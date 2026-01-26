Cửa khẩu thông minh kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới: Vinhomes Golden Avenue nhân đôi sức hút với nhà đầu tư

Việc triển khai mô hình cửa khẩu thông minh đã mở ra kỷ nguyên giao thương mới tại Móng Cái, nơi tốc độ và quy mô hành khách, hàng hoá qua biên tăng trưởng mạnh mẽ. Khi kinh tế bứt tốc, cấu trúc đô thị của Móng Cái cũng dịch chuyển theo, đưa khu vực nằm trên trục Bắc Luân II, như Vinhomes Golden Avenue, trở thành trung tâm mới của vùng biên mậu

Những năm gần đây, cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ của giao thương Việt - Trung, Móng Cái liên tục ghi nhận các kỷ lục mới về quy mô xuất nhập khẩu và lượng hành khách qua biên giới. Riêng năm 2025, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại Móng Cái đạt trên 2,8 triệu tấn, tăng 25%; lượng người xuất nhập cảnh vượt mốc 8 triệu lượt, tăng 10,5% so với năm 2024. (LINK)

Mô hình cửa khẩu thông minh đưa Móng Cái trở thành trung tâm giao thương của khu vực (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Để đáp ứng quy mô giao thương ngày càng lớn và tạo nền tảng cho hợp tác xuyên biên giới trong kỷ nguyên kinh tế số, Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai đề án cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng. Mô hình này tích hợp đồng bộ các công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), nhận diện sinh trắc học và hệ thống giám sát thông minh, qua đó tự động hóa toàn bộ quy trình kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa. Thời gian thông quan được rút ngắn, chi phí logistics giảm mạnh, hiệu suất giao thương gia tăng rõ rệt.

Song hành với đó, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, cùng các dự án hạ tầng chiến lược như tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối cảng biển, đang tạo nên lực cộng hưởng hiếm có, đưa kinh tế Móng Cái bước vào chu kỳ tăng trưởng được đánh giá là mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.

“Trong số các cửa khẩu biên giới trên bộ với Trung Quốc thì Móng Cái gần như là độc nhất vô nhị. Móng Cái đã và đang hội tụ cả cơ sở hạ tầng cứng lẫn cơ sở hạ tầng mềm để có cơ hội vươn mình trở thành trung tâm thương mại, trung tâm logistics của khu vực”, TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), đánh giá.

Cửa khẩu thông minh mở dư địa tăng trưởng cho bất động sản

Khi cửa khẩu thông minh hình thành, vai trò của từng khu vực trong không gian đô thị Móng Cái cũng thay đổi rõ nét. Nếu Bắc Luân I gắn với giao thương truyền thống và hành khách nhỏ lẻ, thì Bắc Luân II đang trở thành trục xương sống mới của logistics và thương mại quy mô lớn. Dòng người, dòng hàng và dòng vốn theo đó dịch chuyển, kéo theo nhu cầu cư trú, lưu trú, mua sắm, dịch vụ và giải trí tăng nhanh.

Sự dịch chuyển này tạo điều kiện cho những khu đô thị được quy hoạch bài bản, nằm sát trục giao thương mới, bứt lên trở thành tâm điểm kinh tế. Trong số đó, Vinhomes Golden Avenue được nhìn nhận là dự án hưởng lợi trực tiếp và rõ rệt nhất.

Vinhomes Golden Avenue hưởng trọn lợi thế và vận hội mà mô hình cửa khẩu thông minh mang lại, mở ra triển vọng lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư

Toạ lạc liền kề khu vực thí điểm cửa khẩu thông minh rộng 16ha và khu mở rộng cửa khẩu Bắc Luân II, Vinhomes Golden Avenue đón trọn dòng hàng hóa và hành khách xuyên biên giới với quy mô ngày càng lớn. Sự cộng hưởng của vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ, hệ tiện ích hoàn chỉnh và mô hình thương phố quốc tế tiên tiến Asia Vibe tạo nền tảng để dự án hình thành một cực kinh doanh sôi động tại đô thị cửa khẩu.

Tại Asia Vibe, mô hình thương phố quốc tế được tổ chức theo cấu trúc mỗi tuyến phố một concept, bổ trợ ngành hàng và trải nghiệm, tạo dòng di chuyển liên tục của du khách từ ngày sang đêm. Chuỗi hoạt động mua sắm, ẩm thực, sự kiện và giải trí được vận hành nhịp nhàng, đặc biệt sôi động vào buổi tối và cuối tuần, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu trung bình - yếu tố cốt lõi bảo chứng dòng tiền cho các sản phẩm thương mại. Không ngẫu nhiên khi Asia Vibe nhanh chóng lọt “mắt xanh” của giới đầu tư chuyên nghiệp.

Asia Vibe tại Vinhomes Golden Avenue là mô hình thương phố quốc tế đầu tiên tại Móng Cái

Sức hấp của Asia Vibe nhân đôi khi đặt trong tương quan với các thị trường lớn. Hiện nay, dòng sản phẩm nhà phố tại Hà Nội đã neo ở mức rất cao, dao động 400-500 triệu đồng/m2. Mức giá tại Hải Phòng cũng đã đạt tới 200 triệu đồng/m2. Ngay cả phân khúc cao tầng, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội trung bình năm 2025 đạt mức 100 triệu đồng/m2, tăng 40% so với năm 2024, theo Bộ Xây dựng.

Trong bối cảnh “sân chơi” tại các đô thị lớn ngày càng quá sức, Asia Vibe nổi lên như lựa chọn chiến lược khi mức giá trung bình các căn thấp tầng hiện chỉ khoảng 59 triệu đồng/m2. Nền giá này vừa “dễ tiếp cận” với nhà đầu tư vốn mỏng, vừa mở ra dư địa tăng trưởng lớn khi kinh tế Móng Cái bước vào chu kỳ bứt tốc mới.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, bình luận: “Khả năng khai thác kinh doanh gia tăng sẽ thúc đẩy giá trị bất động sản tại Móng Cái đi lên, nhất là khi hạ tầng cung cấp thêm các xung lực mới”.

Trong chu kỳ mà hạ tầng và dòng tiền thực trở thành thước đo giá trị, Vinhomes Golden Avenue được nhìn nhận như một tài sản đi cùng nhịp tăng trưởng của cửa khẩu thông minh. Lợi thế vị trí trên trục giao thương chiến lược cho phép dự án vừa khai thác hiệu quả trong ngắn hạn, vừa tích lũy giá trị theo đà bứt tốc của kinh tế biên mậu. Khi dòng người và hàng hóa liên tục gia tăng, những bất động sản ở tâm điểm kết nối sẽ chuyển hóa tăng trưởng thành giá trị thực, bền vững theo thời gian.