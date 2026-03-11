Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Thủ tướng: Thí điểm áp dụng KPI về xây dựng pháp luật

11:24 11/03/2026
Sáng 10/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến vào dự thảo Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật và một số nội dung quan trọng khác.
1-1773203246.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Đề án thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật, bao gồm cả việc đánh giá, chấm điểm về ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Một số nội dung chính của Đề án gồm tiêu chí, nhóm văn bản đánh giá, chấm điểm; nguyên tắc đánh giá, chấm điểm; phạm vi áp dụng; tổ chức thực hiện. Dự kiến, kết quả chấm điểm theo Đề án cũng sẽ được tích hợp vào việc chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đã triển khai nhiệm vụ được giao; chỉ đạo tiến hành thí điểm thực hiện đánh giá, chấm điểm trong 2 năm với tinh thần vừa làm rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

2-1773203207.jpg

Thủ tướng: Thí điểm áp dụng KPI về xây dựng pháp luật - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ các mục tiêu khi xây dựng, triển khai Đề án là: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đánh giá, chấm điểm, động viên, khuyến khích, khen thưởng những nơi làm tốt và phê bình, xử lý những nơi làm không tốt; kiểm soát các công việc về tiến độ, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác phối hợp với Quốc hội.

KPI là công cụ để Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ điều hành trên cơ sở dữ liệu; thời gian đánh giá là định kỳ hằng quý, 6 tháng và 1 năm, có đánh giá chuyên đề. Đối tượng đánh giá gồm: Tiến độ; chất lượng; phát hiện vướng mắc, giải quyết vướng mắc; sáng kiến thể chế, lập pháp; kết quả thực hiện và tác động.

Về phương pháp, phải có tiêu chí đánh giá chung tất cả các cơ quan trong Chính phủ, cập nhật "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung".

3-1773203207.jpg

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh báo cáo tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

*Cũng trong sáng nay, Thường trực Chính phủ đã họp, cho ý kiến về rà soát, kiểm điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết.

4-1773203195.jpg

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu khẩn trương hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực từ 1/1-1/4/2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Kết luận nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, cơ quan trong công tác xây dựng pháp luật nói chung và ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết nói riêng.

Trong nhiệm kỳ khóa XV, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 179 luật, pháp lệnh, nghị quyết - gấp hơn 2 lần so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, riêng năm 2025 là khoảng 90 luật, nghị quyết; kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết của Bộ Chính trị về các lĩnh vực chiến lược, trụ cột; cơ bản tháo gỡ nhiều điểm nghẽn do các quy định pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nêu rõ mục tiêu khẩn trương hoàn thành việc ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực từ 1/1-1/4/2026, Thủ tướng chỉ đạo nhiều giải pháp tổng thể như trình ban hành theo thủ tục rút gọn, nội dung đi thẳng vào vấn đề cần xử lý; huy động nguồn lực con người của các bộ, ngành với tinh thần làm việc quyết liệt, "làm ngày làm đêm"; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo; có biện pháp khuyến khích phù hợp với đội ngũ cán bộ tham gia công tác này.

Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng chỉ đạo theo lĩnh vực, các bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết thuộc phạm vi quản lý, Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc công tác này.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/thu-tuong-thi-diem-ap-dung-kpi-ve-xay-dung-phap-luat-102260310144454543.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Thủ tướng Phạm Minh Chính Xây dựng pháp luật
Cùng chủ đề
Dự kiến ngày 12/3/2026 sẽ tổ chức Họp báo trước Ngày bầu cử và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử Sự kiện - Chính sách
Dự kiến ngày 12/3/2026 sẽ tổ chức Họp báo trước Ngày bầu cử và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử

Chiều 10/3, tại Nhà Quốc hội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Xã hội...

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Quyền làm chủ của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri Sự kiện - Chính sách
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Quyền làm chủ của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri

Tuần qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...

Để mỗi lá phiếu thực sự là quyền lực của Nhân dân Sự kiện - Chính sách
Để mỗi lá phiếu thực sự là quyền lực của Nhân dân

Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH)...

Bầu cử Quốc hội 2026: Chuẩn mới cho đại biểu trong kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Bầu cử Quốc hội 2026: Chuẩn mới cho đại biểu trong kỷ nguyên mới

Việc “nâng chuẩn” đại biểu Quốc hội không chỉ dừng lại ở nâng cao trình độ cá nhân, mà còn...

