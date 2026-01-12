Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đổi mới mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Mặt trận là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, năm 2025 là một dấu mốc quan trọng đối với Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất sau khi sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có vai trò rất quan trọng, với tính chất đa dạng và đặc thù, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi quy tụ, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, cá nhân tiêu biểu và người Việt Nam ở nước ngoài...

Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, sau 5 năm tổ chức thực hiện, các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra đã cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu với những kết quả đột phá, tạo tiền đề quan trọng cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong những thành tựu, kết quả đó có vai trò và đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong năm qua, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, với vai trò là tổ chức đại diện của Nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, phương thức và nội dung hoạt động, tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ là tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, Nhân dân giàu có, ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

"Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt giữa 25 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: "một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả", khắc phục triệt để việc hành chính hóa trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể", đồng chí Trần Cẩm Tú gợi mở.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

"Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức, nhận diện các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc", đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và khát vọng nỗ lực phấn đấu vươn lên, cùng những thành tích, kết quả năm 2025, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, hoạt động hiệu quả hơn nữa, tăng cường quy tụ, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, ngay sau Hội nghị, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ sẽ khẩn trương cụ thể hóa đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 và các năm tiếp theo để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, năm 2025 là năm đầu tiên Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn Đảng bộ đã nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, nhất là về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để triển khai quyết liệt, khẩn trương, tích cực chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026.

Tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030; chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn, các vướng mắc, khó khăn; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đoàn kết, đổi mới, tập trung lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2025 của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, năm 2025 là năm có tính chất đặc biệt, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương mới được thành lập và tổ chức vận hành theo mô hình mới.

Là Đảng bộ có tính đặc thù riêng, mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, phát sinh, nhưng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; chủ động, kịp thời đề ra các chủ trương, xây dựng chương trình, quy chế, kế hoạch công tác để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm, đổi mới, tập trung lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Theo đồng chí Hà Thị Nga, việc đổi mới mô hình tổ chức đảng từ Đảng đoàn sang Đảng ủy lãnh đạo toàn diện đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, bảo đảm sự vận hành thông suốt, liên tục, không để gián đoạn nhiệm vụ chính trị, đồng thời chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động lớn, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo bước đầu có sự chuyển biến tích cực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo đảm phương châm 3 rõ (rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn).

"Các kết quả đạt được trong năm 2025 tạo tiền đề quan trọng về tổ chức, phương thức lãnh đạo và cách thức phối hợp để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030", đồng chí Hà Thị Nga khẳng định.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam - đơn vị đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ghi nhận thành tích, đóng góp xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ghi nhận thành tích, đóng góp xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030