Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Bên khung cửa tư pháp

Thúc đẩy hệ thống tư pháp thân thiện dành cho người chưa thành niên

14:19 24/11/2025
(Pháp lý). Ngày 24/11/2025, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức buổi tập huấn “Những nội dung cốt lõi của Luật TPNCTN và vai trò của Hội Luật gia Việt Nam”. Buổi tập huấn có sự tham dự của đại diện tổ chức quốc tế, chuyên gia Việt Nam cùng đông đảo hội viên Hội Luật gia Việt Nam tại một số địa phương.
1-1763966563.jpg

Toàn cảnh buổi tập huấn

Về phía Ban Tổ chức có sự tham dự của bà Nguyễn Thanh Trúc, chuyên gia Bảo vệ trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; bà Chu Đỗ Quyên, chuyên gia chương trình phòng ma túy và thực thi pháp luật quốc tế (INL), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Về phía giảng viên, có PGS. TS Phan Thị Lan Hương và thạc sỹ Lưu Hải Yến, là hai giảng viên trường ĐH Luật Hà Nội .

Đặc biệt là có sự tham dự của hơn 200 đại biểu tại điểm cầu trực tuyến các tỉnh là lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các Trung tâm TVPL thuộc Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; lãnh đạo, tư vấn viên, luật sư, cán bộ các Trung tâm TVPL, các ban chuyên môn, các đơn vị thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

2-1763966564.png

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Hội Luật gia Việt Nam cho biết trong những năm gần đây, cùng với tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác tư pháp đối với người chưa thành niên ngày càng được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội dành sự quan tâm sâu sắc hơn. Việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em và người chưa thành niên không chỉ là yêu cầu về nguyên tắc, mà còn thể hiện tính nhân văn, tiến bộ và cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một nền tư pháp vì con người, lấy phục hồi và giáo dục làm trọng tâm.

Luật Tư pháp người chưa thành niên đã được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 30/11/2024, (Luật có hiệu lực vào 01/01/2026), tạo lập một cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hình thành và vận hành một hệ thống tư pháp thân thiện, phục hồi và lấy trẻ em làm trung tâm. Luật không chỉ quy định rõ các cơ chế xử lý chuyển hướng, các hình thức xử lý, các thủ tục tố tụng thân thiện, mà còn xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong hoạt động tư pháp liên quan đến người chưa thành niên.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, để Luật thực sự đi vào cuộc sống, trở thành “hơi thở” trong hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, trong từng vụ việc cụ thể liên quan đến trẻ em và người chưa thành niên, điều kiện tiên quyết là đội ngũ những người trực tiếp thực hiện, trong đó có cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam, phải nắm vững tinh thần, nội dung cốt lõi và cách tiếp cận mới của Luật; hiểu sâu, hiểu đúng để vận dụng phù hợp trong công việc.

Trong nhiều năm qua, thông qua hệ thống Trung tâm Tư vấn pháp luật và mạng lưới tư vấn viên, cộng tác viên, Hội đã trực tiếp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, trong đó có rất nhiều trường hợp người chưa thành niên. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về tư pháp người chưa thành viên cho đội ngũ cán bộ, hội viên của Hội là yêu cầu cấp thiết, gắn với vị trí, vai trò và chức năng của Hội”, bà Thảo chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của chương trình là kết nối các luật gia trên khắp cả nước, cùng hướng tới một mục tiêu: Làm cho Luật Tư pháp người chưa thành niên thực sự sống động trong thực tiễn bảo vệ quyền trẻ em.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng gửi lời cảm ơn UNICEF, Cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật để Hội Luật gia Việt Nam tổ chức buổi tập huấn này.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để Luật thực sự đi vào cuộc sống, trở thành “hơi thở” trong hoạt động TVPL, TGPL, trong từng vụ việc cụ thể liên quan đến trẻ em và NCTN, thì điều kiện tiên quyết là đội ngũ những người trực tiếp thực hiện, trong đó có cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam, phải nắm vững tinh thần, nội dung cốt lõi và cách tiếp cận mới của Luật; hiểu sâu, hiểu đúng để vận dụng phù hợp trong công việc.

Trong khuôn khổ tập huấn, các chuyên gia đã trình bày tổng quan về sự cần thiết của Luật Tư pháp người chưa thành niên, các nguyên tắc cơ bản và thủ tục tố tụng thân thiện. Các đại biểu được trao đổi về kỹ năng xử lý chuyển hướng, thực tiễn áp dụng thủ tục tố tụng thân thiện đối với người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng, thông qua hình thức chia nhóm và đóng vai.

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thanh Trúc - Chuyên gia Bảo vệ trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của Hội Luật gia Việt Nam trong việc đồng hành cùng UNICEF thúc đẩy hệ thống tư pháp thân thiện dành cho người chưa thành niên, lấy sự phát triển bền vững của con người làm trung tâm.

Theo bà Trúc, Luật Tư pháp người chưa thành niên mới được Quốc hội ban hành là bước tiến quan trọng nhằm bảo đảm mọi trẻ em liên quan đến quy trình tư pháp đều được đối xử phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu phát triển và quyền lợi chính đáng của các em. Trong đó, việc tăng cường năng lực cho đội ngũ luật gia, đặc biệt ở cấp cơ sở, có ý nghĩa then chốt trong quá trình triển khai luật.

3-1763966554.png

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn tại Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

Đại diện UNICEF tại Việt Nam mong muốn chương trình tập huấn không chỉ giúp luật gia cập nhật kiến thức pháp lý mà còn góp phần thay đổi nhận thức, thúc đẩy thực hành các mô hình tư pháp hiện đại, toàn diện và thân thiện, bảo vệ tốt hơn đối tượng người chưa thành niên.

Chương trình tập huấn hướng tới hai mục tiêu trọng tâm. Thứ nhất, trang bị cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam những kiến thức cơ bản và cập nhật về các quy định cốt lõi của Luật Tư pháp người chưa thành niên, từ đó nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn và thực thi pháp luật trong lĩnh vực này. Thứ hai, góp phần nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ luật gia trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, phù hợp với đặc thù lứa tuổi và mức độ dễ bị tổn thương của các em.

Buổi Tập huấn là dịp để giới luật gia cả nước trao đổi , thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về những nội dung tổng quan về Luật Tư pháp người chưa thành niên; cơ chế xử lý chuyển hướng; thủ tục tố tụng thân thiện đối với người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng; và vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong việc triển khai và giám sát thi hành Luật Tư pháp người chưa thành niên. Đây là những nội dung rất thiết thực, gắn bó trực tiếp với công việc hằng ngày của của các luật gia trong cả nước.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

4-1763966563.jpg
5-1763966564.png
6-1763966564.png
Thành Chung

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Hội Luật gia VN tập huấn Luật Tư pháp người chưa thành niên
Cùng chủ đề
Những dấu hiệu pháp lý hình sự của tội phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai Bên khung cửa tư pháp
Những dấu hiệu pháp lý hình sự của tội phạm liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai

( Pháp lý). Việc nghiên cứu, phân tích, làm sáng tỏ các dấu hiệu cấu thành của các tội phạm...

Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra Bên khung cửa tư pháp
Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra

(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu phân tích những tác động đột phá của chuyển đổi số (CĐS) đối với...

Thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị thành trường thông tin sẵn có trên VNeID Bên khung cửa tư pháp
Thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị thành trường thông tin sẵn có trên VNeID

Chiều 17/11/2025, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng: Đề xuất biến động tài sản trên 1 tỷ đồng/năm phải kê khai bổ sung Bên khung cửa tư pháp
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng: Đề xuất biến động tài sản trên 1 tỷ đồng/năm phải kê khai bổ sung

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, chiều 18/11, Quốc hội thảo luận ở...

Hôm nay (18/11), Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống tham nhũng Bên khung cửa tư pháp
Hôm nay (18/11), Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống tham nhũng

Hôm nay (18/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số...

Hiệp định ASEAN về dẫn độ - vai trò then chốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm Bên khung cửa tư pháp
Hiệp định ASEAN về dẫn độ - vai trò then chốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch nước, ngày 14/11/2025 tại Ma-ni-la, Phi-líp-pin, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên...

Mới cập nhật
Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ đồng bào tại các vùng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

1 giờ trước Thông tin cần biết

Đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác pháp luật Trung Quốc - ASEAN lần thứ 7

Đoàn công tác của Hội Luật gia Việt Nam tham dự Diễn đàn Hợp tác pháp luật Trung Quốc - ASEAN lần thứ 7

Ngày 21 và 22/11, tại thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã diễn ra Diễn đàn Hợp tác pháp luật Trung Quốc - ASEAN thường niên lần thứ 7 với chủ đề "Tăng cường hợp tác pháp luật Trung Quốc - ASEAN, cùng nhau xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các quốc gia láng giềng".

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm

Bay thẳng TP.HCM - Manila cùng Vietjet trong mùa lễ hội sôi động cuối năm

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet khai trương đường bay thẳng kết nối TP.HCM với thủ đô Manila (Philippines), mang đến cho hành khách thêm lựa chọn linh hoạt để thỏa sức khám phá điểm đến mới hấp dẫn hàng đầu khu vực.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

VinGroup tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ cứu trợ miền Trung, nâng tổng đóng góp lên 1.000 tỷ đồng

VinGroup tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ cứu trợ miền Trung, nâng tổng đóng góp lên 1.000 tỷ đồng

Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

3 giờ trước Thông tin cần biết

Sửa Luật Sở hữu trí tuệ: Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính

Sửa Luật Sở hữu trí tuệ: Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 24/11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận.

4 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bịt “lỗ hổng” quản lý, tránh nâng khống giá trị tài sản sở hữu trí tuệ

Bịt “lỗ hổng” quản lý, tránh nâng khống giá trị tài sản sở hữu trí tuệ

Sáng 24/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Một số ý kiến cảnh báo Điều 8a đang tồn tại nhiều “khoảng trống” pháp lý, đặc biệt trong định giá và thế chấp tài sản trí tuệ. Đại biểu đề nghị siết chặt nguyên tắc giải trình, minh bạch để ngăn ngừa nguy cơ nâng khống, chuyển giá và rủi ro tín dụng.

4 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Mạng xã hội đang thu lợi đáng kể nhờ tổng hợp, liên kết nội dung báo chí

Mạng xã hội đang thu lợi đáng kể nhờ tổng hợp, liên kết nội dung báo chí

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu đề nghị bổ sung ngay vào dự thảo luật các quyền của cơ quan báo chí trong việc cho phép hoặc không cho phép sao chép, lưu trữ, tổng hợp khai thác tin tức báo chí, hoặc trích dẫn có tính hệ thống nhằm tạo dịch vụ cạnh tranh với báo chí…

4 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Giải pháp áp dụng hiệu quả AI trong quản lý hệ thống pháp luật

Giải pháp áp dụng hiệu quả AI trong quản lý hệ thống pháp luật

(Pháp lý). Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đang là một trong những trọng tâm lớn được Đảng và Nhà nước quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó việc ứng dụng khoa học công nghệ là rất quan trọng nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương mới, đặc biệt là việc áp dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý hệ thống pháp luật.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Những công nghệ hứa hẹn đột phá tương lai tại sân khấu VinFuture 2025

Những công nghệ hứa hẹn đột phá tương lai tại sân khấu VinFuture 2025

Lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, sự kiện “Diễn thuyết Truyền cảm hứng: Công nghệ Đột phá Tương lai”, diễn ra sáng ngày 02/12, mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận trực tiếp những xu hướng công nghệ tiên phong đang định hình thế giới, từ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, y học tim mạch, robot thế hệ mới đến an ninh lương thực.

8 giờ trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay