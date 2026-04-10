Techcombank ra mắt Tiền gửi Xanh: Giải pháp tài chính bền vững giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị ESG ngay từ dòng tiền

10:21 10/04/2026
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt Tiền gửi Xanh, sản phẩm tài chính bền vững giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, đồng thời hiện thực hóa cam kết ESG một cách minh bạch và đáng tin cậy.

Đây là bước đi chiến lược dài hạn của Techcombank nhằm đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững, đồng thời huy động nguồn vốn ổn định cho các dự án xanh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh thực chất tại Việt Nam. Sản phẩm ra mắt nằm trong định hướng hỗ trợ thực thi Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và đóng góp vào cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

techcombank-01-1775791174.jpg

Trong bối cảnh ESG đang trở thành điều kiện then chốt để doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, những cam kết về ESG không còn mang tính tự nguyện mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Hơn thế nữa, ESG đang dịch chuyển từ vai trò “chuẩn mực tuân thủ” sang “đòn bẩy cạnh tranh”, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, mở rộng thị trường và tiếp cận các nguồn vốn dài hạn.

Trong dòng chảy đó, Tiền gửi Xanh của Techcombank được thiết kế như một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy thực thi ESG ngay từ hoạt động quản trị dòng tiền và thanh khoản. Sản phẩm được xây dựng trên khung tiêu chí rõ ràng, đi kèm cơ chế cập nhật định kỳ và mức độ minh bạch cao, cho phép doanh nghiệp hiện thực hóa các cam kết ESG thành các chỉ số có thể theo dõi và kiểm chứng.

Cụ thể, Tiền gửi Xanh được triển khai trên ba sản phẩm huy động: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi, hỗ trợ doanh nghiệp vừa tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, vừa gia tăng giá trị ESG một cách đáng tin cậy. Định kỳ, doanh nghiệp được cấp chứng nhận về số dư bình quân Tiền gửi Xanh, có thể tích hợp với Báo cáo thường niên hoặc Báo cáo phát triển bền vững, góp phần nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của cam kết ESG. Đồng thời, Chứng nhận này cũng hỗ trợ doanh nghiệp tăng điểm ESG, nâng cao uy tín trong chuỗi cung ứng quốc tế và tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn dài hạn.

Trước đó, Techcombank đã hoàn thiện Khung Tiền gửi Xanh với danh mục lĩnh vực và tiêu chí phân bổ vốn rõ ràng. Bộ tiêu chí xanh này cũng đồng bộ với bộ tiêu chí của Khung Trái phiếu xanh, đã được S&P Global Ratings rà soát và đánh giá ở mức “Medium Green”, là mức tốt nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam, phản ánh mức độ phù hợp với các thông lệ quốc tế hiện hành.

Cụ thể, nguồn vốn huy động từ Tiền gửi Xanh được phân bổ cho các dự án thuộc các lĩnh vực như: năng lượng tái tạo, công nghiệp và giao thông bền vững, nông nghiệp và công trình xanh, quản lý nước, xử lý chất thải – phòng chống ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu, tái chế và kinh tế tuần hoàn. Techcombank định kỳ công bố thông tin tổng hợp về danh mục dự án, qua đó đảm bảo minh bạch và hạn chế rủi ro greenwashing.

Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Cao cấp Sản phẩm & Giải pháp Ngân hàng Giao dịch - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, Techcombank khẳng định: “Tiền gửi Xanh là một trong những nỗ lực của Techcombank trong việc cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp một công cụ tài chính tích hợp yếu tố ESG trực tiếp vào quản trị dòng tiền, với cơ chế minh bạch và khả năng đo lường rõ ràng. Chúng tôi kỳ vọng giải pháp sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ đáp ứng các chuẩn mực quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển dài hạn của quốc gia”.

