Techcombank ra mắt Tiền gửi Xanh: Giải pháp tài chính bền vững giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị ESG ngay từ dòng tiền

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt Tiền gửi Xanh, sản phẩm tài chính bền vững giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, đồng thời hiện thực hóa cam kết ESG một cách minh bạch và đáng tin cậy.

Đây là bước đi chiến lược dài hạn của Techcombank nhằm đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững, đồng thời huy động nguồn vốn ổn định cho các dự án xanh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh thực chất tại Việt Nam. Sản phẩm ra mắt nằm trong định hướng hỗ trợ thực thi Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và đóng góp vào cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Trong bối cảnh ESG đang trở thành điều kiện then chốt để doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, những cam kết về ESG không còn mang tính tự nguyện mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Hơn thế nữa, ESG đang dịch chuyển từ vai trò “chuẩn mực tuân thủ” sang “đòn bẩy cạnh tranh”, giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, mở rộng thị trường và tiếp cận các nguồn vốn dài hạn.

Trong dòng chảy đó, Tiền gửi Xanh của Techcombank được thiết kế như một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy thực thi ESG ngay từ hoạt động quản trị dòng tiền và thanh khoản. Sản phẩm được xây dựng trên khung tiêu chí rõ ràng, đi kèm cơ chế cập nhật định kỳ và mức độ minh bạch cao, cho phép doanh nghiệp hiện thực hóa các cam kết ESG thành các chỉ số có thể theo dõi và kiểm chứng.

Cụ thể, Tiền gửi Xanh được triển khai trên ba sản phẩm huy động: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi, hỗ trợ doanh nghiệp vừa tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, vừa gia tăng giá trị ESG một cách đáng tin cậy. Định kỳ, doanh nghiệp được cấp chứng nhận về số dư bình quân Tiền gửi Xanh, có thể tích hợp với Báo cáo thường niên hoặc Báo cáo phát triển bền vững, góp phần nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của cam kết ESG. Đồng thời, Chứng nhận này cũng hỗ trợ doanh nghiệp tăng điểm ESG, nâng cao uy tín trong chuỗi cung ứng quốc tế và tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn dài hạn.

Trước đó, Techcombank đã hoàn thiện Khung Tiền gửi Xanh với danh mục lĩnh vực và tiêu chí phân bổ vốn rõ ràng. Bộ tiêu chí xanh này cũng đồng bộ với bộ tiêu chí của Khung Trái phiếu xanh, đã được S&P Global Ratings rà soát và đánh giá ở mức “Medium Green”, là mức tốt nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam, phản ánh mức độ phù hợp với các thông lệ quốc tế hiện hành.

Cụ thể, nguồn vốn huy động từ Tiền gửi Xanh được phân bổ cho các dự án thuộc các lĩnh vực như: năng lượng tái tạo, công nghiệp và giao thông bền vững, nông nghiệp và công trình xanh, quản lý nước, xử lý chất thải – phòng chống ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu, tái chế và kinh tế tuần hoàn. Techcombank định kỳ công bố thông tin tổng hợp về danh mục dự án, qua đó đảm bảo minh bạch và hạn chế rủi ro greenwashing.

Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Cao cấp Sản phẩm & Giải pháp Ngân hàng Giao dịch - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính, Techcombank khẳng định: “Tiền gửi Xanh là một trong những nỗ lực của Techcombank trong việc cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp một công cụ tài chính tích hợp yếu tố ESG trực tiếp vào quản trị dòng tiền, với cơ chế minh bạch và khả năng đo lường rõ ràng. Chúng tôi kỳ vọng giải pháp sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ đáp ứng các chuẩn mực quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển dài hạn của quốc gia”.

Song song với việc triển khai Tiền gửi Xanh, ngân hàng cũng đang tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp ESG. Techcombank là ngân hàng tư nhân đầu tiên xây dựng và triển khai khung trái phiếu xanh được S&P Global Ratings rà soát, đồng thời phát triển các giải pháp tài chính xanh và cung cấp dịch vụ tư vấn ESG để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải pháp tài chính này, cũng như nâng cấp công tác quản trị rủi ro Môi trường – Xã hội, rủi ro Khí hậu theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, Techcombank đã phát hành hơn 1 triệu thẻ Eco tích hợp tính năng theo dõi phát thải carbon và huy động nguồn vốn xanh thông qua khoản vay trung dài hạn trị giá 200 triệu EUR từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Trong năm 2025, Techcombank có giao dịch được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vinh danh “Green Deal Champion”, và là đối tác được CBI tin tưởng lựa chọn đồng hành trong chương trình hỗ trợ tài chính chuyển đổi cho các ngành khó chuyển đổi như ngành Thép và Năng lượng. Dự kiến trong quý II/2026, ngân hàng sẽ tiếp tục giới thiệu ESG iAdvisor – giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thông tin và đánh giá tiềm năng xanh của dự án.

Với những bước đi này, Techcombank tiếp tục khẳng định vai trò định chế tài chính hàng đầu, tiên phong đồng hành cùng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam chuyển dịch từ cam kết sang hành động trong chuyển đổi xanh, hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững và có trách nhiệm trong dài hạn.