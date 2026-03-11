Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Dự kiến ngày 12/3/2026 sẽ tổ chức Họp báo trước Ngày bầu cử và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử

11:53 11/03/2026
Chiều 10/3, tại Nhà Quốc hội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Họp báo trước Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử.
1-1773204949.jpg

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các thành viên Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và tổ giúp việc, đại diện các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội

2-1773204962.jpg

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu

Theo Đề án số 69/ĐA-TBTTTT ngày 17/11/2025 của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia về thành lập và vận hành Trung tâm Báo chí Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Họp báo về công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử, theo đó thời gian dự kiến tổ chức họp báo vào sáng ngày 12/3/2026 tại Trung tâm Báo chí, Nhà Quốc hội với sự tham gia của khoảng 250 đại biểu, gồm lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo và thành viên các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; đại diện Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia; đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; các đơn vị hữu quan thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Công an; đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước.

3-1773204962.jpg

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển phát biểu

Họp báo sẽ cung cấp thông tin về về tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; trao đổi với phóng viên về công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

4-1773204962.jpg

Vụ trưởng Vụ Thông tin và Thư viện Hoàng Thị Lan Nhung phát biểu

Tại cuộc họp, các đại biểu đã rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị và nội dung cho buổi Họp báo trước Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử, trong đó tập trung vào việc phối hợp giữa các cơ quan thông tấn và tiểu ban chuyên trách để đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và đúng định hướng chính trị. Các đại biểu lưu ý việc thực hiện đúng quy trình, tiến độ và pháp luật nhằm tạo ra một đợt thông tin thống nhất, sâu rộng, giúp cử tri nắm bắt rõ ràng các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử, về nhân sự và quy chế bầu cử... thông qua sự phối hợp tổng lực của các đơn vị báo chí truyền thông, đặc biệt là báo chí chủ lực.

5-1773204962.jpg

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Các đại biểu cũng thảo luận kỹ lưỡng về công tác chuẩn bị hậu cần và chiến lược truyền thông cho cuộc bầu cử, về quy trình tổ chức, vận hành và điều phối hoạt động tại Trung tâm Báo chí bầu cử để thông tin được cập nhật liên tục, góp phần đảm bảo để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia hoan nghênh cơ quan thường trực của Tiểu ban và các Ban, Bộ, cơ quan truyền thông đã rất tích cực trong công tác tuyên truyền về bầu cử trong thời gian qua, tạo không khí vui mừng, phấn khởi và tích cực tham gia công tác bầu cử trên cả nước.

6-1773204963.jpg

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu

Để buổi Họp báo trước Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử diễn ra thành công, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cơ quan thường trực Tiểu ban phối hợp với Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẩn trương hoàn thiện báo cáo, gửi các cơ quan liên quan để rà soát nhanh, đảm bảo tính chính xác và an toàn thông tin trước khi công bố. Cùng với đó là xây dựng nội dung, chương trình họp báo chi tiết, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, vận hành và điều phối hoạt động của Trung tâm Báo chí bầu cử nhằm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời và minh bạch về quá trình bầu cử cho các cơ quan báo chí, hỗ trợ truyền thông, góp phần làm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và thành công./.

