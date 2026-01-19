Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chọn sử dụng xe VinFast, khách Việt “thắng lớn” với chất lượng dịch vụ “chuẩn 5 sao” nhưng chi phí phổ thông

11:01 19/01/2026
Chính sách hậu mãi vượt chuẩn thị trường là yếu tố quan trọng giúp VinFast xác lập thêm nhiều kỷ lục doanh số tại Việt Nam, đồng thời được đông đảo người dùng nhìn nhận là “hãng xe quốc dân” đúng nghĩa.

Chính sách hậu mãi tạo sự gắn kết giữa khách hàng và thương hiệu

Đang sử dụng ô tô điện VinFast, anh Trần Đình Thiện (TP.HCM) ấn tượng không chỉ với chất lượng sản phẩm mà cả những chính sách hậu mãi độc đáo hiếm thấy trên thị trường.

“Lần đầu tiên một hãng xe tặng tiền cho khách hàng nếu gặp bất tiện trong quá trình sử dụng xe”, anh Thiện kể về lần nhận được 1 triệu đồng khi chiếc VF 8 đang sử dụng gặp sự cố.

a1-2-1768795320.jpg

“Hậu mãi xuất sắc” cũng là nhận xét của nhiều người dùng khi trải nghiệm các dòng xe VinFast. Hiện tại, chính sách bảo hành của VinFast là số 1 trên thị trường. Tùy sản phẩm, hãng xe Việt áp dụng thời gian bảo hành 7-10 năm, riêng pin được bảo hành 8-10 năm không giới hạn số km. Mẫu xe EC Van hướng tới nhóm khách hàng kinh doanh cũng được bảo hành 5 năm - ngang bằng mức các thương hiệu khác thường áp dụng cho xe cá nhân di chuyển ít hơn hẳn.

Giới quan sát nhận định, mức bảo hành của VinFast cũng đã tạo áp lực lên các thương hiệu nước ngoài. Toyota, Hyundai… đều đã phải nâng mức bảo hành tiêu chuẩn từ 3 năm (mức tối thiểu theo quy định tại Việt Nam) lên 5 năm cho nhiều dòng xe, khiến người dùng sử dụng xe xăng hay xe điện đều được hưởng chính sách tốt hơn trước.

Bên cạnh đó là nhiều chính sách hậu mãi vượt tiêu chuẩn thị trường dành cho các chủ xe VinFast: cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời hạn bảo hành, giao nhận xe tại nhà, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong vòng 24 giờ, cho mượn xe/pin trong trường hợp sửa động cơ/pin…

Ngoài ra, VinFast còn áp dụng nhiều chương trình linh hoạt theo tình hình thực tế, như chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho những khách hàng bị thiệt hại do mưa bão tại nhiều tỉnh thành – cách làm đã nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo người dùng thời điểm cuối năm 2025.

“Đi bảo dưỡng còn không bằng mua thùng bia”

Uy tín về chất lượng dịch vụ hậu mãi của hãng xe Việt đã tạo sự yên tâm cho cả những khách hàng mới, như anh Đinh Công Thắng (Hà Nội). Dù chưa bao giờ trải nghiệm xe điện, song người dùng này vẫn sẵn sàng tiên phong đến với dòng VinFast VF 5.

a2-1768795328.jpg

Sau 2 năm sử dụng, anh Thắng ngày càng tâm đắc với quyết định mua xe của mình, thậm chí cân nhắc “lên đời” VF 8. Nguyên nhân là bởi các dòng ô tô điện của VinFast có chi phí bảo dưỡng tiết kiệm hơn nhiều so với xe sử dụng động cơ đốt trong cùng cỡ, do ít bộ phận phải kiểm tra và không phải thay dầu định kỳ.

Anh Thắng lý giải, mỗi mốc bảo dưỡng của VinFast cách nhau 12.000 km, dài hơn mốc bảo dưỡng của xe xăng/dầu truyền thống, nhưng mỗi lần chỉ tốn vài trăm nghìn đồng. Anh cho biết lần bảo dưỡng xe gần nhất là ở mốc 72.000 km, anh chỉ tốn khoảng 300.000-400.000 đồng do chủ yếu chỉ cần vệ sinh, không có gì hỏng hóc cần thay.

a3-1768795328.jpg

Hóa đơn bảo dưỡng chiếc VinFast VF 5 được nickname Nguyễn Khoa chia sẻ

Nếu dạo qua các hội nhóm người dùng ô tô điện VinFast trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp các bài đăng chia sẻ đầy hào hứng của chủ xe về chi phí bảo dưỡng của xe Việt. “Xe tôi đi gần 40.000 km mà không phải trả một đồng nào nhiên liệu. Rồi đi bảo dưỡng thì thu tiền bèo bọt, chưa bằng thùng bia”, tài khoản mạng xã hội Nguyễn Khoa dí dỏm cho biết.

Từ nay tới 31/3, chủ xe VinFast sẽ còn tiết kiệm được nhiều hơn khi thực hiện bảo dưỡng định kỳ nhờ chính sách điều chỉnh giá tại các xưởng dịch vụ ở Hà Nội và TP.HCM.

Cụ thể, đơn giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ tại các xưởng vùng ven được áp dụng ở mức khoảng 200.000 đồng/giờ, thấp hơn 100.000 đồng/giờ so với mức phổ biến trước đây. Riêng với khách hàng VF 9, mức giá giảm từ 500.000 đồng/giờ xuống còn 200.000 đồng/giờ ở vùng ven và 400.000 đồng/giờ ở trung tâm.

Với một lần bảo dưỡng định kỳ thông thường mất từ 1-2 giờ công, chủ xe đã có thể tiết kiệm ngay vài trăm nghìn đồng tùy dòng xe. Với các mốc bảo dưỡng lớn, số giờ công cao hơn, mức tiết kiệm có thể lên tới hơn 1 triệu đồng. Chưa kể, từ tháng 1/2026, mốc bảo dưỡng định kỳ của ô tô điện VinFast đã tăng lên 15.000 km hoặc 1 năm, giảm tải tần suất cần đưa xe đi kiểm tra.

Chi phí bảo dưỡng thấp, mốc bảo dưỡng giãn dài kết hợp cùng loạt chính sách hậu mãi vượt chuẩn thị trường, VinFast đang định hình lại mặt bằng dịch vụ sau bán hàng tại Việt Nam theo hướng có lợi rõ ràng cho người dùng. Đây cũng là nền tảng khiến cộng đồng chủ xe ngày càng gắn bó và lý giải vì sao VinFast được nhìn nhận như một “thương hiệu quốc dân” đúng nghĩa, bên cạnh doanh số đứng số 1 thị trường.

PV

