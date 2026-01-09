Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Bộ Chính trị: Sửa Luật Đất đai trong 2026, thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp nhà nước

12:01 09/01/2026
Trong nghị quyết 79, Bộ Chính trị yêu cầu việc thí điểm cơ chế đặc thù về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước.
1-1767934964.png

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Đáng chú ý, để thực hiện các mục tiêu, nghị quyết 79 của Bộ Chính trị nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chung và cụ thể.

Có cơ chế, chính sách bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận đất đai

Trong đó về đất đai và tài nguyên, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật.

Nghị quyết nêu rõ trước mắt, trong năm 2026 hoàn thành việc xây dựng, ban hành Luật Đất đai sửa đổi và các văn bản hướng dẫn nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý đất đai, khơi thông nguồn lực từ đất đai.

Bộ Chính trị cũng lưu ý có cơ chế, chính sách bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận đất đai; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, sử dụng sai mục đích, lãng phí.

Đồng thời yêu cầu có cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy việc tiếp cận, tiến tới làm chủ công nghệ khai thác, chế biến sâu các loại khoáng sản, nhất là những loại khoáng sản chiến lược cho các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước được khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản trong nước chưa có hoặc trữ lượng hạn chế.

Với tài sản kết cấu hạ tầng, Bộ Chính trị khuyến khích mở rộng việc áp dụng các hình thức đầu tư theo phương thức công - tư như "đầu tư công - quản trị tư", "đầu tư tư - sử dụng công" và các hình thức hợp tác công tư khác để xây dựng và quản lý, vận hành hiệu quả nhất các công trình kết cấu hạ tầng.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp nữa liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, phát triển một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước mạnh, có quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế như quốc phòng, an ninh; năng lượng; vận tải, logistics; tài chính - ngân hàng…

Thí điểm cơ chế đặc thù thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước

Trong nghị quyết của Bộ Chính trị cũng yêu cầu cần có chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn thông qua tăng vốn điều lệ.

Việc này bao gồm cho phép sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tăng tỉ lệ lợi nhuận sau thuế để lại doanh nghiệp; rà soát, đánh giá lại tài sản đã hết khấu hao nhưng còn giá trị sử dụng.

Cùng với đó khuyến khích hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao các doanh nghiệp nhằm phát huy lợi thế tổng thể của ngành kinh tế.

Bộ Chính trị cũng khuyến khích doanh nghiệp nhà nước đầu tư, liên kết với các doanh nghiệp khác trong chuỗi giá trị thuộc lĩnh vực kinh doanh chính hoặc các doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Giải pháp này nhằm hình thành các doanh nghiệp, nhóm liên kết doanh nghiệp tiên phong, dẫn dắt, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, phát huy lợi thế, sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực xã hội, tránh chồng chéo, cạnh tranh không lành mạnh.

Để tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị doanh nghiệp, Bộ Chính trị lưu ý nhiều nội dung.

Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng cơ chế thưởng tại doanh nghiệp theo tỉ lệ với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, gắn với nâng cao chất lượng công tác lập và giao kế hoạch của doanh nghiệp, bảo đảm chặt chẽ, sát thực tiễn.

Có cơ chế để doanh nghiệp cổ phần được chủ động hình thành quỹ cổ phiếu thưởng nhằm thu hút, giữ chân người lao động có trình độ cao.

Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu phải thí điểm cơ chế đặc thù về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Chính trị chỉ đạo khẩn trương rà soát, xử lý các dự án đầu tư yếu kém, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, xác định rõ và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phá sản hoặc tiếp tục tái cơ cấu, hoạt động lành mạnh trở lại, tránh để kéo dài gây lãng phí, thất thoát tài sản, nguồn vốn, giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước, doanh nghiệp.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Chính trị nêu ra nhiều yêu cầu. Trong đó có yêu cầu rà soát, sắp xếp danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Khuyến khích tư nhân và các tổ chức xã hội tham gia cung ứng dịch vụ sự nghiệp công...

Xây dựng cơ chế, chính sách chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trong những ngành, lĩnh vực phù hợp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tối thiểu chi thường xuyên trở lên được tự chủ về tổ chức bộ máy, tiền lương và các khoản thù lao, đãi ngộ khác, tuyển dụng và sử dụng nhân sự theo kết quả hoạt động như doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ...

Theo tuoitre.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://tuoitre.vn/bo-chinh-tri-sua-luat-dat-dai-trong-2026-thi-diem-thue-bo-nhiem-giam-doc-doanh-nghiep-nha-nuoc-20260108165452048.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an xác định, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng lần thứ XIV là một...

Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Chiều 7/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển

Nhân dịp năm mới 2026, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam,...

Chính thức: Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID Sự kiện - Chính sách
Chính thức: Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

Ngoài các hình thức nộp trực tiếp, trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân làm thủ...

Nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, với khối lượng lập pháp kỷ lục Sự kiện - Chính sách
Nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, với khối lượng lập pháp kỷ lục

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) là nhiệm kỳ đặc biệt, có khối lượng lập pháp tăng gấp nhiều...

Mới cập nhật
Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an chủ động phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Công an xác định, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng lần thứ XIV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong những tháng đầu năm 2026, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động của Đại hội; đảm bảo chặt chẽ, thông thoáng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động vận hành bình thường của xã hội, của Nhân dân.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thanh tra không chỉ dừng lại ở việc tìm ra sai phạm mà phải góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thanh tra không chỉ dừng lại ở việc tìm ra sai phạm mà phải góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thanh tra tìm ra sai phạm là rất cần thiết, nhưng thanh tra không chỉ dừng lại ở việc tìm ra sai phạm, mà quan trọng hơn là phải giúp các cơ quan, đơn vị nhận diện được các rủi ro để quản trị tốt hơn, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Phải phát hiện ra những kẽ hở của pháp luật, của các quy định để tham mưu, đề xuất với các cơ quan chức năng hoàn thiện hệ thống pháp luật.

17 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng

Chiều 7/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sun PhuQuoc Airways đạt chỉ số đúng giờ 93,5% tháng 12/2025, cao nhất toàn ngành hàng không nội địa

Sun PhuQuoc Airways đạt chỉ số đúng giờ 93,5% tháng 12/2025, cao nhất toàn ngành hàng không nội địa

Với chỉ số đúng giờ (OTP) trong tháng 12/2025 đạt 93,5%, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa. Đây là mức rất cao so với tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành chỉ 70,7%, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.

18 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

18 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang làm Phó Chủ tịch HANOISME

Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang làm Phó Chủ tịch HANOISME

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài - bất cập và một số kiến nghị

Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới cũng đồng thời mở ra không gian để các doanh nghiệp trong nước kết nối và hợp tác quốc tế. Trong quá trình đó, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các chủ thể thì những thiết chế pháp lý cần được hoàn thiện một cách phù hợp, trong đó có vấn đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

(Pháp lý). Bài phân tích vai trò của báo chí và truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thi hành pháp luật, đặt trong bối cảnh Nghị quyết 66-NQ/TW (2025) về đổi mới công tác xây dựng pháp luật.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay