Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và đề ra nhiều định hướng quan trọng để khẳng định vai trò của nhân dân trong giai đoạn tới.

Chiều 20/1/2026, tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các văn kiện Đại hội.

Thảo luận về vai trò của nhân dân tại văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (đại biểu Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc) khẳng định bài học "dân là gốc" xuyên suốt 40 năm đổi mới cần được cụ thể hóa hơn nữa trong khái niệm "nhân dân là chủ thể".

Đại biểu cho rằng văn kiện lần này đã nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và đề ra nhiều định hướng quan trọng để khẳng định vai trò của nhân dân trong giai đoạn tới.

Đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (đại biểu Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc). Ảnh: TTXVN

Về chương trình hành động, đại biểu Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ sự đồng tình và đề nghị cần có lộ trình thực hiện kỹ lưỡng, đặc biệt là các đề án chiến lược về đại đoàn kết dân tộc, nhằm đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai hiệu quả, thực chất.

Các đại biểu thảo luận tại Đoàn. Ảnh: VGP

Đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, đại biểu Phan Anh Sơn (Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc) đánh giá cao sự khoa học, ngắn gọn và những điểm mới mang tính đột phá của các báo cáo, nhất là các mục tiêu về y tế, khoa học công nghệ và phát triển bền vững. Đại biểu nhấn mạnh quan điểm chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phù hợp với xu thế Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phân tích về bối cảnh quốc tế, đại biểu Phan Anh Sơn cho rằng thế giới đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm quyền lực, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ lõi và không gian mạng. Do đó, việc xác định đúng đắn chiến lược phát triển dựa trên sức mạnh tri thức và tăng cường năng lực tự chủ, tự cường là hướng đi đúng đắn của Đảng.

Đại biểu cũng kiến nghị cần nâng cao vị thế, uy tín đất nước thông qua việc phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, bảo đảm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nhiều ý kiến thảo luận tại Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc thống nhất cho rằng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV đã kết tinh được trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Đây là những cơ sở chính trị quan trọng để toàn dân tộc vững vàng bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.