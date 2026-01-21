Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đại hội Đảng XIV: Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới

09:41 21/01/2026
Theo Tiến sĩ Alicia Girón, Mexico có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam nhờ những điểm tương đồng về định hướng phát triển kinh tế bao trùm và vị trí địa chiến lược kết nối bắc và nam Mỹ.
11-1768963327.jpg

Bài báo được đăng trên trang báo mạng của tờ báo cánh tả lớn nhất Mexico La Jornada hôm 19/1. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Việt Nam bước vào “kỷ nguyên mới” trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi khép lại một nhiệm kỳ 5 năm nhiều biến động nhưng đạt được những thành tựu nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, khoa học-công nghệ và nâng cao đời sống nhân dân, qua đó tạo nền tảng vững chắc để đất nước tự tin bước vào giai đoạn phát triển 2026-2030.

Đây là nhận định của Tiến sĩ Kyra Núñez de León trong bài đăng trên nhật báo cánh tả lớn nhất Mexico La Jornada ngày 19/1.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Tiến sĩ Kyra Núñez nhấn mạnh rằng trong suốt 80 năm qua, Việt Nam đã giành được những thắng lợi lịch sử mang tầm vóc thời đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Từ một quốc gia nghèo, có xuất phát điểm hội nhập quốc tế còn hạn chế sau khi đất nước thống nhất, Việt Nam nay đã vươn lên trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời không ngừng cải thiện đời sống nhân dân trên các lĩnh vực việc làm, y tế, giáo dục, văn hóa, an ninh và bảo đảm độc lập, chủ quyền.

Bài báo nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng XIV trong việc định hướng những mục tiêu phát triển cao hơn, ban hành các nghị quyết chiến lược cho kỷ nguyên mới và tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Theo bài báo, thực tiễn phát triển cho thấy Việt Nam đạt nhiều kết quả ấn tượng dù đối mặt không ít khó khăn, thách thức.

Việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và biến động toàn cầu đã khẳng định bản lĩnh, sức bật của nền kinh tế, với ổn định vĩ mô được giữ vững, thặng dư thương mại cao.

Riêng năm 2025, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đạt 8,02%, bình quân 5 năm đạt 6,3%, thuộc nhóm cao của thế giới, qua đó góp phần cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân.

Cùng với đó, các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng tiếp tục được cải thiện. Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng phát triển, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, gắn tăng trưởng với tiến bộ và công bằng xã hội.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiềm ẩn nhiều bất ổn, Việt Nam chủ động ứng phó, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, tạo nền tảng triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Mặt khác, bài báo cũng đề cập đường lối đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, được định hình từ Đại hội XIII, với phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, triển khai đồng bộ và hài hòa ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả. Việt Nam cũng tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước, triển khai mô hình chính quyền hai cấp, được đánh giá là bước đột phá về tổ chức và quản lý.

Trên trường quốc tế, Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Thành công của Việt Nam, theo đánh giá của các học giả Mexico, đến từ việc triển khai một cách nghiêm túc, nhất quán và có tính kế thừa cao các nghị quyết của Đảng. Những điều đó giúp Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đề cập quan hệ Mexico-Việt Nam, Tiến sĩ Kyra Núñez nhấn mạnh Việt Nam được coi là “con hổ mới của châu Á”, hội nhập ngày càng sâu rộng vào cộng đồng quốc tế cả về ngoại giao và thương mại.

Mexico là quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, và quan hệ song phương đã phát triển năng động, đặc biệt trong 15 năm gần đây.

Tác giả trích dẫn đánh giá của Tiến sĩ Alicia Girón - Giám đốc Chương trình nghiên cứu kinh tế châu Á-châu Phi (PUEAA) thuộc Đại học Quốc gia tự trị Mexico (UNAM), cho rằng Việt Nam là “trường hợp điển hình trên thế giới” về mở cửa và hội nhập, phát huy tiềm năng sản xuất, đưa hàng chục triệu người thoát nghèo và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng.

Vai trò tích cực, mang tính xây dựng của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các diễn đàn đa phương như Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành về ngoại giao và cam kết của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa và phối hợp đa phương nhằm ứng phó các thách thức địa chính trị toàn cầu.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín cũng khẳng định, thông qua các kênh song phương, quan hệ Mexico-Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố, ngày càng thực chất, bền chặt và hiệu quả hơn.

