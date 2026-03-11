Ông Nguyễn Hữu Chính: Đại biểu phải theo đuổi và nắm chắc vấn đề cử tri quan tâm

Theo Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đại biểu không chỉ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân mà còn phải thực sự lắng nghe, thấu hiểu và kiên trì theo đuổi đến cùng những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ứng cử viên đại biểu HĐND Tp.Hà Nội Nguyễn Hữu Chính – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã chia sẻ với Người Đưa Tin (NĐT) về tầm quan trọng của công tác tư pháp và pháp luật đối với quá trình phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Trách nhiệm của người làm luật trước niềm tin của cử tri

NĐT: Thưa ông Nguyễn Hữu Chính, điều gì đã thôi thúc ông tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tp.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 – 2031?

Ông Nguyễn Hữu Chính: Việc tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031 xuất phát từ mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thủ đô và phục vụ nhân dân.

Với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật tại Toà án nhân dân Tp.Hà Nội và hiện là Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, tôi mong muốn đem kiến thức và kinh nghiệm của mình tham gia vào quá trình xây dựng, giám sát thực thi chính sách ở địa phương, góp phần bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được bảo vệ tốt hơn.

Quan trọng hơn, đó cũng là trách nhiệm của người làm luật trước niềm tin của cử tri, khi có cơ hội trực tiếp lắng nghe, phản ánh và thúc đẩy giải quyết những vấn đề thiết thực của đời sống xã hội.

Ông Nguyễn Hữu Chính – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (Ảnh: Hữu Thắng)

NĐT: Với hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực tư pháp, theo ông, lĩnh vực này có vai trò như thế nào trong việc xây dựng một chính quyền Thủ đô minh bạch, liêm chính và phục vụ nhân dân?

Ông Nguyễn Hữu Chính: Tôi cho rằng lĩnh vực tư pháp là một trụ cột rất quan trọng trong việc xây dựng một chính quyền Thủ đô minh bạch, liêm chính và thực sự phục vụ nhân dân.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới trong đó có nhiệm vụ đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển

Với vị thế là Thủ đô của cả nước, Hà Nội cần phải tiên phong trong việc cụ thể hóa và triển khai tinh thần của Nghị quyết này. Điều đó không chỉ thể hiện ở việc nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật, mà còn ở việc xây dựng một nền hành chính minh bạch, hiện đại, hoạt động theo nguyên tắc pháp quyền, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo tôi, để làm được điều đó, lĩnh vực tư pháp của Thủ đô cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo đảm tính minh bạch, công khai trong hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời bảo vệ kịp thời và hiệu quả các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Tôi tin rằng, khi pháp luật được xây dựng đồng bộ, được thực thi nghiêm minh và được vận hành bởi một hệ thống tư pháp chuyên nghiệp, liêm chính, thì đó chính là nền tảng vững chắc để Hà Nội xây dựng một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, đồng thời tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt cả nước trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển bền vững.

NĐT: Bên cạnh đó, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 - Đơn vị bầu cử số 8 ông còn chia sẻ về việc đẩy mạnh tổ chức công tác tư vấn, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho mọi tầng lớp nhân dân, vậy đâu là cơ sở để ông thực hiện những cam kết đó?

Ông Nguyễn Hữu Chính: Kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực tư pháp giúp tôi có điều kiện tiếp cận, giải quyết nhiều vụ việc thực tiễn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Điều này, giúp tôi hiểu rõ hơn những "điểm nghẽn" trong quá trình thực thi pháp luật, từ đó có thể đóng góp những ý kiến thiết thực, sát thực tiễn trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Chính - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ứng cử đại biểu HĐND Tp.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 trình bày chương trình hành động trước cử tri (Ảnh: Đặng Thuỷ)

Với tư cách là lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, riêng địa bàn Hà Nội có tới hơn 6.000 hội viên là những người am hiểu pháp luật, đây là lợi thế của chúng tôi trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Đặc biệt, các Trung tâm tư vấn pháp luật đóng trên địa bàn đã và đang đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách, yếu thế. Thông qua đó, mọi người dân đều được tiếp cận, nâng cao hiểu biết pháp luật, thực thi pháp luật được tốt hơn, góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô "văn hiến, văn minh và hiện đại".

Cùng với đó, dưới sự giám sát của cử tri đây sẽ là động lực và cũng là trách nhiệm để tôi nỗ lực thực hiện những điều đã cam kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng minh bạch, liêm chính và thực sự phục vụ nhân dân.

Gắn bó với cơ sở, gần gũi với người dân

NĐT: Theo ông, vai trò của đại biểu HĐND cần được phát huy và đổi mới như thế nào để tiếng nói, nguyện vọng của cử tri Thủ đô được lắng nghe và phản ánh đầy đủ, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân?

Ông Nguyễn Hữu Chính: Theo tôi, đại biểu HĐND trước hết phải thực sự là cầu nối tin cậy giữa cử tri với chính quyền. Điều đó đòi hỏi mỗi đại biểu không chỉ lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn phải chủ động phản ánh kịp thời những ý kiến đó vào quá trình thảo luận, quyết định các chính sách của thành phố.

Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của đại biểu HĐND cũng cần được đổi mới theo hướng sâu sát thực tiễn hơn, tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn và theo dõi việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, cần tận dụng mạnh mẽ các nền tảng số để mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến người dân, giúp tiếng nói của cử tri Thủ đô được lắng nghe đầy đủ, minh bạch và phản ánh kịp thời trong các quyết sách của HĐND thành phố.

NĐT: Theo ông, điều quan trọng nhất để một đại biểu dân cử thực sự tạo được niềm tin đối với cử tri?

Ông Nguyễn Hữu Chính: Theo tôi, điều quan trọng nhất để một đại biểu dân cử tạo được niềm tin đối với cử tri chính là sự trách nhiệm và tính liêm chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại biểu không chỉ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân mà còn phải thực sự lắng nghe, thấu hiểu và kiên trì theo đuổi và nắm chắc những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Một đại biểu dân cử cần thường xuyên gắn bó với cơ sở, gần gũi với người dân (Ảnh: Đặng Thuỷ)

Bên cạnh đó, niềm tin của cử tri cũng được xây dựng từ hành động cụ thể. Một đại biểu dân cử cần thường xuyên gắn bó với cơ sở, gần gũi với người dân, kịp thời phản ánh những kiến nghị, tâm tư của cử tri vào hoạt động của HĐND, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các vấn đề đã được đặt ra.

Tôi cho rằng khi đại biểu làm việc bằng tinh thần trách nhiệm, sự minh bạch và luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết thì tự nhiên niềm tin của cử tri sẽ được củng cố và lan tỏa.

Tại điểm bầu cử số 8 lần này có nhiều ứng viên dày dặn kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn sâu trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ tư pháp, giáo dục, tài chính, hạ tầng, xây dựng… Đây chính là một lợi thế rất lớn cho hoạt động của HĐND thành phố trong giai đoạn tới.

Tôi kỳ vọng nếu được cử tri tín nhiệm, các đại biểu sẽ phát huy tốt chuyên môn của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ để cùng hướng tới mục tiêu chung là xây dựng Thủ đô phát triển bền vững, minh bạch và ngày càng phục vụ tốt hơn lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

NĐT: Xin cảm ơn ông!