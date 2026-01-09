Bộ Chính trị: Sửa Luật Đất đai trong 2026, thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Trong nghị quyết 79, Bộ Chính trị yêu cầu việc thí điểm cơ chế đặc thù về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Đáng chú ý, để thực hiện các mục tiêu, nghị quyết 79 của Bộ Chính trị nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chung và cụ thể.

Có cơ chế, chính sách bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận đất đai

Trong đó về đất đai và tài nguyên, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật.

Nghị quyết nêu rõ trước mắt, trong năm 2026 hoàn thành việc xây dựng, ban hành Luật Đất đai sửa đổi và các văn bản hướng dẫn nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý đất đai, khơi thông nguồn lực từ đất đai.

Bộ Chính trị cũng lưu ý có cơ chế, chính sách bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận đất đai; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, sử dụng sai mục đích, lãng phí.

Đồng thời yêu cầu có cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy việc tiếp cận, tiến tới làm chủ công nghệ khai thác, chế biến sâu các loại khoáng sản, nhất là những loại khoáng sản chiến lược cho các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước được khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản trong nước chưa có hoặc trữ lượng hạn chế.

Với tài sản kết cấu hạ tầng, Bộ Chính trị khuyến khích mở rộng việc áp dụng các hình thức đầu tư theo phương thức công - tư như "đầu tư công - quản trị tư", "đầu tư tư - sử dụng công" và các hình thức hợp tác công tư khác để xây dựng và quản lý, vận hành hiệu quả nhất các công trình kết cấu hạ tầng.

Nhóm nhiệm vụ, giải pháp nữa liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung đầu tư, phát triển một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước mạnh, có quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế như quốc phòng, an ninh; năng lượng; vận tải, logistics; tài chính - ngân hàng…

Thí điểm cơ chế đặc thù thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước

Trong nghị quyết của Bộ Chính trị cũng yêu cầu cần có chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn thông qua tăng vốn điều lệ.

Việc này bao gồm cho phép sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tăng tỉ lệ lợi nhuận sau thuế để lại doanh nghiệp; rà soát, đánh giá lại tài sản đã hết khấu hao nhưng còn giá trị sử dụng.

Cùng với đó khuyến khích hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao các doanh nghiệp nhằm phát huy lợi thế tổng thể của ngành kinh tế.

Bộ Chính trị cũng khuyến khích doanh nghiệp nhà nước đầu tư, liên kết với các doanh nghiệp khác trong chuỗi giá trị thuộc lĩnh vực kinh doanh chính hoặc các doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Giải pháp này nhằm hình thành các doanh nghiệp, nhóm liên kết doanh nghiệp tiên phong, dẫn dắt, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, phát huy lợi thế, sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực xã hội, tránh chồng chéo, cạnh tranh không lành mạnh.

Để tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị doanh nghiệp, Bộ Chính trị lưu ý nhiều nội dung.

Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng cơ chế thưởng tại doanh nghiệp theo tỉ lệ với phần lợi nhuận vượt kế hoạch, gắn với nâng cao chất lượng công tác lập và giao kế hoạch của doanh nghiệp, bảo đảm chặt chẽ, sát thực tiễn.

Có cơ chế để doanh nghiệp cổ phần được chủ động hình thành quỹ cổ phiếu thưởng nhằm thu hút, giữ chân người lao động có trình độ cao.

Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu phải thí điểm cơ chế đặc thù về thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Chính trị chỉ đạo khẩn trương rà soát, xử lý các dự án đầu tư yếu kém, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, xác định rõ và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp phá sản hoặc tiếp tục tái cơ cấu, hoạt động lành mạnh trở lại, tránh để kéo dài gây lãng phí, thất thoát tài sản, nguồn vốn, giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước, doanh nghiệp.