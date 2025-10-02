Bộ Công an tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật

Sáng 01/10/2025, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an tới Công an các địa phương. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại hội trường Bộ Công an

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các địa phương…

Tại Hội nghị, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết số 66-NQ/TW và Chương trình hành động số 54-CTr/ĐUCA ngày 26/6/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, sơ hở, bất cập trong hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự (ANTT) khi triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và đề xuất giải pháp khắc phục; định hướng xây dựng luật, pháp lệnh liên quan đến ANTT nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và kết quả công tác của Bộ Công an tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013.

Trung tướng Phạm Công Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, ngày 30/4/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là một trong 4 nghị quyết trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới. Ngày 26/6/2025, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Chương trình hành động số 54-CTr/ĐUCA triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong Công an nhân dân, trong đó đã xác định nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, tổ chức đảng Công an các đơn vị, địa phương nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác đảm bảo ANTT và yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tiếp đó, ngày 12/8/2025, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 488 thực hiện Nghị quyết số 140 ngày 17/5/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong đó đã phân công rõ trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương đối với các nhiệm vụ của Bộ Công an theo Nghị quyết số 140. Chương trình hành động số 54-CTr/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 488 của Bộ Công an đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 66-NQ/TW. Vì vậy, đòi hỏi người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp gắn với chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV đã thông qua 3 luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong đó có 2 luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Đây là các luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của lực lượng Công an nhân dân và tác động lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 194 ngày 5/5/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Bộ Công an đã chỉ đạo việc tổ chức triển khai sử dụng ứng dụng VNeID trong việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, góp phần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cảnh sát giao thông giải đáp và đề xuất một số giải pháp trong thực thi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương trong thời gian tới

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an các địa phương đã tham luận, đóng góp ý kiến liên quan đến các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về ANTT khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của Công an các địa phương, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự tại các địa phương trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần phải song hành triển khai cả chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương và của Đảng ủy Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 6-NQ/TW của Bộ Chính trị- một trong bốn trụ cột chiến lược mà lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước đã xác định. Các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và các Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố phải ban hành nghị quyết, chương trình hành động để thực hiện, trong đó cần kết hợp giữa nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương và của các tỉnh ủy, thành ủy về thực hiện Nghị quyết 66 đảm bảo “song trùng lãnh đạo”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đánh giá, tại Hội nghị, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã nhận diện khó khăn, vướng mắc, sơ hở, bất cập trong hệ thống pháp luật về ANTT khi triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và đề xuất những giải pháp khắc phục thiết thực, cụ thể. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 194 ngày 5/5/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, lực lượng Công an đã thực hiện tốt hai nhiệm vụ gồm bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn trong quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 2013 và tạo điều kiện, hỗ trợ để người dân tham gia đóng góp ý kiến ứng dụng qua VNeID. Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID đã thể hiện sự dân chủ, tôn trọng tiếng nói nhân dân qua phương thức đóng góp ý kiến nhanh và khoa học.

Về nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật liên quan ANTT và trách nhiệm lực lượng Công an trong nhiệm kỳ Quốc hội tới đây, đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Bộ Công an sẽ trình Quốc hội 10 dự án luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 1 pháp lệnh, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiến hành rà soát, dự trù, dự báo những thay đổi trong lĩnh vực của mình để chủ động đề xuất, báo cáo, tránh bị động.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và các đại biểu dự Hội nghị

Đối với nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền các nội dung chính sách của các luật, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt nội bộ tất cả luật liên quan lực lượng Công an kể cả luật Bộ Công an không chủ trì nhưng có liên quan đến lực lượng Công an nhân dân.