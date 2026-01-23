Dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu, nâng tầm trải nghiệm cư dân

Những sự cố điện nước trong căn hộ thường xảy ra bất ngờ, trong khi việc tìm thợ bên ngoài vừa tốn thời gian, vừa khó kiểm soát chất lượng và chi phí. Dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu đang trở thành lời giải, giúp cư dân chủ động xử lý sự cố và nâng cao chất lượng sống.

Tìm thợ điện - nước thời “một chạm”

Khi cần bảo trì hệ thống nước nóng, trước đây anh Minh Quân, cư dân khu S Goldmark City, thường mất khá nhiều thời gian tìm thợ trên mạng, đọc từng đánh giá để lựa chọn cho yên tâm. “Có lúc gọi được thợ rồi nhưng lại lo không biết làm có đúng kỹ thuật, có ảnh hưởng đến hệ thống chung hay không”, anh chia sẻ.

Gần đây, việc sửa chữa trong nhà với anh Quân trở nên đơn giản hơn. Anh chỉ cần mở ứng dụng TIMI, gửi yêu cầu và chờ phản hồi từ Ban Quản lý. Phương án xử lý và chi phí được thông báo rõ ràng ngay từ đầu, giúp anh chủ động sắp xếp thời gian và yên tâm hơn. Các hạng mục kỹ thuật được triển khai trực tiếp bởi đội ngũ kỹ thuật của Ban Quản lý tòa nhà - những người am hiểu hệ thống hạ tầng và kết cấu công trình. Nhờ đó việc sửa chữa không chỉ nhanh mà còn đúng kỹ thuật, hạn chế rủi ro phát sinh về sau.

Việc tìm thợ sửa chữa điện nước dễ dàng hơn nhờ TIMI

Với nhiều cư dân sống tại các khu chung cư như anh Quân, những sự cố điện, nước hay hỏng hóc nhỏ thường gây không ít phiền toái. Việc tìm thợ bên ngoài, nhất là ngoài giờ hành chính, vừa mất thời gian, vừa tiềm ẩn rủi ro về chất lượng và chi phí. Trong khi đó, chỉ một thao tác sai cũng có thể ảnh hưởng đến hạ tầng chung của tòa nhà.

Nỗ lực số hóa nâng cao trải nghiệm sống đô thị

TIMI là ứng dụng trợ lý cư dân 24/7 vừa được Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) nâng cấp toàn diện từ nền tảng Splus quen thuộc. Ứng dụng này được đồng bộ toàn bộ dữ liệu từ Splus, đồng thời cải tiến mạnh về giao diện và tính năng, mang đến trải nghiệm mượt mà và thân thiện hơn cho người dùng. Cư dân không cần đăng ký lại tài khoản, toàn bộ lịch sử sử dụng và thông tin cá nhân được giữ nguyên, không phát sinh gián đoạn trong quá trình chuyển đổi.

Nhân viên kỹ thuật TNPM đang kiểm tra hệ thống điện

Điểm nổi bật của TIMI nằm ở tính năng đặt dịch vụ kỹ thuật căn hộ. Chỉ với vài thao tác, cư dân có thể đăng ký sửa chữa, theo dõi tiến độ xử lý và nắm rõ chi phí ngay trên ứng dụng. Các dịch vụ bao gồm sửa chữa, bảo trì hệ thống điện - nước, các hạng mục xây dựng trong căn hộ như chống thấm, sơn bả, cũng như sửa chữa, lắp đặt nội thất và các chi tiết sinh hoạt thường ngày.

Theo đại diện TNPM, TIMI không chỉ là thay đổi về tên gọi hay giao diện, mà là bước tái cấu trúc hệ thống công nghệ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận hành và phục vụ cư dân.

“Chúng tôi xác định công nghệ phải giúp cư dân sống thuận tiện hơn, chứ không làm mọi thứ trở nên phức tạp. TIMI được xây dựng trên nền tảng kế thừa để cư dân sử dụng một cách tự nhiên nhất”, đại diện TNPM cho biết.

Hiện TIMI đang được triển khai tại 5 khu đô thị do TNPM quản lý gồm khu S Goldmark City, GoldSeason, GoldSilk Complex, Terra An Hưng và La Casta. Bên cạnh dịch vụ sửa chữa, TNPM còn triển khai kiểm tra kỹ thuật căn hộ miễn phí tại các dự án, giúp cư dân chủ động phát hiện và phòng ngừa rủi ro sớm.

TNPM tập trung đầu tư cho con người - công nghệ - quy trình, hướng tới vận hành xuất sắc

Sau hơn 1 thập kỷ tham gia thị trường, TNPM được ghi nhận là một trong những doanh nghiệp dịch vụ chuyên nghiệp ngành quản lý vận hành bất động sản. Thừa hưởng lợi thế từ hệ sinh thái dịch vụ thuộc ROX Key, TNPM cung cấp giải pháp quản lý linh hoạt, bao gồm kỹ thuật, an ninh, vệ sinh, cảnh quan và môi trường. Hiện công ty đang vận hành nhiều dự án chung cư cao tầng với gần 8.000 căn hộ. Hướng tới mục tiêu “vận hành xuất sắc”, TNPM liên tục đầu tư cho công nghệ, con người và quy trình, trong đó việc phát triển các nền tảng số như TIMI được xem là bước đi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn những nhu cầu ngày càng cụ thể của cư dân và khách hàng.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh các khu đô thị ngày càng hướng tới mô hình vận hành thông minh, việc số hóa các dịch vụ thiết yếu như kỹ thuật căn hộ là xu hướng tất yếu. Không chỉ thiết kế hay tiện ích, cách tiếp nhận và xử lý các vấn đề kỹ thuật ngày càng trở thành “thước đo ngầm” cho chất lượng quản lý vận hành và mức độ hài lòng của cư dân, đặc biệt ở phân khúc nhà ở cao cấp.