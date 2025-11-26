Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đa tầng của MB

10:37 26/11/2025
MB xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, phục vụ từ quân nhân, người trẻ đến doanh nghiệp và tiểu thương, thể hiện tầm nhìn của ngân hàng nhóm “Big 5”.

Trong quá trình phát triển, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) theo đuổi chiến lược phát triển hệ sinh thái đa tầng nhằm tạo giá trị bền vững cho khách hàng. Xuất phát là ngân hàng phục vụ lực lượng quân đội, MB kế thừa giá trị “kỷ luật, tận tâm, tin cậy” và chuyển hóa những giá trị cốt lõi này thành DNA vận hành toàn hệ thống.

Yếu tố này tạo nền móng giúp MB khi bước ra phục vụ các phân khúc mới, ngân hàng vẫn giữ được chiều sâu, không mất đi bản sắc, đồng thời củng cố lòng tin với khách hàng.

Đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm, khách hàng

Trong hơn 30 năm qua, ngân hàng phát triển những gói sản phẩm theo sát nhu cầu từng tệp người dùng, giúp giải quyết những “bài toán” đặc thù.

Với lực lượng vũ trang, MB xây dựng “Combo sản phẩm dành cho quân nhân” như một hệ giải pháp tài chính giúp cán bộ, chiến sĩ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ từ tiết kiệm ưu đãi, vay thấu chi, thẻ quân nhân đa năng đến ngân hàng số. Giải pháp thể hiện chiến lược: không bán một sản phẩm mà thiết kế một cấu phần tài chính trọn hành trình sống.

1-1764128257.jpg

“Combo sản phẩm dành cho Quân nhân” do MB thiết kế riêng cho nhóm khách hàng thuộc lực lượng vũ trang. Ảnh: MB

Không dừng lại ở nhóm truyền thống, MB xây dựng hệ sinh thái tài chính trải rộng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội. Ứng dụng App MBBank hiện có gần 35 triệu tài khoản. Riêng nhóm khách hàng ưu tiên, MB cung cấp sản phẩm MB Priland - giải pháp tài chính cho nhu cầu cấp vốn mua bất động sản, chính sách vay ưu đãi và tư vấn chuyên biệt. Giải pháp là một trong những dịch vụ của MB giúp khách hàng nâng cấp chất lượng tài sản gia đình - một nhu cầu ngày càng rõ rệt trong xã hội đô thị mới.

2-1764128263.png

Gói vay MB PriLand dành riêng cho nhóm khách hàng vay mua bất động sản hạng sang và siêu sang. Ảnh: MB

Với khách hàng trẻ, MB phát triển MB Junior để người dùng hình thành thói quen quản lý tiền. Ngân hàng cung cấp các sản phẩm thẻ tín dụng hiện đại, tích hợp ưu đãi giải trí, mua sắm, du lịch. Hệ thống ưu đãi được thiết kế đa kênh, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí tiêu dùng, tiếp cận các dịch vụ chất lượng tốt hơn mà không phát sinh áp lực tài chính quá mức.

Ở mảng doanh nghiệp, MB là đối tác tài chính chiến lược cho cả tập đoàn lớn lẫn doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Với khối doanh nghiệp lớn, nền tảng số BIZ MBBank giúp số hóa toàn bộ quy trình từ vay vốn đến phát hành L/C, rút ngắn thời gian xử lý gấp 10 lần. “Việc rút ngắn thời gian xử lý, giảm chờ đợi giấy tờ, tăng tốc luân chuyển dòng tiền chính là giá trị then chốt mà nền kinh tế đang cần”, đại diện MB nhận định.

Cùng với đó, gói “Combo Quyền năng - Lên doanh nghiệp không khó” hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, kèm ưu đãi tài khoản số đẹp, miễn phí giao dịch và giải pháp quản lý bán hàng hiệu quả. 

Đặc biệt, ngân hàng cung cấp các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch từ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp. Vào tháng 10, nhà băng ra mắt gói “Giãn âu lo - Giảm gồng gánh” dành cho hộ tiểu thương, cung cấp nguồn vốn linh hoạt, lãi suất cạnh tranh và thanh toán qua mã VietQR miễn phí. Giải pháp này giúp tiểu thương  xoay vòng vốn, tiết kiệm chi phí và quản lý dòng tiền hiệu quả hơn, tạo sức bền cho nền kinh tế.

Ngoài vốn, nhà băng còn cung cấp nhiều giải pháp tiện ích khác như: Bảo hiểm thời tiết theo lượng mưa, mSeller, loa thanh toán… hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ Nghị định 70.

3-1764128263.jpg

Nhân viên MB hướng dẫn tiểu thương chợ Hôm chuyển đổi số. Ảnh: MB

Những nỗ lực đó giúp MB giữ vững vị thế trong nhóm 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam về hiệu quả hoạt động và chuyển đổi số. Năm 2025, MB lần đầu tiên lọt Top 5 ngân hàng đóng góp ngân sách nhà nước nhiều nhất, với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 15.900 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả chiến lược đầu tư đúng đắn của MB chứ không chỉ tăng trưởng bề nổi.

Đại diện MB cho biết, chiến lược hệ sinh thái đa tầng không phải mở rộng để “ôm tất cả”, mà là đầu tư đúng trọng tâm vào các điểm tạo giá trị dài hạn cho nền kinh tế. ”Chúng tôi không xem ngân hàng là nơi chỉ cung ứng vốn, MB đặt mục tiêu trở thành một phần trong đời sống tài chính của mỗi người dân, nơi người dân”, đại diện ngân hàng nói.

Tạo giá trị bền vững từ cộng đồng/ Gắn liền với các trách nhiệm xã hội

Cùng với hoạt động kinh doanh, MB còn duy trì nhiều chương trình cộng đồng, an sinh – xã hội, trong đó có nền tảng App thiện nguyện ra mắt từ năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng MB và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã mở ra một hướng đi mới cho hoạt động thiện nguyện cộng đồng trong thời đại số. Hiện nay, App Thiện nguyện có hơn 2 triệu tài khoản là người Việt Nam yêu nước, sẵn sàng chia sẻ với cộng đồng, khoảng 2.000 tổ chức, cá nhân uy tín đồng hành cùng nhiều chiến dịch gây quỹ quy mô lớn như: “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”; Chiến dịch HiGreen Trường Sa xanh với thông điệp “Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin”... Điều này không chỉ giúp MB khẳng định năng lực công nghệ và tầm nhìn số hóa, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nơi công nghệ trở thành cầu nối của lòng nhân ái.

Bằng cách thiết kế, “may đo” các giải pháp riêng cho từng nhóm khách hàng  từ quân nhân, người trẻ, tiểu thương đến doanh nghiệp cùng trách nhiệm xã hội giúp MB đang định hình hình ảnh một ngân hàng gần gũi, bền vững và toàn diện. Đây cũng chính là nền tảng giúp nhà băng này khẳng định vị thế “Big 5”, hướng đến mục tiêu trở thành “Doanh nghiệp số, Tập đoàn Tài chính dẫn đầu".

Thanh Lịch

