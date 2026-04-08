Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

16:39 08/04/2026
Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Long

Chủ tịch Bùi Minh Hoài đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Phi Long được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, đồng chí Nguyễn Phi Long là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ, năng lực, dám nghĩ, dám làm, đã trải qua nhiều cương vị công tác từ Trung ương đến địa phương; có tư duy chiến lược, am hiểu về công tác xây dựng Đảng và hoạch định chính sách.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cùng bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Phi Long sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực sở trường của mình, tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể Trung ương đạt được nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước mắt là tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội, Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng đồng chí Hà Thị Nga đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng và cảm ơn đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phi Long bày tỏ vui mừng, xúc động được đón nhận Quyết định của Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực làm việc, tích cực học tập, nghiên cứu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiên phong gương mẫu, tận tụy với công việc, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Bùi Lộc

Xem xét 5 dự án luật quan trọng: Đề cao phân quyền, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ người dân, doanh nghiệp Sự kiện - Chính sách
Xem xét 5 dự án luật quan trọng: Đề cao phân quyền, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chiều 7/4, tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc...

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ Sự kiện - Chính sách
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê...

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ...

Đổi mới tư duy lập pháp – Khơi thông động lực phát triển đất nước Sự kiện - Chính sách
Đổi mới tư duy lập pháp – Khơi thông động lực phát triển đất nước

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa...

Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Sự kiện - Chính sách
Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031...

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng lớn trọng tâm của Chính phủ Sự kiện - Chính sách
Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng lớn trọng tâm của Chính phủ

Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết, sẽ xây dựng một Chính phủ liêm chính,...

Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

Kinh doanh - Quốc tế

Chiều 7/4, tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, các đại biểu nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra đối với 5 dự án luật gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Hộ tịch (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Các dự án luật đều hướng tới mục tiêu hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Sự kiện - Chính sách

Sáng 07/4/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Hội thảo chuyên đề "Bảo mật trong kỷ nguyên AI – Chiến lược hình thành tương lai số".

Diễn đàn - Luật gia

Trung ương yêu cầu hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập bảo đảm đời sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, liêm chính, công tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khoa học Pháp Lý

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn, trong đó có việc đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, nâng tầm giám sát tối cao.

Sự kiện - Chính sách

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI ngày 6/4 không chỉ đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với hoạt động của Quốc hội, mà sâu xa hơn, đã gợi mở một cách tiếp cận mới về vai trò của thể chế trong phát triển. Ở đó, đổi mới tư duy lập pháp được xác định như một đột phá có ý nghĩa nền tảng để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo và mở ra những không gian phát triển mới cho đất nước.

Sự kiện - Chính sách

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Nguyễn Huy Tiến.

Sự kiện - Chính sách

Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết, sẽ xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm. Theo Thủ tướng, lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia; muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương.

Sự kiện - Chính sách

Ông Nguyễn Văn Quảng, 57 tuổi, được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031, tại phiên làm việc chiều 7/4.

Sự kiện - Chính sách

