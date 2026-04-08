Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Chủ tịch Bùi Minh Hoài đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, đồng chí Nguyễn Phi Long là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ, năng lực, dám nghĩ, dám làm, đã trải qua nhiều cương vị công tác từ Trung ương đến địa phương; có tư duy chiến lược, am hiểu về công tác xây dựng Đảng và hoạch định chính sách.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cùng bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Phi Long sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực sở trường của mình, tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể Trung ương đạt được nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước mắt là tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng và cảm ơn đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phi Long bày tỏ vui mừng, xúc động được đón nhận Quyết định của Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực làm việc, tích cực học tập, nghiên cứu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiên phong gương mẫu, tận tụy với công việc, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.