Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  2. Pháp lý và Kinh doanh

Diễn đàn Kinh tế MB Economic Insights 2025: "Chủ động thích ứng – tạo đà bứt phá"

15:02 06/11/2025
Diễn đàn MB Economic Insights 2025, với chủ đề "Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá", là một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực kinh tế, sẽ diễn ra tại Khách sạn Melia Hà Nội vào ngày 07/11/2025. Đây là lần thứ 11 sự kiện này được tổ chức bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), khẳng định vị thế là một điểm hẹn uy tín cho giới tài chính, ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 400 khách hàng xuất nhập khẩu hàng đầu, các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo cơ quan nhà nước, nhằm tạo ra một không gian trao đổi và thảo luận về các vấn đề cốt lõi như tăng trưởng toàn cầu, chính sách vĩ mô – tài chính, và chiến lược quản trị rủi ro cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường tài chính đầy biến động.

1-1762416179.png

MB Economic Insights đã kiên định với phương châm "Nói có dữ liệu, làm có giải pháp" trong suốt một thập kỷ qua. Sự kiện không chỉ mang đến những phân tích sâu sắc về các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến nền kinh tế mà còn cung cấp các tư vấn chiến lược cụ thể giúp doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo chu kỳ kinh tế. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí vốn và nâng cao khả năng chống chịu trước các rủi ro.

Chất lượng dự báo tại MB Economic Insights được khẳng định nhờ vào sự đóng góp từ các chuyên gia kinh tế - tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế. Sự kiện trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Diễn đàn sẽ có sự tham gia của khoảng 400-450 khách hàng xuất nhập khẩu lớn nhất Việt Nam, cùng với đại diện từ các cơ quan quản lý nhà nước, Ban Kinh tế Trung ương và các học giả nổi tiếng. Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ các chuyên gia quốc tế từ Ngân hàng Thế giới và các thành viên tổ tư vấn kinh tế Trung ương, Chính phủ, tạo ra một không gian phong phú cho việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm.

MB Economic Insights không chỉ đơn thuần là một diễn đàn học thuật. Đây còn là cơ hội để doanh nghiệp tương tác, thảo luận và xây dựng chiến lược với các chuyên gia hàng đầu. Thông qua việc cập nhật thông tin kinh tế vĩ mô và các khuyến nghị quản trị rủi ro, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình.

Chương trình năm nay sẽ bao gồm nhiều phiên thảo luận chuyên sâu, nơi các chuyên gia sẽ phân tích các vấn đề nóng như thuế quan, đầu tư công, và chính sách tiền tệ – tài khóa. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thông tin giá trị cho doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Ông Trần Mậu Huy, đại diện công ty TNHH Hào Hưng, đã từng chia sẻ rằng việc tham gia diễn đàn đã giúp công ty đưa ra các quyết định đúng đắn trong xử lý các vấn đề liên quan đến tỷ giá và lãi suất, từ đó tăng doanh thu và giảm thiểu chi phí không cần thiết. Ông Huy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn đàn trong việc tổng hợp ý kiến từ các chuyên gia kinh tế hàng đầu.

Bên cạnh đó, anh Lê Văn Chung, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Stavian Hóa chất, cho biết: "Diễn đàn MB Economic Insights là cơ hội quý báu để cập nhật thông tin kinh tế vĩ mô và kết nối với các chuyên gia. Các diễn giả cung cấp những góc nhìn sâu sắc, giúp chúng tôi có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng thị trường."

Năm 2025, MB Economic Insights sẽ lần đầu tiên tổ chức nhiều phiên thảo luận chuyên sâu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tương tác trực tiếp với các chuyên gia và đại diện từ cơ quan nhà nước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp có thêm thông tin quan trọng, từ đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã khẳng định vị thế là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực ngoại tệ tại Việt Nam. Với sứ mệnh "mở lối giao thương – vươn ra biển lớn", MB cung cấp các giải pháp thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại toàn diện, đảm bảo sự minh bạch và bảo mật cho các giao dịch. Nền tảng công nghệ tiên tiến và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp của MB luôn đồng hành cùng khách hàng, giúp họ phát triển các cơ hội thương mại toàn cầu.

Biz MBBank, một trong hai nền tảng số trọng điểm của MB, hiện đang phục vụ hơn 350.000 doanh nghiệp trên toàn quốc với nhiều tính năng và dịch vụ, trong đó có sản phẩm giao dịch quốc tế và mua bán ngoại tệ trực tuyến. Chuyển đổi số không chỉ là chiến lược phát triển mà còn là sứ mệnh lịch sử của MB, nhằm kiến tạo tương lai cho doanh nghiệp và đất nước.

Với sự trở lại đầy hứa hẹn và nhiều điểm mới, MB Economic Insights 2025 tiếp tục khẳng định sứ mệnh kết nối tri thức, chia sẻ giải pháp và tạo cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam. Đây sẽ là một diễn đàn không thể thiếu cho những lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn chiến lược, hướng tới một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.

Bùi Lộc