Bộ Công an hướng dẫn người dân sử dụng VNeID để hỗ trợ bầu cử Quốc hội Sự kiện - Chính sách
Bộ Công an hướng dẫn người dân sử dụng VNeID để hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Ngày 8/3, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin,...

Bảo đảm quyền bầu cử cho cử tri được thực hiện như thế nào? Sự kiện - Chính sách
Bảo đảm quyền bầu cử cho cử tri được thực hiện như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do, chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại địa phương thì...

Mới cập nhật
Siemens Heal Thineers và Vinmec hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam

Siemens Heal Thineers và Vinmec hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam

Siemens Healthineers và Hệ thống Y tế Vinmec đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hướng tới thúc đẩy đổi mới y khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, thông qua bốn lĩnh vực chiến lược: Đào tạo và chuyển giao kiến thức, quảng bá lâm sàng, phát triển các Trung tâm Xuất sắc và nghiên cứu khoa học.

4 giờ trước Thông tin cần biết

Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng Global Banking 500. Trong danh sách 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu năm 2026, thương hiệu VPBank được định giá 1 tỷ USD, tăng 33 bậc so với năm trước, lên vị trí 227 và là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu cao nhất thị trường Việt Nam với mức tăng hơn 41,3%.

6 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thị trường xi măng 2026: Doanh nghiệp Việt đang cạnh tranh như thế nào?

Thị trường xi măng 2026: Doanh nghiệp Việt đang cạnh tranh như thế nào?

Bước sang năm 2026, ngành xi măng Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ khi thị trường xây dựng trong nước dần phục hồi. Trong bối cảnh nguồn cung vẫn ở mức cao, các doanh nghiệp xi măng không chỉ cạnh tranh về sản lượng mà còn phải tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối để gia tăng lợi thế trên thị trường.

6 giờ trước Thông tin kinh doanh

Chất lượng đại biểu - thước đo thành công của cuộc bầu cử

Chất lượng đại biểu - thước đo thành công của cuộc bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh dân tộc đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá. Trong hành trình ấy, thành bại không chỉ nằm ở khâu tổ chức kỹ thuật hay quy trình hành chính, mà cốt lõi nằm ở việc sàng lọc để tìm ra những đại biểu tinh túy nhất.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Ông Nguyễn Hữu Chính: Đại biểu phải theo đuổi và nắm chắc vấn đề cử tri quan tâm

Ông Nguyễn Hữu Chính: Đại biểu phải theo đuổi và nắm chắc vấn đề cử tri quan tâm

Theo Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu không chỉ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân mà còn phải thực sự lắng nghe, thấu hiểu và kiên trì theo đuổi đến cùng những vấn đề mà cử tri quan tâm.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Dự kiến ngày 12/3/2026 sẽ tổ chức Họp báo trước Ngày bầu cử và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử

Dự kiến ngày 12/3/2026 sẽ tổ chức Họp báo trước Ngày bầu cử và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử

Chiều 10/3, tại Nhà Quốc hội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Họp báo trước Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

( Pháp lý). Từ Thỏa thuận Xanh châu Âu, các quy định mới như Cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) và Quy định chống phá rừng (EUDR) đang tạo ra thách thức pháp lý lớn cho Việt Nam. Bài viết này phân tích tính tương thích của chúng với các nguyên tắc của WTO, xác định khoảng trống trong pháp luật Việt Nam và đề xuất lộ trình thích ứng.

9 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

(Pháp Lý). Qua nghiên cứu, cho đến hiện nay, có một số vụ án thông qua điều tra tội phạm nguồn, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố tội phạm rửa tiền. Ngoài việc điều tra mở rộng các vụ án về tội phạm nguồn, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể chủ động phát hiện, khởi tố và điều tra các vụ án “rửa tiền” với tư cách là tội danh độc lập mặc dù đây là hướng điều tra phức tạp hơn. Để tổ chức tốt quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra với viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền, cần chú ý và nghiên cứu nhiều vấn đề pháp lý quan trọng…

9 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Quyền làm chủ của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Quyền làm chủ của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri

Tuần qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2041 đã về các địa phương để tiếp xúc, trình bày chương trình hành động trước cử tri tại các đơn vị bầu cử. Các hội nghị tiếp xúc cử tri do MTTQ Việt Nam tỉnh, thành chủ trì, phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan triển khai theo đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Để mỗi lá phiếu thực sự là quyền lực của Nhân dân

Để mỗi lá phiếu thực sự là quyền lực của Nhân dân

Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp không chỉ là quy trình hiến định, mà còn là phương thức trực tiếp để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước của mình.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay