Đại hội XIV của Đảng – Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển

09:11 19/01/2026
Hôm nay, ngày 19/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong một thời khắc có ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai phát triển của đất nước. Sau tám thập niên giành độc lập và bốn thập niên kiên trì đổi mới, Việt Nam đã đi qua một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng rất đỗi tự hào. Đất nước hôm nay đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới, với vị thế, tiềm lực và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đại hội XIV của Đảng vì thế không chỉ mở ra một nhiệm kỳ mới của Đảng. Đại hội còn được Nhân dân cả nước gửi trọn niềm tin và kỳ vọng lớn lao: Niềm tin vào con đường phát triển đã lựa chọn, và hy vọng vào một giai đoạn bứt phá mới của đất nước. Đây được kỳ vọng sẽ là Đại hội của niềm tin, của hy vọng và của kiến tạo tương lai.

1-1768788454.png

Khát vọng phát triển - nền tảng tinh thần đã chín muồi

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường ngày nay không còn là mong muốn chung chung. Đó đã trở thành một nền tảng tinh thần rõ nét trong toàn xã hội. Các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được xác lập nhất quán, tạo nên sự đồng thuận ngày càng sâu rộng trong Đảng, trong Nhân dân và trong cộng đồng doanh nghiệp.

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy sức sống của khát vọng ấy. Nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Vị thế quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Niềm tin của nhà đầu tư và đối tác quốc tế ngày càng được củng cố. Quan trọng hơn, trong xã hội đã hình thành niềm tin rằng đất nước hoàn toàn có đủ điều kiện để bước vào một giai đoạn phát triển cao hơn, chất lượng hơn.

Đại hội XIV diễn ra khi khát vọng phát triển đã chín muồi. Điều Đại hội lần này mang lại không chỉ là sự khẳng định mục tiêu, mà là niềm tin rằng khát vọng ấy sẽ được hiện thực hóa bằng những bước đi vững chắc và hiệu quả hơn.

Năng lực kiến tạo quốc gia - điểm tựa của niềm tin phát triển

Niềm tin lớn nhất mà Đại hội XIV mang lại chính là niềm tin vào năng lực kiến tạo quốc gia. Đó là niềm tin rằng Việt Nam không chỉ có khát vọng, mà đã và đang tích lũy đầy đủ các điều kiện để biến khát vọng ấy thành hiện thực.

Năng lực kiến tạo quốc gia thể hiện ở khả năng hoạch định đường lối phát triển đúng đắn, nhất quán và phù hợp với xu thế thời đại. Đồng thời, đó là năng lực tổ chức thực hiện ngày càng được nâng cao, thể hiện qua những chuyển biến tích cực trong tư duy quản trị, trong cách tiếp cận chính sách và trong phương thức điều hành của bộ máy nhà nước.

Trong cách tiếp cận mới, vai trò của Nhà nước được xác định ngày càng rõ nét hơn với tư cách là Nhà nước kiến tạo phát triển. Nhà nước chủ động thiết kế thể chế, dẫn dắt các quá trình phát triển, khơi thông và điều phối các nguồn lực xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để tin tưởng rằng Đại hội XIV không chỉ là Đại hội của định hướng, mà là Đại hội của hành động và của kết quả.

Ba đột phá chiến lược - nền móng vững chắc cho kiến tạo phát triển

1-1768788446.jpg

Hệ thống hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị và hạ tầng số đang được đầu tư ngày càng đồng bộ, bài bản

Niềm tin vào năng lực kiến tạo quốc gia được củng cố mạnh mẽ bởi việc Đảng tiếp tục kiên định ba đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng và con người. Đây là ba trụ cột đã được kiểm chứng trong thực tiễn và đang ngày càng phát huy vai trò nền tảng đối với phát triển.

Đột phá về thể chế đang tạo ra những chuyển biến ngày càng rõ nét. Thể chế từng bước được hoàn thiện theo hướng minh bạch hơn, ổn định hơn và có khả năng tiên liệu cao hơn. Những nỗ lực cải cách gần đây cho thấy quyết tâm rõ ràng trong việc biến thể chế từ rào cản thành lợi thế cạnh tranh, từ “điểm nghẽn” thành động lực phát triển.

Đột phá về phát triển hạ tầng tiếp tục mở ra những không gian phát triển mới. Hệ thống hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị và hạ tầng số đang được đầu tư ngày càng đồng bộ, bài bản. Hạ tầng không chỉ kết nối các vùng, các địa phương, mà còn nâng cao năng suất, tăng khả năng cạnh tranh và thu hút các dòng đầu tư chất lượng cao. Niềm tin vào vai trò “xương sống” của hạ tầng đối với phát triển ngày càng được khẳng định.

Đột phá về con người là yếu tố quyết định lâu dài. Chất lượng nguồn nhân lực quốc gia không ngừng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ từng bước được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp hơn, trách nhiệm hơn và gần dân hơn. Con người tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm và là chủ thể của phát triển. Đây chính là nguồn lực quan trọng nhất để hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn của đất nước.

Đại hội của hành động - nơi niềm tin được kiểm chứng bằng thực tiễn

Ý nghĩa sâu sắc của Đại hội XIV nằm ở niềm tin rằng những định hướng lớn của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Thành công của Đại hội được đo bằng sự chuyển động thực chất của bộ máy, bằng những thay đổi cụ thể mà người dân và doanh nghiệp có thể cảm nhận được rõ rệt.

Trong tiến trình đó, Chính phủ giữ vai trò trung tâm trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, điều phối các đột phá chiến lược và thúc đẩy hành động đồng bộ trên phạm vi cả nước. Một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ Nhân dân chính là bảo đảm quan trọng nhất để niềm tin của Đại hội được chuyển hóa thành kết quả phát triển cụ thể.

Đại hội XIV vì thế được kỳ vọng sẽ là Đại hội của sự thống nhất cao giữa tư duy và hành động, giữa định hướng và thực thi, giữa ý chí chính trị và hiệu quả quản trị.

Đại hội của niềm tin và hy vọng

Đại hội XIV của Đảng mở ra một chương mới đầy triển vọng cho đất nước. Khi khát vọng phát triển được nâng đỡ bằng năng lực kiến tạo quốc gia ngày càng vững chắc, niềm tin xã hội sẽ tiếp tục được củng cố, nguồn lực phát triển sẽ được khơi thông, và con đường đi tới tương lai sẽ rộng mở hơn.

Đây là Đại hội của niềm tin vào con đường đã chọn. Là Đại hội của hy vọng về một giai đoạn phát triển mới nhanh hơn, bền vững hơn và nhân văn hơn. Với bản lĩnh đã được tôi luyện qua lịch sử, với trí tuệ và khát vọng của cả dân tộc, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng từ Đại hội XIV, đất nước sẽ vững vàng tiến bước, tự tin kiến tạo tương lai và hiện thực hóa mục tiêu trở thành một quốc gia hùng cường, phồn vinh, người dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

