đặt ra yêu cầu rất rõ: trước hết phải củng cố đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương, “nói đi đôi với làm”, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và Nhân dân lên trên hết, kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện chia rẽ, cục bộ, lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực.

Một Đảng trong sạch, một Nhà nước liêm chính, một bộ máy phục vụ Nhân dân hiệu quả là điều kiện tiên quyết để Nhân dân thật sự tin tưởng, sẵn sàng đồng lòng, chung sức. Khi lòng tin được củng cố, đại đoàn kết trở thành một thứ “vốn chính trị” vô giá, giúp đất nước vững vàng trước mọi sóng gió.

Đoàn kết cũng không thể tách rời công bằng xã hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương: đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, vùng thường xuyên chịu thiên tai.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”- đó không chỉ là mục tiêu phát triển, mà còn là cách làm cho khối đại đoàn kết thêm bền chặt.

Chỉ khi người nông dân vùng hạn mặn, người công nhân trong các khu công nghiệp, người đồng bào miền núi, hải đảo, kiều bào xa Tổ quốc… đều thấy mình có chỗ đứng, có tiếng nói, có tương lai trong bức tranh chung của đất nước, thì đại đoàn kết mới có căn nền vững chắc.

Trong bức tranh ấy, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân càng trở nên then chốt. Tổng Bí thư yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, biến Mặt trận thành diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân và kiều bào có thể bày tỏ ý kiến, hiến kế, giám sát.

Đây không chỉ là yêu cầu tổ chức, mà là yêu cầu về “văn hóa lắng nghe”. Một nền văn hóa chính trị hiện đại là nền văn hóa biết tôn trọng khác biệt, khuyến khích tranh luận xây dựng, chấp nhận những phản biện thẳng thắn, chân thành. Khi đó, đoàn kết không đồng nghĩa với “một chiều”, không phải ai cũng nghĩ y hệt nhau, mà là sự đồng thuận trên những giá trị cốt lõi, trong khi vẫn tôn trọng sự đa dạng về quan điểm, cách làm. Từ góc nhìn văn hóa, đó chính là “đoàn kết trong đa dạng” - một mức độ cao hơn, sâu hơn của đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại mới.

Tổng Bí thư cũng nhìn đại đoàn kết ở tầm thế giới: một nước Việt Nam ổn định, hòa hợp, nhân ái sẽ có những đóng góp quan trọng cho hòa bình, hợp tác và phát triển chung của nhân loại. Trong một thời đại mà nhiều cường quốc còn bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu, xung đột, một quốc gia biết đặt hòa bình, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế lên hàng đầu sẽ được quý trọng và là đối tác tin cậy. Đó cũng là cách chúng ta biến sức mạnh đoàn kết bên trong thành uy tín và ảnh hưởng bên ngoài.

Đòi hỏi một chương trình hành động đồng bộ

Qua các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, có thể thấy một tầm nhìn nhất quán: đại đoàn kết là nền tảng, nhưng thể chế hiện đại, kinh tế vững mạnh, văn hóa phát triển mới là những “chiếc cánh” giúp sức mạnh ấy bay xa. Khi Tổng Bí thư nói về việc Bộ Chính trị sẽ sớm ban hành hai nghị quyết lớn - một về kinh tế nhà nước, một về văn hóa - để tạo động lực mới cho phát triển đất nước sau Đại hội XIV, đó chính là việc cụ thể hóa sức mạnh đoàn kết thành các cơ chế, chính sách thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, trong đó kinh tế nhà nước và văn hóa đều được coi là trụ cột quan trọng.

Đoàn kết vì tương lai phồn vinh của đất nước, do đó, đòi hỏi một chương trình hành động đồng bộ. Với hệ thống chính trị, đó là việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, làm gương về đoàn kết, thống nhất, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm. Với các cơ quan nhà nước, đó là cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, để “mỗi đồng thuế của dân đều được sử dụng đúng chỗ, vì lợi ích của dân”. Với Mặt trận và các đoàn thể, đó là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thật sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Và với mỗi người dân, đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất nhỏ: từ việc không để mình bị cuốn vào những thông tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng xã hội; từ việc biết tranh luận văn minh, tôn trọng người khác; từ tinh thần tương thân tương ái với những người kém may mắn hơn; từ ý thức chấp hành pháp luật, làm tròn bổn phận công dân; từ trách nhiệm sống tử tế, làm việc hết mình trong lĩnh vực của mình. Một xã hội mà ở đó, người nông dân làm tốt việc đồng ruộng, người công nhân hết lòng với dây chuyền sản xuất, người trí thức tận tụy trong phòng thí nghiệm, người nghệ sĩ sáng tạo những tác phẩm lay động lòng người, người cán bộ biết “gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” - đó chính là hình ảnh đẹp nhất của đại đoàn kết trong đời sống thường ngày.

Bài viết của Tổng Bí thư kết lại bằng một thông điệp rất mạnh mẽ: trong thời cơ và thách thức đan xen, chúng ta càng phải giữ gìn khối đại đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình, để mỗi người dân Việt Nam, dù khác biệt về vùng miền, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, đều cùng chung quyết tâm đoàn kết vì tương lai phồn vinh của đất nước. Đó không chỉ là lời nhắn gửi tới Mặt trận Tổ quốc, tới hệ thống chính trị, mà còn là lời nhắc mỗi công dân tự soi lại mình đã góp phần gì vào khối đại đoàn kết ấy.

Trong hành trình tiến tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân hạnh phúc, như các văn kiện trình Đại hội XIV đang xác định, đất nước sẽ phải vượt qua vô vàn thách thức. Nhưng có một điều vững chắc chính là sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam - sức mạnh đã nhiều lần giúp chúng ta làm nên những điều tưởng chừng không thể.

Đoàn kết không phải là điều tự nhiên có, cũng không phải là điều có rồi sẽ tồn tại mãi. Nó cần được nuôi dưỡng bằng niềm tin, bằng công bằng, bằng đối thoại, bằng những chính sách đúng, bằng những tấm gương sống động. Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm gợi lại những bài học lịch sử, phân tích những thành tựu hôm nay, và chỉ rõ những việc cần làm cho ngày mai. Phần còn lại thuộc về chúng ta - những người đang sống, làm việc, cống hiến trên mảnh đất này.

Khi mỗi người Việt Nam coi đoàn kết là lẽ sống, là lựa chọn mỗi ngày, là cách chúng ta nhìn nhau bằng ánh mắt bao dung hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn, cùng nhau làm việc hiệu quả hơn, thì “tương lai phồn vinh của đất nước” sẽ trở thành hiện thực có thể chạm tới trong một tương lai không xa. Và khi đó, lịch sử sẽ ghi lại rằng: ở thời điểm bước vào kỷ nguyên phát triển mới, dân tộc Việt Nam đã một lần nữa chọn đúng sức mạnh của mình - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.