Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Bên khung cửa tư pháp

Bộ Công an thông tin kết quả công tác Công an quý 3 năm 2025

19:06 06/10/2025
Tại họp báo quý 3/2025 Bộ Công an diễn ra chiều 6/10, Thượng tá Vũ Thanh Tùng đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
1-1759799164.jpg

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại họp báo quý 3/2025 Bộ Công an diễn ra chiều 6/10, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Gây lãng phí tổng số tiền 762 tỷ đồng

Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can về 3 tội danh. Cụ thể, khởi tố 1 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự; khởi tố 1 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; khởi tố 5 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản để kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Vụ Tuấn “thần đèn” xảy ra tại Công ty ALMA gây thiệt hại của Nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng

Cũng tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CO3) cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") chủ mưu, cầm đầu, bước đầu xác định đã gây thiệt hại của Nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán”, “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn chủ mưu, cầm đầu.

Căn cứ kết quả điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can, gồm: Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"); Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ; Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn; Cao Quang Trung, Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy, kế toán Công ty ALMA. Trong đó, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn bị khởi tố với 3 tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định kế toán" và "Cưỡng đoạt tài sản". Bước đầu xác định hành vi sai phạm của các đối tượng trên đã gây thiệt hại của Nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan và kê biên, phong tỏa tài sản, đảm bảo thu hồi triệt để.

Các hành vi sai phạm của bị can Cao Tiến Đoan

Cũng tại họp báo, Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ án liên quan đến ông Cao Tiến Đoan, tức "Bầu Đoan" (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa).

Đại tá Trịnh Văn Giang cho biết, Cao Tiến Đoan bị khởi tố về các tội: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản". Ông Cao Tiến Đoan bị xác định có hai vi phạm chính.

Đầu tiên, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông ở phường Hạc Thành (Thanh Hóa), ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Sau đó, từ năm 2021 đến 2025, Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng và bỏ ngoài sổ sách nhiều tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Về hành vi thứ 2, công an xác định từ năm 2021, ông Đoan đã móc nối với một số quan chức trong hệ thống chính quyền ở Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ để được tham gia, trúng thầu dự án. Kết quả, đến ngày 17/7/2024, Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dù chưa đủ điều kiện nhưng ông Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 63 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố Lê Anh Xuân (cựu Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa); Trần Anh Chung (Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa); Lê Mai Khanh (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa); Tào Minh Hạnh (Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa) và Vũ Hoàng Tân (cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", theo điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can Trần Tất Hùng (Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn) và Lê Thị Phương (Thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1) về tội "Nhận hối lộ", theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

2-1759799179.jpg

Đối tượng Phó Đức Nam biệt danh “Mr. Pips". (Ảnh: TTXVN phát)

Mr. Pips nhiều bất động sản ở nước ngoài

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng thông tin về kết quả điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (biệt danh “Mr. Pips”) cầm đầu. Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định Nam sở hữu khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia.

Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án đã phát hiện Phó Đức Nam – người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như Dubai, Australia, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia.

Ngoài ra, Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp: Hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD; Một căn hộ tại Dubai trị giá khoảng 600.000 USD; Hai căn hộ chung cư tại Australia tổng trị giá 700.000 USD; Một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD.

Không chỉ dừng ở đó, cơ quan điều tra còn xác định Nam sở hữu nhiều xe sang: Hai chiếc Lexus và một Range Rover Defender tại Campuchia (trị giá khoảng 500.000 USD); Hai xe Rolls-Royce tại Dubai (tổng trị giá khoảng 700.000 USD).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với Cục C01 Bộ Công an và Interpol để xác minh, phong tỏa, thực hiện thu hồi tài sản theo quy định pháp luật quốc tế./.

Theo vietnamplus.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.vietnamplus.vn/bo-cong-an-thong-tin-ket-qua-cong-tac-cong-an-quy-3-nam-2025-post1068461.vnp

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống Bên khung cửa tư pháp
Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, tội phạm buôn lậu đã và đang lợi dụng không...

Bộ Công an tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật Bên khung cửa tư pháp
Bộ Công an tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật

Sáng 01/10/2025, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của...

Những dấu hiệu pháp lý hình sự của tội phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai Bên khung cửa tư pháp
Những dấu hiệu pháp lý hình sự của tội phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai

( Pháp lý). Việc nghiên cứu, phân tích, làm sáng tỏ các dấu hiệu cấu thành của các tội phạm...

Xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phức tạp Bên khung cửa tư pháp
Xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phức tạp

Thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng yêu cầu đến hết năm 2025 và trước Đại...

Quy định mới nhất về trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bên khung cửa tư pháp
Quy định mới nhất về trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Chính phủ ban hành Nghị định số 250/2025/NĐ-CP ngày 22/9/2025 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động...

Nhận diện một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp phòng, chống Bên khung cửa tư pháp
Nhận diện một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp phòng, chống

(Pháp lý). Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công...

Mới cập nhật
Vinamilk thắp sáng mùa trăng, gửi trọn yêu thương đến trẻ em Việt

Vinamilk thắp sáng mùa trăng, gửi trọn yêu thương đến trẻ em Việt

Trung thu 2025, Vinamilk gửi trao hơn 100.000 sản phẩm dinh dưỡng cùng nhiều phần quà ý nghĩa đến hơn 10.000 trẻ em trên khắp cả nước. Những món quà không chỉ tiếp thêm dinh dưỡng mà còn mang đến niềm vui, ánh sáng và hy vọng cho tuổi thơ, đặc biệt với các em nhỏ vùng sâu, vùng xa và có hoàn cảnh khó khăn.

4 giờ trước Thông tin cần biết

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO

(Pháp lý). Trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, WTO được xem là một cơ chế tích cực nhất . Tuy nhiên, trước sức ép của sự tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu nói chung và của quốc gia thành viên WTO nói riêng đòi hỏi cần sớm hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO nhằm bảo đảm cân bằng lợi ích của mọi quốc gia thành viên.

6 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống

Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, tội phạm buôn lậu đã và đang lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bài viết này phân tích thực trạng, những khó khăn trong công tác phòng ngừa và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu trên không gian mạng tại Việt Nam.

6 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Khung pháp lý và cách các quốc gia xử lý việc mua bán dữ liệu cá nhân

Khung pháp lý và cách các quốc gia xử lý việc mua bán dữ liệu cá nhân

(Pháp lý). Bài viết phân tích các khung pháp lý tại các khu vực chính trên thế giới – châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á, châu Đại Dương, và Nam Mỹ – để làm rõ cách các quốc gia xử lý vấn đề mua bán dữ liệu cá nhân, đồng thời đánh giá xu hướng toàn cầu và đưa ra khuyến nghị cho tương lai.

7 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

8 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

10 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

VinGroup thành lập Công ty sản xuất Thép VinMetal – chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim

VinGroup thành lập Công ty sản xuất Thép VinMetal – chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim

Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột Công nghiệp – Công nghệ hiện tại. Mục tiêu của Công ty là đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Mở ký Công ước Hà Nội: Dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam

Mở ký Công ước Hà Nội: Dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam

Việt Nam luôn coi chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia, đồng thời tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13, khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13, khoá XIII

Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, sáng ngày 6/10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay