Đại hội Đảng lần thứ XIV thu hút sự quan tâm của các hãng thông tấn toàn cầu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ 19- 25/1 thu hút sự quan tâm rộng rãi của các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: TTXVN

Ngày khai mạc chính thức của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam với bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm được truyền hình trực tiếp đã thu hút sự quan tâm của nhiều hãng thông tấn và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới. Nhiều bài viết đặc biệt quan tâm đến mục tiêu tăng trưởng 10% của Việt Nam cũng như định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và toàn cầu nhiều biến động.

Truyền thông quốc tế dõi theo Đại hội XIV: Việt Nam hướng tới tăng trưởng hai con số và tầm nhìn 2045

Sáng 20/1, Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo, CCTV đưa tin, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với tổng kết 40 năm Đổi mới, khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045; kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, về công tác biên soạn văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tích hợp đồng bộ Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thành một dự thảo Báo cáo Chính trị thống nhất. Báo cáo Chính trị này lần đầu tiên được đưa vào cương lĩnh hành động, xác định rõ nội dung cụ thể, thời hạn và trách nhiệm của từng nhiệm vụ. Bản dự thảo trước đó đã được lấy ý kiến rộng rãi của toàn xã hội và nhận được gần 14 triệu ý kiến đóng góp.

Tân Hoa Xã (Trung Quốc) những ngày qua cũng có những bài viết đánh giá cao về công tác chuẩn bị và đặc biệt là những nội dung của văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãng thông tấn của Trung Quốc trong một bài đăng đã dẫn lời ông Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, chia sẻ rằng lần đầu tiên bảo vệ môi trường và hội nhập quốc tế được nâng tầm thành nhiệm vụ trọng tâm.

Tờ China Daily của Trung Quốc nhận định Đại hội XIV diễn ra khi Việt Nam đang nổi lên như một "điểm sáng tăng trưởng" của Đông Nam Á. Báo này dẫn số liệu cho thấy Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP hơn 8% trong năm qua – cao nhất ASEAN – và cho rằng các văn kiện trình đại hội đã lần đầu tiên đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia trong 5 năm tới.

Trong khi đó, các kênh truyền thông của Singapore là tờ Straits Times và CNA tập trung vào cam kết về mức tăng trưởng 10% trong những năm còn lại của thập niên này bất chấp nhiều khó khăn đan xen, nhiều thách thức chồng lấn. Đó là thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; các rủi ro an ninh truyền thống và phi truyền thống; cạnh tranh chiến lược gay gắt; biến động, đứt gãy chuỗi cung ứng, năng lượng, lương thực; cùng với những vấn đề nội tại tích tụ qua nhiều năm. Các bài viết cũng quan tâm đến cam kết của ban lãnh đạo Việt Nam với việc phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm kết nối mạnh mẽ giữa các vùng, liên vùng và toàn cầu. Theo bài báo, điều này cũng đã hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Trong khi đó, trang tin Free Malaysia Today nhấn mạnh những cam kết về việc cải cách, giảm thủ tục hành chính rườm rà nhằm thúc đẩy công nghệ và mở rộng thương mại toàn cầu, song song với bảo đảm độc lập và lợi ích quốc gia.

Trước đó, đưa tin về Đại hội XIV, trang ABC News nhận định đây là hội nghị chính trị quan trọng nhất của Việt Nam khi sẽ đưa ra quyết định về ban lãnh đạo và đường lối chính sách tổng thể của đất nước trong 5 năm tới. Bài báo cũng nhận định mục tiêu chuyển mình thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 sẽ định hình chính trị, kinh tế và vị thế của Việt Nam trên thế giới.

Đại hội XIV khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển của nhân dân Việt Nam

Trên trang mạng các kênh truyền thông chính thống của Lào như báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thông tấn xã Lào; Đài phát thanh quốc gia Lào; báo Công an Lào… đồng loạt đưa tin đậm nét về Đại hội XIV.

Các bài viết của báo Pasaxon và của Thông tấn xã Lào đều khẳng định "Đại hội Đảng lần thứ XIV của Việt Nam thể hiện niềm tin và khát vọng phát triển", "Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và khơi dậy tinh thần quyết tâm phát triển".

