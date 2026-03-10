Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Quyền làm chủ của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng với cử tri tham dự Hội nghị tại xã Lương Sơn (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Quang Vinh.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử số 05 tỉnh Phú Thọ diễn ra cuối tuần qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã khẳng định: trên cương vị công tác của mình, sẽ tập trung nghiên cứu, sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế, tổng hợp những mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đề xuất Quốc hội ban hành luật, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như chính sách về đất đai; chính sách liên quan tới đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; các chính sách giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, chính sách đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng một lần nữa khẳng định quan điểm: “dân là gốc”, “dân là chủ thể”, “dân là trung tâm” của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; mọi chủ trương, chính sách đều phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và vì hạnh phúc của nhân dân”.

Theo ghi nhận của PV tại nhiều địa phương, lịch tiếp xúc được xây dựng cụ thể về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự; trách nhiệm của MTTQ các cấp, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan được phân công rõ ràng. Việc điều hành hội nghị cũng được thực hiện bảo đảm khách quan, đúng quy trình. Thời lượng trình bày chương trình hành động được bố trí hợp lý, khoa học, tạo sự bình đẳng giữa các ứng cử viên trong cùng đơn vị bầu cử.

Thông qua các hội nghị này, cử tri có điều kiện trực tiếp lắng nghe chương trình hành động của từng ứng cử viên, giúp cử tri hiểu rõ hơn về phẩm chất, năng lực của từng ứng cử viên; đồng thời bày tỏ ý kiến, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đối với những người sẽ đại diện cho mình tại cơ quan dân cử; đồng thời giúp cử tri có thêm thông tin để cân nhắc, lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Có thể khẳng định, từ việc tham gia giám sát lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử, đến tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, Mặt trận các cấp đều đóng vai trò quan trọng, bảo đảm tính công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Đặc biệt, hoạt động giám sát của Mặt trận góp phần phòng ngừa sai sót, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với quá trình bầu cử.

Một trong những đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp trong công tác bầu cử là khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri hiểu rõ ý nghĩa chính trị – xã hội của cuộc bầu cử, từ đó tham gia với tinh thần tự giác và trách nhiệm cao.

Đối với các cuộc tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử, Mặt trận đã chủ trì các hội nghị để người ứng cử được trình bày chương trình hành động trước cử tri, gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe, trao đổi trực tiếp với cử tri. Thông qua các hoạt động này, MTTQ các cấp góp phần bảo đảm cử tri lựa chọn đại biểu không chỉ dựa trên hồ sơ hay cơ cấu mà dựa trên sự lắng nghe, quan sát, đánh giá trực tiếp và thể hiện sự tín nhiệm thực chất của cử tri đối với các ứng cử viên.

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân nhằm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, MTTQ Việt Nam giữ vị trí xuyên suốt trong công tác hiệp thương, giám sát và vận động bầu cử, góp phần lựa chọn đội ngũ đại biểu dân cử đủ tâm, đủ tầm, vì Nhân dân phục vụ.