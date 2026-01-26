Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cửa khẩu thông minh kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới: Vinhomes Golden Avenue nhân đôi sức hút với nhà đầu tư

09:23 26/01/2026
Việc triển khai mô hình cửa khẩu thông minh đã mở ra kỷ nguyên giao thương mới tại Móng Cái, nơi tốc độ và quy mô hành khách, hàng hoá qua biên tăng trưởng mạnh mẽ. Khi kinh tế bứt tốc, cấu trúc đô thị của Móng Cái cũng dịch chuyển theo, đưa khu vực nằm trên trục Bắc Luân II, như Vinhomes Golden Avenue, trở thành trung tâm mới của vùng biên mậu

Những năm gần đây, cùng với đà tăng trưởng mạnh mẽ của giao thương Việt - Trung, Móng Cái liên tục ghi nhận các kỷ lục mới về quy mô xuất nhập khẩu và lượng hành khách qua biên giới. Riêng năm 2025, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại Móng Cái đạt trên 2,8 triệu tấn, tăng 25%; lượng người xuất nhập cảnh vượt mốc 8 triệu lượt, tăng 10,5% so với năm 2024. (LINK)

a1-1769394267.jpeg

Mô hình cửa khẩu thông minh đưa Móng Cái trở thành trung tâm giao thương của khu vực (Ảnh: mongcai.gov.vn)

Để đáp ứng quy mô giao thương ngày càng lớn và tạo nền tảng cho hợp tác xuyên biên giới trong kỷ nguyên kinh tế số, Quảng Ninh đang khẩn trương triển khai đề án cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng. Mô hình này tích hợp đồng bộ các công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), nhận diện sinh trắc học và hệ thống giám sát thông minh, qua đó tự động hóa toàn bộ quy trình kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa. Thời gian thông quan được rút ngắn, chi phí logistics giảm mạnh, hiệu suất giao thương gia tăng rõ rệt.

Song hành với đó, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, cùng các dự án hạ tầng chiến lược như tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối cảng biển, đang tạo nên lực cộng hưởng hiếm có, đưa kinh tế Móng Cái bước vào chu kỳ tăng trưởng được đánh giá là mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.

“Trong số các cửa khẩu biên giới trên bộ với Trung Quốc thì Móng Cái gần như là độc nhất vô nhị. Móng Cái đã và đang hội tụ cả cơ sở hạ tầng cứng lẫn cơ sở hạ tầng mềm để có cơ hội vươn mình trở thành trung tâm thương mại, trung tâm logistics của khu vực”, TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), đánh giá.

Cửa khẩu thông minh mở dư địa tăng trưởng cho bất động sản

Khi cửa khẩu thông minh hình thành, vai trò của từng khu vực trong không gian đô thị Móng Cái cũng thay đổi rõ nét. Nếu Bắc Luân I gắn với giao thương truyền thống và hành khách nhỏ lẻ, thì Bắc Luân II đang trở thành trục xương sống mới của logistics và thương mại quy mô lớn. Dòng người, dòng hàng và dòng vốn theo đó dịch chuyển, kéo theo nhu cầu cư trú, lưu trú, mua sắm, dịch vụ và giải trí tăng nhanh.

Sự dịch chuyển này tạo điều kiện cho những khu đô thị được quy hoạch bài bản, nằm sát trục giao thương mới, bứt lên trở thành tâm điểm kinh tế. Trong số đó, Vinhomes Golden Avenue được nhìn nhận là dự án hưởng lợi trực tiếp và rõ rệt nhất.

a2-1769394259.jpg

Vinhomes Golden Avenue hưởng trọn lợi thế và vận hội mà mô hình cửa khẩu thông minh mang lại, mở ra triển vọng lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư

Toạ lạc liền kề khu vực thí điểm cửa khẩu thông minh rộng 16ha và khu mở rộng cửa khẩu Bắc Luân II, Vinhomes Golden Avenue đón trọn dòng hàng hóa và hành khách xuyên biên giới với quy mô ngày càng lớn. Sự cộng hưởng của vị trí chiến lược, quy hoạch đồng bộ, hệ tiện ích hoàn chỉnh và mô hình thương phố quốc tế tiên tiến Asia Vibe tạo nền tảng để dự án hình thành một cực kinh doanh sôi động tại đô thị cửa khẩu.

Tại Asia Vibe, mô hình thương phố quốc tế được tổ chức theo cấu trúc mỗi tuyến phố một concept, bổ trợ ngành hàng và trải nghiệm, tạo dòng di chuyển liên tục của du khách từ ngày sang đêm. Chuỗi hoạt động mua sắm, ẩm thực, sự kiện và giải trí được vận hành nhịp nhàng, đặc biệt sôi động vào buổi tối và cuối tuần, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu trung bình - yếu tố cốt lõi bảo chứng dòng tiền cho các sản phẩm thương mại. Không ngẫu nhiên khi Asia Vibe nhanh chóng lọt “mắt xanh” của giới đầu tư chuyên nghiệp.

a3-1769394267.JPG

Asia Vibe tại Vinhomes Golden Avenue là mô hình thương phố quốc tế đầu tiên tại Móng Cái

Sức hấp của Asia Vibe nhân đôi khi đặt trong tương quan với các thị trường lớn. Hiện nay, dòng sản phẩm nhà phố tại Hà Nội đã neo ở mức rất cao, dao động 400-500 triệu đồng/m2. Mức giá tại Hải Phòng cũng đã đạt tới 200 triệu đồng/m2. Ngay cả phân khúc cao tầng, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội trung bình năm 2025 đạt mức 100 triệu đồng/m2, tăng 40% so với năm 2024, theo Bộ Xây dựng.   

Trong bối cảnh “sân chơi” tại các đô thị lớn ngày càng quá sức, Asia Vibe nổi lên như lựa chọn chiến lược khi mức giá trung bình các căn thấp tầng hiện chỉ khoảng 59 triệu đồng/m2. Nền giá này vừa “dễ tiếp cận” với nhà đầu tư vốn mỏng, vừa mở ra dư địa tăng trưởng lớn khi kinh tế Móng Cái bước vào chu kỳ bứt tốc mới.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, bình luận: “Khả năng khai thác kinh doanh gia tăng sẽ thúc đẩy giá trị bất động sản tại Móng Cái đi lên, nhất là khi hạ tầng cung cấp thêm các xung lực mới”.   

Trong chu kỳ mà hạ tầng và dòng tiền thực trở thành thước đo giá trị, Vinhomes Golden Avenue được nhìn nhận như một tài sản đi cùng nhịp tăng trưởng của cửa khẩu thông minh. Lợi thế vị trí trên trục giao thương chiến lược cho phép dự án vừa khai thác hiệu quả trong ngắn hạn, vừa tích lũy giá trị theo đà bứt tốc của kinh tế biên mậu. Khi dòng người và hàng hóa liên tục gia tăng, những bất động sản ở tâm điểm kết nối sẽ chuyển hóa tăng trưởng thành giá trị thực, bền vững theo thời gian.

PV

Cùng chủ đề
VinFast nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại Auto9 Awards 2026 Thông tin kinh doanh
VinFast nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại Auto9 Awards 2026

VinFast được trao 2 giải thưởng gồm “Tân binh của năm” và “Xe đáng tiền của năm” cho mẫu xe...

SeABank đạt 6.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động Thông tin kinh doanh
SeABank đạt 6.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận...

Dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu, nâng tầm trải nghiệm cư dân Thông tin kinh doanh
Dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu, nâng tầm trải nghiệm cư dân

Những sự cố điện nước trong căn hộ thường xảy ra bất ngờ, trong khi việc tìm thợ bên ngoài...

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng Thông tin kinh doanh
Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng

Ngày 21/1, Sun PhuQuoc Airways chính thức mở bán vé đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với Đài Bắc...

Royal Mansion - “nhà trên mây” nuôi dưỡng cuộc sống cân bằng Thông tin kinh doanh
Royal Mansion - “nhà trên mây” nuôi dưỡng cuộc sống cân bằng

Không chỉ đơn thuần là nơi ở, Royal Mansion (TP Bắc Giang cũ) còn là hình mẫu của một đô...

ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa Thông tin kinh doanh
ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa

Lấy thuận ích làm hệ giá trị kiến tạo xuyên suốt 3 thập kỷ, ROX Group đã từng bước xây...

Mới cập nhật
Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và phức tạp, nguy cơ phát sinh tranh chấp thương mại luôn tiềm ẩn và có xu hướng gia tăng. Nhằm bảo vệ quyền lợi, duy trì hợp tác, hạn chế rủi ro và đảm bảo công bằng, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Bài viết sẽ tập trung phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế hiện nay, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm đổi mới và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam.

13 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

VinFast nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại Auto9 Awards 2026

VinFast nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại Auto9 Awards 2026

VinFast được trao 2 giải thưởng gồm “Tân binh của năm” và “Xe đáng tiền của năm” cho mẫu xe VF 6 tại Auto9 Awards 2026, sự kiện tôn vinh những thương hiệu và sản phẩm ô tô - xe máy tốt nhất thị trường Ấn Độ. Giải thưởng ghi nhận những bước tiến nổi bật của VinFast kể từ khi gia nhập thị trường, định hướng dài hạn trong lĩnh vực xe điện (EV), và cách xây dựng danh mục sản phẩm lấy thị hiếu người tiêu dùng bản địa làm trọng tâm.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

13 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ các chủ thể tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ các chủ thể tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn biện pháp tổ chức thi hành Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

(Pháp lý). Định hướng “không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế” được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích các tác động và nguyên nhân của tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo hướng hạn chế sự can thiệp hình sự vào các quan hệ pháp lý thuần túy dân sự, kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy hệ thống pháp luật đảm bảo minh bạch, hợp lý, ổn định trong kỷ nguyên mới.

13 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Ban lãnh đạo khóa mới sẽ dẫn dắt Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm

Ban lãnh đạo khóa mới sẽ dẫn dắt Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm

Tập thể lãnh đạo khóa mới do Đại hội XIV bầu ra, thể hiện sự kế thừa, tính đổi mới và kiên định, là một đội ngũ có niềm tin vững chắc và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cải cách, tạo thêm động lực mạnh mẽ hơn trong việc lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống

Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống

Báo Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội với tiêu đề: "Quốc hội quyết tâm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - đưa chủ trương của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống".

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế tại họp báo sau Đại hội XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế tại họp báo sau Đại hội XIV

Trả lời các phóng viên quốc tế tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ các điểm mới quan trọng của Đại hội và nhấn mạnh về đường lối đối ngoại của Việt Nam; về vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

3 ngày trước Sự kiện - Chính sách