Đồng thời, báo chí Lào nêu bật những điểm mới, mang tính đột phá tại Đại hội XIV, như lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Báo cáo chính trị có kèm kế hoạch hoạt động chi tiết, quy định rõ mục tiêu, công việc, thời gian, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể, bảo đảm Nghị quyết Đại hội có thể tổ chức thực hiện ngay sau khi được thông qua; hay như việc lấy ý kiến đóng góp rộng khắp cho dự thảo các văn kiện tại Đại hội và đặc biệt đây là kỳ Đại hội "không giấy tờ", toàn bộ tài liệu giấy được thay thế bằng số hóa.

Hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba ra mắt chuyên mục “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”

"Một Đảng và một quốc gia truyền cảm hứng"

Báo điện tử của Hãng thông tấn Mỹ Latinh (Prensa Latina) của Cuba đã khai trương chuyên mục "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam" nhằm truyền tải và phổ biến những thông tin chính thống của sự kiện trọng đại này tới bạn đọc quốc tế.

Chuyên mục đăng tải những bài viết và hình ảnh về diễn biến của Đại hội, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường cho dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.

Trong khi đó, báo "Tuổi trẻ cách mạng" của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba ngày 18/1 đã đăng bài bình luận "Một Đảng và một quốc gia truyền cảm hứng", nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và coi Việt Nam là hình mẫu trong xây dựng, phát triển đất nước.

Truyền thông Pháp, Mỹ, Anh đánh giá vai trò định hướng chiến lược của Đại hội

Hãng thông tấn AFP (Pháp) nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của đại hội, đề cập tới các ưu tiên trong 5 năm tới như thúc đẩy khu vực tư nhân, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Hãng lưu ý rằng mô hình lãnh đạo tập thể tiếp tục là một đặc trưng quan trọng của hệ thống chính trị Việt Nam.

Hãng tin AP của Mỹ cũng thông tin về sự kiện quan trọng này của Việt Nam cùng những nội dung chính sẽ được các đại biểu thảo luận.

Trong khi đó, hãng tin BBC của Anh nhấn mạnh rằng Đại hội XIV là nơi đưa ra những quyết định quan trọng nhất của hệ thống chính trị Việt Nam trong 5 năm tới, từ chính sách kinh tế, đối ngoại cho đến công tác cán bộ.

Báo Financial Times (FT) nhìn nhận Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam – một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới – đang phải thích ứng với căng thẳng thương mại toàn cầu và những thay đổi sâu sắc của môi trường kinh tế quốc tế. FT đánh giá Việt Nam đang đứng trước nhu cầu chuyển dịch mô hình phát triển từ dựa nhiều vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài sang tăng cường sức chống chịu nội tại của nền kinh tế. Theo FT, các cải cách bộ máy nhà nước, việc đề cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng hai con số phản ánh nỗ lực của ban lãnh đạo trong việc hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Báo The New York Times của Mỹ trong bài viết ngày 19/1 nhận định Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, đồng thời cho rằng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong nhiều thập kỷ, mở ra những cơ hội phát triển và thịnh vượng mới.

Hãng tin Reuters liên tục trích dẫn các phát biểu quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong phiên khai mạc. Các bài báo nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và điểm mới của dự thảo các văn kiện để Đại hội xem xét, thảo luận và cho ý kiến quyết định.

Bài viết trên Reuters dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính "bệ phóng", để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Một trong những mục tiêu tổng quát được Tổng Bí thư nêu rõ là Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm.

Trang Daily News của Hungary trong bài viết "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Việt Nam: Tầm nhìn, cải cách và mục tiêu phát triển đến năm 2045" đưa tin, kể từ khi thành lập năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ Đại hội. Mỗi Đại hội đều gắn liền với những nhiệm vụ chính trị khác nhau, nhưng tất cả đều đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Đảng và dân tộc. Tiếp nối thành công của các kỳ Đại hội trước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đại hội không chỉ đánh giá lại quá trình phát triển của 5 năm qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho 5 năm tiếp theo, mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và đường lối phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Nhiều tờ báo Trung Đông, trong đó có Erem News của UAE cũng đưa tin về Đại hội XIV của Đảng, khẳng định đây là kỳ Đại hội quan trọng, nơi 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ họp bàn những chính sách phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Theo các hãng truyền thông nước ngoài, Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa chính trị nội bộ, mà còn là sự kiện được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao. Các quyết sách và nhân sự được lựa chọn tại Đại hội được dự báo sẽ định hình con đường phát triển của Việt Nam trong nhiều năm tới, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước cả cơ hội lớn lẫn thách thức phức tạp của môi trường quốc tế.