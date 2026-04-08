Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đình Trường

Chiều 6.4, tại Kỳ họp thứ Nhất, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Với 485/485 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết tán thành (100%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa

Sinh ngày 13.3.1972; quê quán xã Thư Lâm, TP Hà Nội; ngày vào Đảng 18.03.1999

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV

- Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (từ 6.2021)

- Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XVI

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tài chính-Ngân hàng; Thạc sĩ Quản lý chính sách Kinh tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 10.1993 - 5.1998: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 5.1998 - 10.2000: Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 11.2000 - 6.2002: Đi học Thạc sĩ ở nước ngoài.

Tháng 7.2002 - 4.2006: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 5.2006 - 11.2008: Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 12.2008 - 7.2012: Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 7.2012 - 4.2016: Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tháng 5.2016 - 5.2018: Vụ Trưởng, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; cử biệt phái giữ hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 5.2018 - 1.2019: Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 1.2019 - 1.2021: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 1.2021 - 6.2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ngày 15.6.2021: Bộ Chính trị quyết định phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 1.7.2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 3.10.2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 22.1.2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tháng 3.2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 6.4.2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.