banner-kv-green-deposit-1775791430.png

Song song với việc triển khai Tiền gửi Xanh, ngân hàng cũng đang tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp ESG. Techcombank là ngân hàng tư nhân đầu tiên xây dựng và triển khai khung trái phiếu xanh được S&P Global Ratings rà soát, đồng thời phát triển các giải pháp tài chính xanh và cung cấp dịch vụ tư vấn ESG để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải pháp tài chính này, cũng như nâng cấp công tác quản trị rủi ro Môi trường – Xã hội, rủi ro Khí hậu theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, Techcombank đã phát hành hơn 1 triệu thẻ Eco tích hợp tính năng theo dõi phát thải carbon và huy động nguồn vốn xanh thông qua khoản vay trung dài hạn trị giá 200 triệu EUR từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Trong năm 2025, Techcombank có giao dịch được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vinh danh “Green Deal Champion”, và là đối tác được CBI tin tưởng lựa chọn đồng hành trong chương trình hỗ trợ tài chính chuyển đổi cho các ngành khó chuyển đổi như ngành Thép và Năng lượng. Dự kiến trong quý II/2026, ngân hàng sẽ tiếp tục giới thiệu ESG iAdvisor – giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin và đánh giá tiềm năng xanh của dự án.

Với những bước đi này, Techcombank tiếp tục khẳng định vai trò định chế tài chính hàng đầu, tiên phong đồng hành cùng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam chuyển dịch từ cam kết sang hành động trong chuyển đổi xanh, hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững và có trách nhiệm trong dài hạn.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống” là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho khoảng 18,0 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp thông qua mạng lưới điểm giao dịch trải dài khắp Việt Nam cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank hiện được xếp hạng AA- bởi FiinRatings, Ba3 bởi Moody’s, BB bởi S&P, và BB- bởi Fitch, nằm trong nhóm những ngân hàng thương mại cổ phần được xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam.

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường...

Du lịch tăng trưởng ấn tượng, Khánh Hòa tính bài toán mở rộng không gian đô thị?

Việc đặt mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương cùng sự bứt phá của ngành công nghiệp không...

Vinamilk 30 năm liên tiếp được vinh danh hàng Việt Nam chất lượng cao

Được vinh danh Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2026, Vinamilk tiếp tục ghi dấu 30 năm liên tiếp...

Căn hộ cho thuê Phú Quốc bội thu nhờ “nước cờ” đầu tư sớm

Từ cuối năm 2025 đến nay, các nhà đầu tư cho thuê căn hộ tại Thị trấn Hoàng Hôn, Nam...

Techcombank và Ngân hàn Đầu tư châu Âu (EIB) công bố khoản vay trị giá 200 triệu Euro thúc đẩy tín dụng xanh tại Việt Nam

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và EIB Global (nhánh đầu tư quốc tế của Ngân hàng Đầu...

Techcombank ra mắt “chương trình kiến tạo tư duy & bản lĩnh lãnh đạo cho thế hệ kế cận” và khởi động “đấu trường AI kinh doanh”

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt “Chương trình kiến tạo Tư duy & Bản...

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

Vingroup ký MOU với bang Maharashtra, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Maharashtra, bước tiến tiếp theo trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ. Với tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD, sự kiện khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và định hướng phát triển nhất quán của Tập đoàn tại quốc gia Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội: Muốn tăng trưởng hai con số phải đột phá thể chế, số hóa triệt để và hành động đến cùng

Mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 không chỉ là yêu cầu về tốc độ phát triển, mà là phép thử năng lực kiến tạo của bộ máy trong một giai đoạn bứt phá mới. Theo Chủ tịch Quốc hội, muốn hiện thực hóa mục tiêu này phải đồng thời tạo đột phá về thể chế, số hóa triệt để, khơi thông khu vực kinh tế tư nhân và siết chặt khâu tổ chức thực hiện đến từng cơ quan, từng cán bộ, từng sản phẩm đầu ra.

Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Ngày 07/4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: “Muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống, trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản”

Chiều 09/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, phát biểu tại Phiên thảo luận ở Tổ 4 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Huế, Khánh Hòa và Lào Cai) về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phải gắn với tăng cường giám sát văn bản. Và muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống thì trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản, chính sách.

Quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm

Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV nêu nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nhiều giao dịch hợp đồng chỉ mang tính hình thức khi công chứng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho rằng các vụ án vừa qua cho thấy công chứng không có giá trị đảm bảo nội dung, nên cần đặt vấn đề trách nhiệm công chứng với các hợp đồng.

