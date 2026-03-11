Chất lượng đại biểu - thước đo thành công của cuộc bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh dân tộc đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá. Trong hành trình ấy, thành bại không chỉ nằm ở khâu tổ chức kỹ thuật hay quy trình hành chính, mà cốt lõi nằm ở việc sàng lọc để tìm ra những đại biểu tinh túy nhất.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội. Ảnh: QH

Ngày 15.3.2026, cử tri cả nước sẽ bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, đánh dấu sự kiện chính trị quan trọng và là ngày hội của toàn dân. Đây là dịp để công dân thực hiện quyền làm chủ, gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bước vào nhiệm kỳ khóa XVI, yêu cầu về năng lực và trình độ của đại biểu ngày càng cấp thiết, bên cạnh việc đảm bảo tính đại diện đa dạng cho khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI cần những đại biểu không chỉ “có mặt” cho đủ cơ cấu, mà phải là những người có khả năng đóng góp trí tuệ thực sự vào các quyết sách quốc gia.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - ĐBQH chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội nói rằng, chọn người xứng đáng, vì thế, không đơn thuần là chọn một cá nhân, mà là chọn cách tiếng nói của mình sẽ được chuyển hóa thành chính sách, chọn cách mà những vấn đề thiết thân của đời sống - từ việc làm, giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, an sinh - sẽ được đặt lên bàn nghị sự và được giải quyết.

Khi được cử tri tin tưởng bầu vào nhiệm kỳ khóa mới, một ĐBQH trong thời đại số, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, không thể chỉ là người “giơ tay biểu quyết” theo số đông. Họ phải là những chuyên gia, những nhà hoạt động xã hội có tư duy độc lập, có khả năng phản biện sắc sảo và nắm bắt được hơi thở của thời đại.

Cử tri Nguyễn Đức Hùng (trú tại phường Xuân Phương - địa chỉ bỏ phiếu tổ dân phố số 2 Tu Hoàng) đặt kỳ vọng những đại biểu khóa mới phải có năng lực chuyên môn sâu để có thể thẩm định các dự án luật phức tạp, từ an ninh mạng, tài chính xanh đến các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Chia sẻ với báo chí về mong muốn cá nhân đối với các ĐBQH sẽ được cử tri và nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XVI, đại biểu Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng đoàn Chuyên trách đoàn ĐBQH TP Hà Nội - nói rằng, mỗi đại biểu cần thường xuyên cập nhật, tìm hiểu các vấn đề mới, nhất là nội dung trực tiếp thảo luận, biểu quyết, để bảo đảm quyết định đưa ra phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và cử tri. Một cuộc bầu cử thường được đánh giá là thành công khi diễn ra an toàn, đúng pháp luật và có tỉ lệ cử tri đi bầu cao. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách sâu sắc hơn dưới góc độ phát triển bền vững, đó mới chỉ là thành công về mặt hình thức. Thành công thực chất - thước đo giá trị lâu dài của cuộc bầu cử phải nằm ở chất lượng đại biểu. Đó là danh sách những người trúng cử có đủ tâm và tầm để giải quyết những bài toán hóc búa của dân tộc trong 5 năm tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết, thành công của cuộc bầu cử không chỉ được đo bằng tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu hay sự tuân thủ quy trình pháp luật, mà còn bằng chất lượng đội ngũ đại biểu được lựa chọn - những người có đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển. Nói cách khác, cuộc bầu cử khởi đầu cho một chặng đường cải cách thể chế mới. Khi được tổ chức dân chủ, minh bạch, lựa chọn đúng người, đúng tiêu chuẩn, cuộc bầu cử sẽ tạo nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc để xây dựng Quốc hội khóa XVI thực sự đổi mới, chuyên nghiệp, hành động quyết liệt và phụng sự nhân dân.

Theo ông Lê Quang Mạnh, trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - nơi mỗi quyết sách của Quốc hội không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn định hình tương lai dài hạn của quốc gia thì yêu cầu đặt ra đối với mỗi ĐBQH khóa XVI không chỉ cao hơn về tiêu chuẩn, mà còn cao hơn về chất lượng và chiều sâu trách nhiệm.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI yêu cầu lập pháp “đi trước một bước” để thúc đẩy phát triển và yếu tố con người là quyết định. Chọn đúng đại biểu là nửa thắng lợi trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, giúp Quốc hội trở thành biểu tượng của trí tuệ, niềm tin và khát vọng vươn lên của Việt Nam.