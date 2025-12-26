Bộ Công an thông tin về tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc được dư luận quan tâm

Ngày 25/12/2025, tại cuộc họp thông báo kết quả Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp tới các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin về tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc đang được Bộ Công an tập trung chỉ đạo.

* Thông tin về vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, tháng 3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại VICEM và các đơn vị liên quan. Đến nay, đã khởi tố 14 bị can về các tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết quả điều tra đến nay xác định thiệt hại khoảng 396 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ, phong tỏa tài sản với tổng trị giá ước tính trên 257 tỷ đồng, chưa bao gồm cổ phiếu.

Quang cảnh cuộc họp

*Bên cạnh đó, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Nhận hối lộ” xảy ra tại 02 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 10 bị can về 04 tội danh, cụ thể: Khởi tố 02 bị can về 02 tội “Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Khởi tố 01 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Khởi tố 07 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bước đầu xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỷ đồng; Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu hồi tài sản số tiền hơn 39 tỷ đồng, kê biên 07 bất động sản.

Hiện các vụ án đang được đẩy nhanh tiến độ điều tra, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát; sớm kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên

* Trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đặc biệt là các đại án thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định, thu hồi tài sản là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình điều tra các vụ án.

Từ đầu năm 2025 đến nay, các Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã kê biên, phong tỏa, thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng, hơn 100.000 USD, hơn 19.000 euro, 51 bất động sản, 9 xe ô tô và nhiều tài sản khác có giá trị ước tính trên 240 tỷ đồng. Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, các cơ quan chức năng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản ước tính hơn 477 tỷ đồng, gần 60.000 USD, 50 bất động sản, 8 xe ô tô và nhiều tài sản khác với giá trị ước tính khoảng 240 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong một số đại án thời gian qua, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong vụ án Thuận An, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 148 tỷ đồng và 100.000 USD; trong vụ án Phúc Sơn đã kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 256 tỷ đồng, đồng thời thu giữ hơn 41 tỷ đồng, hơn 1 triệu USD và 534 lượng vàng...

* Đối với vụ việc liên quan đến dự án Nhà máy thủy điện Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

* Liên quan đến các vấn đề như dấu hiệu sai phạm trong hoạt động khai thác đất hiếm, quặng bauxite; dấu hiệu sai phạm tại Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao; tình trạng tiêu cực, tham nhũng, cung cấp số liệu không chính xác tại các trạm quan trắc không khí, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, hiện các cơ quan chức năng của Bộ Công an đang tập trung nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.