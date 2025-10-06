Bộ Công an thông tin kết quả công tác Công an quý 3 năm 2025

Tại họp báo quý 3/2025 Bộ Công an diễn ra chiều 6/10, Thượng tá Vũ Thanh Tùng đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Tại họp báo quý 3/2025 Bộ Công an diễn ra chiều 6/10, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Gây lãng phí tổng số tiền 762 tỷ đồng

Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh. Cụ thể, khởi tố 1 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự; khởi tố 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; khởi tố 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản để kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Vụ Tuấn “thần đèn” xảy ra tại Công ty ALMA gây thiệt hại của Nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng

Cũng tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CO3) cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") chủ mưu, cầm đầu, bước đầu xác định đã gây thiệt hại của Nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán”, “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn chủ mưu, cầm đầu.

Căn cứ kết quả điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"); Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ; Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn; Cao Quang Trung, Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy, kế toán Công ty ALMA. Trong đó, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố với 3 tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định kế toán" và "Cưỡng đoạt tài sản". Bước đầu xác định hành vi sai phạm của các đối tượng trên đã gây thiệt hại của Nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan và kê biên, phong tỏa tài sản, đảm bảo thu hồi triệt để.

Các hành vi sai phạm của bị can Cao Tiến Đoan

Cũng tại họp báo, Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ án liên quan đến ông Cao Tiến Đoan, tức "Bầu Đoan" (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa).

Đại tá Trịnh Văn Giang cho biết, Cao Tiến Đoan bị khởi tố về các tội: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản". Ông Cao Tiến Đoan bị xác định có hai vi phạm chính.

Đầu tiên, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông ở phường Hạc Thành (Thanh Hóa), ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Sau đó, từ năm 2021 đến 2025, Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng và bỏ ngoài sổ sách nhiều tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Về hành vi thứ 2, công an xác định từ năm 2021, ông Đoan đã móc nối với một số quan chức trong hệ thống chính quyền ở Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ để được tham gia, trúng thầu dự án. Kết quả, đến ngày 17/7/2024, Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dù chưa đủ điều kiện nhưng ông Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 63 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố Lê Anh Xuân (cựu Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa); Trần Anh Chung (Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa); Lê Mai Khanh (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa); Tào Minh Hạnh (Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa) và Vũ Hoàng Tân (cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can Trần Tất Hùng (Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn) và Lê Thị Phương (Thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1) về tội "Nhận hối lộ", theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

Mr. Pips nhiều bất động sản ở nước ngoài

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng thông tin về kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (biệt danh “Mr. Pips”) cầm đầu. Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định Nam sở hữu khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia.

Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam – người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như Dubai, Australia, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia.

Ngoài ra, Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp: Hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD; Một căn hộ tại Dubai trị giá khoảng 600.000 USD; Hai căn hộ chung cư tại Australia tổng trị giá 700.000 USD; Một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD.

Không chỉ dừng ở đó, cơ quan điều tra còn xác định Nam sở hữu nhiều xe sang: Hai chiếc Lexus và một Range Rover Defender tại Campuchia (trị giá khoảng 500.000 USD); Hai xe Rolls-Royce tại Dubai (tổng trị giá khoảng 700.000 USD).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Cục C01 Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa, thực hiện thu hồi tài sản theo quy định pháp luật quốc tế./.