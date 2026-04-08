Bảo mật trong kỷ nguyên AI – Chiến lược hình thành tương lai số

15:33 08/04/2026
Sáng 07/4/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bảo mật trong kỷ nguyên AI – Chiến lược hình thành tương lai số”.

Dự Hội thảo chuyên đề có Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, Trưởng ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia; ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia; bà Ruma Balasubramanian, Chủ tịch Check Point Software Technologies khu vực khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản cùng đông đảo các cơ quan quản lý, chuyên gia an ninh mạng, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp…

1-1775637383.jpg

Hội thảo thu hút đông đảo các cơ quan quản lý, chuyên gia an ninh mạng, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp tham gia.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ và trở thành hạt nhân của nền kinh tế số, vấn đề an toàn không gian mạng đang đặt ra những thách thức chưa từng có. AI không chỉ là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu hóa vận hành, mà còn vô tình tạo ra những kẽ hở bảo mật mới khi hệ thống dữ liệu ngày càng trở nên kết nối và phức tạp.

Tại Việt Nam, hành lang pháp lý về an ninh mạng và AI đang được hoàn thiện với Luật An ninh mạng, Chiến lược AI đến năm 2030 và các định hướng quản lý mới, nhấn mạnh yêu cầu an toàn, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ vòng đời công nghệ, đặc biệt khi AI trở thành một phần quan trọng của hạ tầng số quốc gia.

2-1775637389.jpg

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an nhận định, ở góc độ bảo đảm an ninh quốc gia, AI hiện đang đặt ra nhiều thách thức chiến lược. Đó là vấn đề bảo vệ chủ quyền dữ liệu, vấn đề phụ thuộc vào các nền tảng và công nghệ nước ngoài, cũng như yêu cầu bảo vệ chính các hệ thống AI, vốn đang trở thành mục tiêu tấn công mới.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh: “AI không chỉ là công cụ, mà đang trở thành một yếu tố định hình lại không gian an ninh mạng và an ninh quốc gia. Việc chủ động nắm bắt, làm chủ và bảo đảm an toàn cho các công nghệ AI sẽ là yếu tố quyết định đối với sự phát triển bền vũng và an toàn của mỗi quốc gia trong tương lai".

Trước thực tiễn đó, Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia an ninh mạng, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó nhằm góp phần thúc đẩy sự hiểu biết chung về tác động của AI đối với an ninh mạng, đồng thời kết nối cộng đồng chuyên gia và doanh nghiệp trong việc chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ. Sự kiện cũng hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực nguồn nhân lực an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình chuyển đổi số và ứng dụng AI trong thực tiễn.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã bàn luận về các chủ đề: AI thay đổi cuộc sống và bối cảnh hiểm họa an ninh mạng như thế nào; AI for Security - Ứng dụng AI trong bảo mật; Kiến trúc trí tuệ nhân tạo AI trong doanh nghiệp; Security for AI – Bảo mật cho hệ thống AI… Thông qua hội thảo, những kinh nghiệm, các mô hình, giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo việc triển khai AI được an toàn và hiệu quả đã được chia sẻ. Hội thảo cũng góp phần gợi mở thêm các định hướng hoàn thiện khung chính sách, cơ chế quản lý, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thực tiễn Việt Nam và tiệm cận sát chuẩn quốc tế.

3-1775637390.jpg

Bà Ruma Balasubramanian phát biểu tại Hội thảo.

Với vai trò đối tác chuyên môn, chia sẻ góc nhìn quốc tế về an ninh mạng trong kỷ nguyên AI, bà Ruma Balasubramanian, Chủ tịch Check Point Software Technologies khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản cho rằng: AI đang tái định hình cả sự đổi mới trong kinh doanh lẫn các rủi ro mạng.

Theo bà Ruma Balasubramanian, phương pháp bảo mật AI của Check Point tập trung vào hiển thị, quản trị và phòng ngừa trên toàn bộ hệ sinh thái AI. Với các doanh nghiệp đang quan tâm đến việc xây dựng hạ tầng AI riêng nhằm đáp ứng yêu cầu về chủ quyền dữ liệu, Check Point đề xuất cách tiếp cận thông qua mô hình "AI Factory Security Blueprint" – kiến trúc tham chiếu giúp kiểm soát rủi ro xuyên suốt từ hạ tầng GPU đến các mô hình ngôn ngữ lớn.

4-1775637390.jpg

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho rằng: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng và từng bước trở thành một hạ tầng số chiến lược của các quốc gia. Trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, AI đang được nghiên cứu ứng dụng cho nhiều hoạt động như đánh giá, chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận, tự động hóa quy trình, hỗ trợ khách hàng; qua đó nâng cao hiệu quả và khả năng tiếp cận dịch vụ của khách hàng.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Tiến Dũng, AI cũng đang làm thay đổi sâu sắc các nguy cơ, thách thức an ninh mạng toàn cầu. Do đó, AI cần được thiết kế, triển khai và vận hành theo hướng an toàn, tin cậy, có kiểm soát. Mặt khác, AI cũng cần được khai thác như một công cụ để nâng cao năng lực phòng thủ không gian mạng. Vì vậy, việc xây dựng hệ sinh thái AI không chỉ dừng lại ở khía cạnh công nghệ mà còn đòi hỏi sự quản trị dữ liệu, quản trị rủi ro, đảm bảo an ninh mạng ngay từ giai đoạn đầu thiết kế và xuyên suốt toàn bộ quá trình vận hành…

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI Diễn đàn - Luật gia
Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển...

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế Diễn đàn - Luật gia
Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức...

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia...

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Bảo đảm liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách, pháp luật...

Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ Diễn đàn - Luật gia
Thách thức mới về bảo vệ dữ liệu trong thời đại kinh tế số dưới góc nhìn của Luật Sở hữu trí tuệ

(Pháp lý). Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, bảo vệ sở hữu trí tuệ phải...

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư Diễn đàn - Luật gia
Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật...

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Xem xét 5 dự án luật quan trọng: Đề cao phân quyền, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chiều 7/4, tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, các đại biểu nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra đối với 5 dự án luật gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Hộ tịch (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Các dự án luật đều hướng tới mục tiêu hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trung ương yêu cầu sửa Bộ luật Hình sự, giảm hình phạt tù với người phạm tội không vụ lợi

Trung ương yêu cầu hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập bảo đảm đời sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, liêm chính, công tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn, trong đó có việc đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, nâng tầm giám sát tối cao.

Đổi mới tư duy lập pháp – Khơi thông động lực phát triển đất nước

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI ngày 6/4 không chỉ đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với hoạt động của Quốc hội, mà sâu xa hơn, đã gợi mở một cách tiếp cận mới về vai trò của thể chế trong phát triển. Ở đó, đổi mới tư duy lập pháp được xác định như một đột phá có ý nghĩa nền tảng để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo và mở ra những không gian phát triển mới cho đất nước.

Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Nguyễn Huy Tiến.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng lớn trọng tâm của Chính phủ

Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết, sẽ xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm. Theo Thủ tướng, lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia; muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương.

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng, 57 tuổi, được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031, tại phiên làm việc chiều 7/4.

