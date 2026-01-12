Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đổi mới mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước

15:41 12/01/2026
Ngày 12/1, tại Hà Nội, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.
a1-1768207371.png

Quang cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Mặt trận là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

a2-1768207383.png

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, năm 2025 là một dấu mốc quan trọng đối với Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương - năm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất sau khi sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có vai trò rất quan trọng, với tính chất đa dạng và đặc thù, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi quy tụ, tập hợp rộng rãi các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo, trí thức, cá nhân tiêu biểu và người Việt Nam ở nước ngoài...

Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, sau 5 năm tổ chức thực hiện, các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra đã cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu với những kết quả đột phá, tạo tiền đề quan trọng cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong những thành tựu, kết quả đó có vai trò và đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong năm qua, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, với vai trò là tổ chức đại diện của Nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, phương thức và nội dung hoạt động, tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ là tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, Nhân dân giàu có, ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

"Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương phải tiên phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung; thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt giữa 25 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: "một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả", khắc phục triệt để việc hành chính hóa trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể", đồng chí Trần Cẩm Tú gợi mở.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

"Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức, nhận diện các âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc, chống phá quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc", đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và khát vọng nỗ lực phấn đấu vươn lên, cùng những thành tích, kết quả năm 2025, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, hoạt động hiệu quả hơn nữa, tăng cường quy tụ, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

a3-1768207383.png

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, ngay sau Hội nghị, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ sẽ khẩn trương cụ thể hóa đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 và các năm tiếp theo để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, năm 2025 là năm đầu tiên Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn Đảng bộ đã nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, nhất là về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để triển khai quyết liệt, khẩn trương, tích cực chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026.

Tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030; chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn, các vướng mắc, khó khăn; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đoàn kết, đổi mới, tập trung lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng

a4-1768207383.png

Đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2025 của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, đồng chí Hà Thị Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, năm 2025 là năm có tính chất đặc biệt, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương mới được thành lập và tổ chức vận hành theo mô hình mới.

Là Đảng bộ có tính đặc thù riêng, mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, phát sinh, nhưng Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; chủ động, kịp thời đề ra các chủ trương, xây dựng chương trình, quy chế, kế hoạch công tác để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm, đổi mới, tập trung lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Theo đồng chí Hà Thị Nga, việc đổi mới mô hình tổ chức đảng từ Đảng đoàn sang Đảng ủy lãnh đạo toàn diện đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, bảo đảm sự vận hành thông suốt, liên tục, không để gián đoạn nhiệm vụ chính trị, đồng thời chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động lớn, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo bước đầu có sự chuyển biến tích cực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo đảm phương châm 3 rõ (rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn).

"Các kết quả đạt được trong năm 2025 tạo tiền đề quan trọng về tổ chức, phương thức lãnh đạo và cách thức phối hợp để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030", đồng chí Hà Thị Nga khẳng định.

a5-1768207383.png

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam - đơn vị đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ghi nhận thành tích, đóng góp xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

a6-1768207626.png

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ghi nhận thành tích, đóng góp xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo daidoanket.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://daidoanket.vn/dang-bo-mttq-cac-doan-the-trung-uong-doi-moi-manh-me-dong-gop-xung-dang-vao-cong-cuoc-phat-trien-dat-nuoc.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Dấu ấn cải cách lịch sử Sự kiện - Chính sách
Cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Dấu ấn cải cách lịch sử

Năm 2025 đi vào lịch sử cải cách hành chính nhà nước như một dấu mốc đặc biệt quan trọng,...

Đảng bộ Mặt trận : Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân Sự kiện - Chính sách
Đảng bộ Mặt trận : Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

(Pháp lý). Sáng ngày 12/01 tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) cùng các đoàn...

Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an xác định, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng lần thứ XIV là một...

Bộ Chính trị: Sửa Luật Đất đai trong 2026, thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp nhà nước Sự kiện - Chính sách
Bộ Chính trị: Sửa Luật Đất đai trong 2026, thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Trong nghị quyết 79, Bộ Chính trị yêu cầu việc thí điểm cơ chế đặc thù về thuê, tuyển dụng,...

Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Chiều 7/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống...

Mới cập nhật
Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nội luật hóa quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự tại Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương hướng xây dựng pháp luật hình sự Việt Nam theo quy định của các điều ước quốc tế dựa trên tinh thần việc nội luật hóa vừa phải đáp ứng được nghĩa vụ của quốc gia thành viên với cộng đồng quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và đặc thù của hệ thống pháp luật quốc gia.

6 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Dấu ấn cải cách lịch sử

Cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Dấu ấn cải cách lịch sử

Năm 2025 đi vào lịch sử cải cách hành chính nhà nước như một dấu mốc đặc biệt quan trọng, khi Việt Nam triển khai đồng thời cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi toàn quốc.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chính thức động thổ dự án The Parkland tại Ocean City

Chính thức động thổ dự án The Parkland tại Ocean City

Ngày 12/01/2026, dự án The Parkland chính thức được động thổ, đánh dấu bước khởi đầu của dự án cao tầng đầu tiên thuộc tổ hợp Imperia Ocean City do MIK Group phát triển tại khu Đông Hà Nội. Dự án được triển khai trong bối cảnh khu vực phía Đông Thủ đô đang được đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị.

7 giờ trước Dự án - BĐS

Đảng bộ Mặt trận : Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Đảng bộ Mặt trận : Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

(Pháp lý). Sáng ngày 12/01 tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) cùng các đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các lãnh đạo đoàn thể Trung ương.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống

Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, tội phạm buôn lậu đã và đang lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bài viết này phân tích thực trạng, những khó khăn trong công tác phòng ngừa và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu trên không gian mạng tại Việt Nam.

1 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

(Pháp lý). Dữ liệu sinh trắc học đang trở thành công cụ quan trọng trong xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học đặt ra nhiều thách thức về bảo mật, và tính tương thích với khung pháp lý. Bài viết sau tác giả phân tích một số quy định về dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam, tham chiếu các quy định tại Mỹ và Singapore, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

1 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Xanh SM nhận 3 giải thưởng về công nghệ và trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam và châu Á

Xanh SM nhận 3 giải thưởng về công nghệ và trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam và châu Á

Xanh SM vừa được vinh danh là “Thương hiệu công nghệ Việt của năm”; “Ứng dụng gọi xe xuất sắc” và “Trải nghiệm người dùng xuất sắc” tại lễ trao giải Tech Awards 2025 (Việt Nam) và CXP Best Customer Experience Awards (Châu Á - Thái Bình Dương). Việc liên tiếp đứng đầu các giải thưởng danh giá trong nước và ngoài nước đã khẳng định vai trò dẫn dắt của Xanh SM trong việc thiết lập những chuẩn mực mới của ngành gọi xe toàn cầu.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Khai trương Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK tại tỉnh Ninh Bình

Khai trương Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK tại tỉnh Ninh Bình

Sáng ngày 10/01/2026, Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK chính thức khai trương tại tỉnh Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược kiến tạo hệ sinh thái thể thao - du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí của Legend Valley Country Club, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

2 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

Những hành vi bị cấm và lưu ý một số vấn đề pháp lý cho cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá QSD đất

(Pháp lý). Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 và Luật Đất đai 2024 tạo ra một khung pháp lý chặt chẽ hơn cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, các cá nhân, tổ chức cần phải nắm vững qui định pháp luật và lưu ý một số vấn đề pháp lý sau để đảm bảo quyền lợi cũng như giảm thiểu rủi ro cho mình.

2 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay