Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

09:59 21/01/2026
Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và đề ra nhiều định hướng quan trọng để khẳng định vai trò của nhân dân trong giai đoạn tới.
a1-1768964391.png

Chiều 20/1/2026, tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các văn kiện Đại hội. 

Thảo luận về vai trò của nhân dân tại văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (đại biểu Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc) khẳng định bài học "dân là gốc" xuyên suốt 40 năm đổi mới cần được cụ thể hóa hơn nữa trong khái niệm "nhân dân là chủ thể". 

Đại biểu cho rằng văn kiện lần này đã nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và đề ra nhiều định hướng quan trọng để khẳng định vai trò của nhân dân trong giai đoạn tới.

1-1768964400.jpg

Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (đại biểu Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc). Ảnh: TTXVN

Về chương trình hành động, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ sự đồng tình và đề nghị cần có lộ trình thực hiện kỹ lưỡng, đặc biệt là các đề án chiến lược về đại đoàn kết dân tộc, nhằm đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai hiệu quả, thực chất.

2-1768964400.jpg

Các đại biểu thảo luận tại Đoàn. Ảnh: VGP

Đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, đại biểu Phan Anh Sơn (Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc) đánh giá cao sự khoa học, ngắn gọn và những điểm mới mang tính đột phá của các báo cáo, nhất là các mục tiêu về y tế, khoa học công nghệ và phát triển bền vững. Đại biểu nhấn mạnh quan điểm chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phù hợp với xu thế Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phân tích về bối cảnh quốc tế, đại biểu Phan Anh Sơn cho rằng thế giới đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm quyền lực, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ lõi và không gian mạng. Do đó, việc xác định đúng đắn chiến lược phát triển dựa trên sức mạnh tri thức và tăng cường năng lực tự chủ, tự cường là hướng đi đúng đắn của Đảng.

Đại biểu cũng kiến nghị cần nâng cao vị thế, uy tín đất nước thông qua việc phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, bảo đảm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nhiều ý kiến thảo luận tại Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc thống nhất cho rằng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV đã kết tinh được trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Đây là những cơ sở chính trị quan trọng để toàn dân tộc vững vàng bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Theo nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.nguoiduatin.vn/chu-tich-hoi-luat-gia-viet-nam-phat-huy-vai-tro-chu-the-cua-nhan-dan-204260120201552378.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Sự kiện - Chính sách
Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 20/1,...

Đại hội Đảng lần thứ XIV thu hút sự quan tâm của các hãng thông tấn toàn cầu Sự kiện - Chính sách
Đại hội Đảng lần thứ XIV thu hút sự quan tâm của các hãng thông tấn toàn cầu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ 19- 25/1...

Đại hội Đảng XIV: Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới Sự kiện - Chính sách
Đại hội Đảng XIV: Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Theo Tiến sĩ Alicia Girón, Mexico có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam nhờ những điểm tương đồng...

Lấy hạnh phúc, hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu Sự kiện - Chính sách
Lấy hạnh phúc, hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu

"Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng,...

Báo chí quốc tế: Thành tựu sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối đúng đắn của Đảng Sự kiện - Chính sách
Báo chí quốc tế: Thành tựu sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối đúng đắn của Đảng

Các phóng viên quốc tế đề cao và khẳng định những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được sau...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khát vọng, đột phá và mệnh lệnh hành động cho tương lai dân tộc Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm: Khát vọng, đột phá và mệnh lệnh hành động cho tương lai dân tộc

Sáng 20/1, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư...

Mới cập nhật
Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland

Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland

Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, giá trị của một không gian sống không còn nằm ở quy mô hay mật độ, mà bằng chất lượng trải nghiệm sống mỗi ngày. Forest Garden - phân khu mới ra mắt thuộc dự án The Parkland, được phát triển theo tinh thần đó: nơi thiên nhiên, tiện ích và nhịp sống được sắp đặt tinh tế, tạo nên phong cách sống trẻ trung, linh hoạt và đủ chiều sâu để an cư lâu dài.

47 phút trước Dự án - BĐS

Chuyển đổi số – động lực nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường THCS Đỗ Ngọc Du (xã Đại Thanh, Hà Nội)

Chuyển đổi số – động lực nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường THCS Đỗ Ngọc Du (xã Đại Thanh, Hà Nội)

Trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo đang đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, Trường Trung học cơ sở Đỗ Ngọc đã và đang từng bước đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, coi chuyển đổi số là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

2 giờ trước Thông tin cần biết

Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 20/1, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại Đoàn về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ và tâm huyết, các đại biểu đã tập trung phân tích, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

2 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội Đảng lần thứ XIV thu hút sự quan tâm của các hãng thông tấn toàn cầu

Đại hội Đảng lần thứ XIV thu hút sự quan tâm của các hãng thông tấn toàn cầu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ 19- 25/1 thu hút sự quan tâm rộng rãi của các hãng thông tấn và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới.

2 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội Đảng XIV: Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Đại hội Đảng XIV: Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Theo Tiến sĩ Alicia Girón, Mexico có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam nhờ những điểm tương đồng về định hướng phát triển kinh tế bao trùm và vị trí địa chiến lược kết nối bắc và nam Mỹ.

2 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Lấy hạnh phúc, hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu

Lấy hạnh phúc, hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu

"Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Royal Mansion - “nhà trên mây” nuôi dưỡng cuộc sống cân bằng

Royal Mansion - “nhà trên mây” nuôi dưỡng cuộc sống cân bằng

Không chỉ đơn thuần là nơi ở, Royal Mansion (TP Bắc Giang cũ) còn là hình mẫu của một đô thị thế hệ mới, nơi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm tinh hoa luôn muốn tìm kiếm chất sống cân bằng đích thực.

19 giờ trước Thông tin kinh doanh

Báo chí quốc tế: Thành tựu sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối đúng đắn của Đảng

Báo chí quốc tế: Thành tựu sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối đúng đắn của Đảng

Các phóng viên quốc tế đề cao và khẳng định những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu cho sự phát triển thành công của một quốc gia.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khát vọng, đột phá và mệnh lệnh hành động cho tương lai dân tộc

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khát vọng, đột phá và mệnh lệnh hành động cho tương lai dân tộc

Sáng 20/1, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện Đại hội. Bài phát biểu khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và yêu cầu hành động quyết liệt cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Giáo dục đại học trước yêu cầu bứt phá theo Nghị quyết 71-NQ/TW

Giáo dục đại học trước yêu cầu bứt phá theo Nghị quyết 71-NQ/TW

(Pháp lý) - Sáng ngày 16/1/2026, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) cùng với Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam, Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cơ chế, chính sách pháp lý về đột phá phát triển giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW".

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay