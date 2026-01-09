Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an xác định, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng lần thứ XIV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng đầu năm 2026, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đại hội; đảm bảo chặt chẽ, thông thoáng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động vận hành bình thường của xã hội, của Nhân dân.

Chiều 08/01/2026, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Trần Văn Sơn đã chủ trì Họp báo Chính phủ thường kỳ. Tại họp báo, các phóng viên đã đặt câu hỏi đối với Bộ Công an về phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an xác định, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của Đất nước và Nhân dân, nên việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ tổ chức thành công Đại hội được đặt ra cao nhất. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất trong những tháng đầu năm 2026, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đại hội; đảm bảo chặt chẽ, thông thoáng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động vận hành bình thường của xã hội, của Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trả lời tại họp báo

Theo đồng chí Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo Bộ, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV từ tháng 5/2025, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương tập trung tổng thể, cao độ các biện pháp, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Đối với Bộ Công an, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo của Trung ương và Tiểu ban Tổ chức đại hội, của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban ANTT do 01 đồng chí Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo, cùng sự tham gia các lực lượng Công an trên toàn quốc, xác định nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn cả nước, trọng tâm là địa bàn diễn ra các hoạt động tại Hà Nội, các sự kiện, các điểm hoạt động phục vụ cho các đoàn đại biểu.

"Bộ Công an cũng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng các phương án bảo đảm ANTT, xử lý các tình huống xảy ra để chủ động trong mọi tình huống, sẵn sàng về con người, phương tiện, biện pháp, phương án diễn tập...", Người phát ngôn Bộ Công an thông tin. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các địa phương tập trung cao công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng chống phá, trong đó có phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đưa tin xấu độc, xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến Đại hội.

Toàn cảnh họp báo

Bộ cũng chỉ đạo triển khai đồng loạt các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... xuyên suốt hết Đại hội và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành địa phương, các Tiểu ban, các lực lượng chức năng các nước... trong công tác đảm bảo ANTT, chủ động nhất cho Đại hội.

"Với những biện pháp nêu trên, đến thời điểm này, Bộ Công an đánh giá, môi trường ANTT phục vụ cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được bảo đảm, lực lượng Công an tiếp tục tập trung cao triển khai các kế hoạch, phương án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, các Tiểu ban cũng như Ban Chỉ đạo Trung ương. Dự kiến sáng 10/01 sẽ tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo đảm ANTT tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Bộ Công an hoàn toàn tin tưởng, dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, sự phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, các địa phương, sự tham gia của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, góp phần vào thành công của Đại hội" - Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.