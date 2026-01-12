Đảng bộ Mặt trận : Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

(Pháp lý). Sáng ngày 12/01 tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) cùng các đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các lãnh đạo đoàn thể Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị

Mặt trận phải là hạt nhân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương khi lần đầu tiên tổ chức Đại hội đại biểu sau khi tổ chức, sắp xếp lại bộ máy một cách tinh gọn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí khẳng định, vai trò của Đảng bộ trong việc đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc là hết sức quan trọng, giúp quy tụ các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, trí thức, cũng như cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư đã tạo điều kiện thuận lợi để các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nhiều mục tiêu lớn đã hoàn thành, tạo nền tảng vững chắc cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Các kết quả này góp phần nâng cao vị thế của Đảng bộ trong hệ thống chính trị, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đất nước.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Các tổ chức đảng cần thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về mô hình "một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả". Đồng thời, chú trọng khắc phục các hạn chế, đặc biệt là việc hành chính hóa trong hoạt động của tổ chức.

Trong bối cảnh hoạt động ngày càng đa dạng và phức tạp, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh vai trò của Đảng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nhận thức đúng đắn chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện và chống lại các âm mưu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về dân tộc và tôn giáo.

Trong bài phát biểu kết thúc, đồng chí Trần Cẩm Tú thể hiện niềm tin tưởng rằng, với những thành tích đã đạt được, cùng sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng, Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục là lực lượng trung tâm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trong báo cáo tổng kết, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, cho biết, năm 2025 là năm đặc biệt khi các tổ chức trong Đảng bộ MTTQ mới được thành lập và vận hành theo mô hình mới. Dù còn nhiều khó khăn, các cấp ủy đã chủ động đề ra các chủ trương, xây dựng kế hoạch phù hợp, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị lớn của đất nước.

Các kết quả đạt được trong năm qua thể hiện qua việc duy trì và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phương thức lãnh đạo cũng có bước chuyển biến tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo phương châm "ba rõ" (rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn).

Phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại hội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định:

Ngay sau Hội nghị, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ sẽ khẩn trương cụ thể hóa đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư vào chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 và các năm tiếp theo để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo bà Hoài, năm 2025 là năm đầu tiên Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn Đảng bộ đã nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ, nhất là về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; tiếp tục phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để triển khai quyết liệt, khẩn trương, tích cực chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026.

Tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030; chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn, các vướng mắc, khó khăn; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Năm 2025 đã khẳng định rõ vai trò, vị trí của Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương trong hệ thống chính trị của đất nước. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng phát triển, các tổ chức này dự kiến sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng tập hợp các tầng lớp nhân dân, giữ vững quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương đã thành công tốt đẹp, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lớn trong năm 2026. Các hoạt động được định hướng rõ ràng, quyết tâm cao và thể hiện sự đồng thuận của toàn tổ chức trong hành trình hướng tới xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao tặng nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Đặc biệt, Đảng bộ Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam được vinh danh là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tới Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ghi nhận thành tích, đóng góp xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ghi nhận thành tích, đóng góp xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.