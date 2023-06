Đảng bộ Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Theo báo cáo sơ kết, nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động vượt qua khó khăn thử thách, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, cùng đồng hành với doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 3 Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổng công ty đã đạt được nhiều kết quả tích cực về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với kế hoạch được giao.

Ông Hồ Lê Nghĩa- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinataba phát biểu tại Hội nghị

Ông Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty cho biết, từ nay đến năm 2025, môi trường kinh doanh dự báo sẽ có nhiều biến động khó lường, giá cả nguyên phụ liệu đầu vào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt… sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành nói chung và Tổng công ty nói riêng. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí trong thời gian tới sẽ còn nhiều áp lực và thách thức, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc quán triệt phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu và giải pháp đã đề ra, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Được biết, trước những khó khăn của kinh tế trong nước và thế giới, nhưng Tổng công ty vẫn hoạt động hiệu quả và đã bảo toàn và phát triển vốn. Vốn chủ sở hữu tăng bình quân 5,5%/năm; ROE bình quân đạt từ 14,6% đến 15,7%. Thu nhập bình quân của người lao động tăng bình quân xấp xỉ 8%/năm, công ăn việc làm, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được chăm lo, bảo đảm.

Đối với công tác cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp luôn bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Tổng công ty đã rà soát, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện điều lệ, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và phương án sắp xếp lại Vinataba đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước xem xét, phê duyệt ban hành theo quy định.

Ngoài ra, Tổng công ty đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn về những khó khăn, vướng mắc trong công tác bàn giao Công ty Thực phẩm Miền Bắc sang công ty cổ phần. Tổng công ty đã thực hiện tái cơ cấu nội bộ Công ty Thương mại Thuốc lá và Công ty Thương mại Miền Nam theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của 2 Công ty.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. BCH Đảng bộ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị.

Đảng ủy cũng thực hiện đúng các quy định về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên.

Giai đoạn 2020-2022, Đảng bộ Tổng công ty được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và 2021, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Đảng bộ đã kết nạp được 239 đảng viên mới, bằng 130% so với kế hoạch nửa nhiệm kỳ, bằng gần 80% so Nghị quyết cả nhiệm kỳ. Kết quả đánh giá, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỉ lệ trên 90%. Trong đó, tỉ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 17%, vượt yêu cầu so với Nghị quyết đề ra.