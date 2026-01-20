Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Báo chí quốc tế: Thành tựu sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối đúng đắn của Đảng

12:07 20/01/2026
Các phóng viên quốc tế đề cao và khẳng định những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu cho sự phát triển thành công của một quốc gia.
1-1768885764.jpg

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng mong muốn đoàn phóng viên sẽ có một chuyến công tác thành công tốt đẹp tại Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu kinh tế - xã hội, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa, lịch sử của Việt Nam

Ngày 19/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc tiếp đoàn phóng viên của các báo Đảng cộng sản, các Đảng có vị trí, vai trò quan trọng tại các nước, các hãng truyền thông của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các hãng thông tấn báo chí quốc tế tới Việt Nam đưa tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng như với tư cách là thành viên Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn đoàn đã đến Việt Nam trong dịp này. Thứ trưởng khẳng định Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong tiến trình phát triển của Việt Nam, không chỉ tổng kết, đánh giá thành tựu 40 năm Đổi mới mà còn xác định mục tiêu, tầm nhìn, thông qua những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực năm 2025 diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã có những bước chuyển biến quan trọng, đột phá về thể chế, trong đó có ban hành 9 Nghị quyết chiến lược trên các lĩnh vực phát triển trọng yếu, đồng thời, sắp xếp lại không gian phát triển, sắp xếp lại địa giới hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. 

Việt Nam tiếp tục là điểm sáng ở khu vực, quy mô nền kinh tế Việt Nam cán mốc 510 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng trên 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 5.000 USD, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mốc kỷ lục 900 tỷ USD, thu hút hơn 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Vị thế quốc tế không ngừng được củng cố, nâng cao. Những thành tựu kể trên của Việt Nam đều đã được các cơ quan báo chí, truyền thông quốc tế đưa tin, lan tỏa tới cộng đồng quốc tế.

Với tinh thần đó, Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị trong Bộ Ngoại giao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn phóng viên quốc tế tác nghiệp trong thời gian diễn ra Đại hội, qua đó, truyền tải những thông điệp và kết quả của Đại hội XIV đến cộng đồng quốc tế một cách tích cực, toàn diện và khách quan. 

Thứ trưởng cũng mong muốn đoàn phóng viên sẽ có một chuyến công tác thành công tốt đẹp tại Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu kinh tế - xã hội, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa, lịch sử của Việt Nam, góp phần quảng bá hơn nữa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế, giúp thế giới hiểu rõ hơn về con đường phát triển của Việt Nam.

2-1768885764.jpg

Đại diện các cơ quan báo chí quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ vinh dự khi được tới Việt Nam, trực tiếp chứng kiến không khí phấn khởi của nhân dân Việt Nam và đưa tin sự kiện chính trị trọng đại Đại hội Đảng lần thứ XIV

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Việt Nam, đại diện các cơ quan báo chí quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ vinh dự khi được tới Việt Nam, trực tiếp chứng kiến không khí phấn khởi của nhân dân Việt Nam và đưa tin sự kiện chính trị trọng đại Đại hội Đảng lần thứ XIV. 

Các phóng viên đề cao và khẳng định những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu cho sự phát triển thành công của một quốc gia. 

Các phóng viên chúc Đại hội thành công tốt đẹp và khẳng định sẽ nỗ lực truyền tải trung thực, khách quan các nội dung, quyết sách của Đại hội, qua đó không chỉ thông tin về sự phát triển của Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và tiến bộ xã hội đến độc giả toàn cầu.

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thông qua các phóng viên của các hãng truyền thông của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng khẳng định tầm quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Thứ trưởng mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhân dân trong nước có những đóng góp quan trọng, đưa đất nước, dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng./.

