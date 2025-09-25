Bí quyết kinh doanh nhàn tênh nhờ “trợ thủ số”

Trong giai đoạn tăng tốc, bài toán lớn nhất của hộ kinh doanh là vận hành trơn tru và hiệu quả. VPBank CommCredit mang đến công cụ số hóa toàn diện, giúp chủ kinh doanh giữ vững lợi thế và mở rộng tăng trưởng thông qua “Shop Thịnh Vượng” trên VPBank NEO.

Vận hành - thách thức lớn trong kinh doanh

Anh Minh Quân, chủ một quán ăn nhanh ở Cầu Giấy, Hà Nội, từng đối mặt với những “cơn đau đầu” quen thuộc: mỗi ngày có hàng trăm giao dịch tiền mặt, chuyển khoản lẫn lộn; doanh thu từ ứng dụng giao hàng không đồng bộ; nhân viên thu tiền khách rồi cuối ngày mới nộp lại. Trung bình, anh mất khoảng 1-2 tiếng mỗi tối để đối chiếu đơn hàng và cộng sổ, nhưng việc tiền hàng không khớp vẫn thường xuyên xảy ra.

Cũng gặp khó khăn trong việc vận hành, sau hơn một năm mở cửa hàng mỹ phẩm chuyên về chăm sóc da và trang điểm, chị Thu Hạnh (Hải Phòng) nhận ra khởi đầu thuận lợi mới chỉ là bước đầu của hành trình kinh doanh. Cửa hàng lúc nào cũng có khách, doanh thu thời gian đầu khả quan, nhưng khi đi vào giai đoạn duy trì và mở rộng thì bắt đầu chật vật. Doanh số lên xuống theo mùa, hàng hóa nhập cần thanh toán trước, trong khi vốn lại chưa quay vòng kịp. Có tháng để một khoản tiền nhàn rỗi nằm trong tài khoản chờ đợt nhập hàng kế tiếp, chị vừa lo lắng vì tiền “nằm im” không sinh lợi, mà gửi tiết kiệm khi cần rút ra gấp lại không tối ưu lãi suất.

Có thể thấy với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hay doanh nghiệp nhỏ, duy trì hiệu quả hoạt động sau giai đoạn khởi đầu quyết định việc có thể tồn tại và mở rộng được hay không. Trong bối cảnh này, tối ưu vận hành trở thành yêu cầu tất yếu.

Kinh doanh dễ dàng hơn với Shop Thịnh Vượng

Từ tháng 7/2025, anh Quân bắt đầu dùng Shop Thịnh Vượng - một giải pháp quản trị tài chính chuyên biệt dành riêng cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của VPBank CommCredit, truy cập nhanh và dễ dàng qua ứng dụng VPBank NEO. Ngay tuần đầu, việc kiểm soát dòng tiền trở nên rõ ràng hơn nhờ chức năng phân tách nguồn thu từ nhiều kênh: quầy bán trực tiếp, đơn hàng qua ShopeeFood và đơn đặt trên Fanpage Facebook. Loa thông báo biến động số dư ngay khi có tiền vào tài khoản, anh biết đơn hàng nào đã được thanh toán, không cần chờ cuối ngày đối soát.

Sau 3 tháng, số liệu cho thấy chi phí vận hành giảm, thời gian đối soát cuối ngày rút xuống chỉ còn 20-30 phút. “Trước kia, tôi thường loay hoay với sổ sách, nhiều khi chậm cả cơ hội nhập hàng trong mùa cao điểm. Giờ tôi dành thời gian hơn để nghĩ ra nhiều món mới, còn dòng tiền thì đã có Shop Thịnh Vượng lo,” anh Quân chia sẻ.

Shop Thịnh Vượng là nền tảng số đột phá được thiết kế riêng cho hộ kinh doanh, chủ cửa hàng và chủ doanh nghiệp, giúp tăng trưởng bền vững với việc tích hợp quản lý dòng tiền, thông báo biến động số dư bằng âm thanh qua app ngân hàng, phân tách nguồn thu từ nhiều cửa hàng, thực hiện phân tích tăng trưởng kinh doanh qua biểu đồ. Nhờ giải pháp này, chủ cửa hàng có thể quản lý dòng tiền thu về và chủ động điều phối dòng tiền chi ra cho các ngăn lương, ngăn thanh toán cho nhà cung cấp, ngăn chi phí điện nước cố định... một cách linh hoạt, nhanh chóng và thông minh hơn. Sử dụng Shop Thịnh Vượng trên VPBank NEO, nhiều chủ cửa hàng ví như có thêm trợ thủ đắc lực, vừa có một đội kế toán và vừa có thêm vài trợ lý cá nhân. Không dừng lại ở đó, Shop Thịnh Vượng còn hỗ trợ hộ kinh doanh, chủ cửa hàng, chủ doanh nghiệp sinh lời trên dòng tiền hiện hữu bằng tài khoản Super Sinh lời với các phương án linh hoạt ưu tiên lãi suất cao, sinh lời tự động hoặc tiện lợi khi đăng ký một lần duy nhất. Nhờ tài khoản Super Sinh Lời, khoản tiền đang chờ nhập hàng của chị Hạnh được tự động sinh lãi mỗi ngày mà không cần thao tác thủ công. Chị Hạnh không chỉ yên tâm xoay vòng vốn mà còn tối ưu được lợi nhuận từ chính dòng tiền hiện hữu, tạo thêm sức bền cho giai đoạn tăng trưởng của cửa hàng.

“Sản phẩm này còn có công cụ phân tích tăng trưởng qua biểu đồ trực quan, cho tôi cái nhìn tổng thể về doanh thu, dễ dàng so sánh hiệu quả giữa các giai đoạn. Nhờ vậy, tôi có căn cứ để quyết định nhập hàng, mở rộng hay điều chỉnh kinh doanh thay vì chỉ dựa vào cảm tính” – chị Hạnh chia sẻ thêm.

Mở ra xu hướng quản lý kinh doanh hiện đại

Chỉ trong vòng 5 tháng ra mắt, Shop Thịnh Vượng đã thu hút hơn 74.000 khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng, một con số ấn tượng cho thấy mức độ lan tỏa mạnh mẽ của giải pháp ngay từ giai đoạn khởi đầu. Điều này phản ánh sự quan tâm của cộng đồng hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đối với hệ sinh thái VPBank CommCredit nói chung, đồng thời cho thấy Shop Thịnh Vượng đã chạm đúng “điểm khó” về quản lý vận hành trong thực tiễn.

Đa số người dùng đến từ nhóm ngành dịch vụ ẩm thực (F&B) và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) – những lĩnh vực đặc thù có tần suất giao dịch cao, biên độ dòng tiền nhanh và đòi hỏi sự kiểm soát bán hàng chặt chẽ. Đáng chú ý, ba tính năng được khách hàng sử dụng nhiều nhất gồm: Quản lý cửa hàng, Loa Thịnh Vượng và Quản lý nhân viên. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho nhu cầu thực tế của các hộ kinh doanh: vừa cần một hệ thống tinh gọn để vận hành mượt mà, vừa cần công cụ hỗ trợ mở rộng quy mô và gắn kết khách hàng hiệu quả.

Với những giải pháp như Shop Thịnh Vượng, VPBank CommCredit đang chứng minh vai trò người bạn đồng hành tin cậy của hộ kinh doanh trong giai đoạn chuẩn hóa và tối ưu vận hành – nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững sau khởi đầu.

