Sáng 5/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày bản Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Báo Đại Đoàn Kết trân trọng đăng nội dung Báo cáo.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày bản Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

BÁO CÁO MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

(do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam trình bày tại

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV)

- Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm;

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí chủ tọa phiên họp;

- Kính thưa Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước!

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 63/63 báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố; 24/63 báo cáo của các đoàn đại biểu Quốc hội; 20 báo cáo của các tổ chức thành viên và ý kiến của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo, tập hợp 1.737 lượt ý kiến với 142 trang tài liệu gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, sau đây tôi xin trình bày một số nội dung chủ yếu về ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Cụ thể như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN BÀY TỎ SỰ VUI MỪNG, PHẤN KHỞI, ĐỒNG TÌNH ỦNG HỘ RẤT CAO

1. Cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi, đánh giá rất cao Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, phục vụ doanh nghiệp và người dân, “ý đảng hợp với lòng dân”. Qua tổng hợp nhanh, có trên 99% nhân dân được hỏi ý kiến nhất trí với phương án dự kiến sáp nhập các xã, phường mà các tỉnh, thành phố đã xây dựng. Cử tri và Nhân dân cho rằng Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10, lần thứ 11 Khóa XIII; Kỳ họp thứ 8, thứ 9 Quốc hội Khóa XV thực sự là dấu mốc lịch sử, quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

2. Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, đồng thuận và ủng hộ cao với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được ban hành thời gian qua:

(1) Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó Chính phủ đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số”;

(2) Chủ trương miễn học phí cho học sinh từ giáo dục mầm non đến hết bậc trung học phổ thông. Đây là một quyết định của Bộ Chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân rất đồng tình ủng hộ;

(3) Cuộc vận động cả nước chung tay hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trong năm 2025 và phương án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội;

(4) Cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đánh giá cao Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã kịp thời ban hành chính sách rất phù hợp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế;

(5) Chủ trương ưu tiên bố trí cơ sở vật chất (vật kiến trúc, đất đai) dôi ra sau sắp xếp tổ chức bộ máy cho 3 lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cử tri và Nhân dân;

(6) Cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi khi Đảng và Nhà nước đã chính thức xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

3. Cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025; nhiều công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; đồng loạt khởi công và khánh thành 80 công trình trọng điểm trong cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo được khí thế hồ hởi, phấn khởi trong xã hội. Phản ứng nhanh nhạy, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trước sự việc Mỹ áp đặt thuế quan đối với các nước trong đó có Việt Nam, được cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân ghi nhận và rất hoan nghênh.

4. Cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi, tự hào, tự tin về kết quả đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước đã tăng cường các chuyến thăm, làm việc với các nước; đồng thời nhiều nguyên thủ quốc gia cũng đến thăm và làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta... nâng tầm vị thế của đất nước. Trên tinh thần đó, mọi hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân ở trong nước, người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài cũng được thuận lợi hơn.

5. Chủ trương tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cấp quốc gia với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, đa dạng, ý nghĩa của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, ôn lại truyền thống lịch sử, tri ân công lao của các tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; thanh niên xung phong, dân quân du kích, gia đình có công với nước; sự đóng góp to lớn của các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tạo nên bầu không khí tưng bừng, phấn khởi, cờ hoa rợp trời, rợp đất, rợp lòng người. Động viên được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực để xây dựng đất nước ta hòa bình, thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

6. Cử tri và Nhân dân đánh giá cao và hoan nghênh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ việc được kiểm tra, thanh tra, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm nhiều cán bộ nhưng cũng rất nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người vi phạm là ai. Hoan nghênh Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã bổ sung thêm nội hàm phòng chống lãng phí vào hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt, làm rõ một số công trình, dự án dở dang, để lãng phí hàng chục năm nay, được cử tri và nhân dân ghi nhận và rất hoan nghênh.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao lực lượng công an đã tập trung điều tra, triệt phá một số vụ án lớn ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân như các vụ lừa đảo qua mạng, vụ sữa giả, thuốc giả...đặc biệt là thường xuyên cập nhật các thủ đoạn lừa đảo mới để người dân kịp thời phòng, tránh. Những kết quả trên đã góp phần củng cố, tăng cường vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

II. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN CÒN BĂN KHOĂN, LO LẮNG

1. Cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ bên cạnh đó cũng còn có một số ý kiến tâm tư về việc đặt tên đơn vị hành chính, xác định địa điểm đặt trung tâm hành chính của tỉnh mới; một số cán bộ, công chức, viên chức lo lắng gặp khó khăn khi phải chuyển đến làm việc ở đơn vị hành chính mới, xa gia đình; cũng có một số lo lắng nếu không có giải pháp cụ thể hỗ trợ thì có thể một số cán bộ có năng lực sẽ xin nghỉ việc do phải đi xa gia đình.

2. Nhiều ý kiến cử tri và Nhân dân còn băn khoăn lo lắng về chính sách thuế quan của Mỹ làm cho giá vàng, tỷ giá đồng USD, thị trường chứng khoán biến động mạnh ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội sẽ khó khăn hơn, nhất là xuất nhập khẩu tác động mạnh mẽ đến việc làm, thu nhập và đời sống của người dân.

3. Cử tri và Nhân dân rất băn khoăn, lo lắng, bức xúc, bất bình và lên án mạnh mẽ đối với một số vấn đề nổi lên trong thời gian gần đây như: Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả: “sữa giả”, “thuốc giả”, “thực phẩm kém chất lượng”; tình trạng lừa đảo, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng; vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc cháy nổ, bạo lực trẻ em; tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường... Cử tri và Nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng kiên quyết đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm minh, công khai để Nhân dân theo dõi, giám sát.

4. Cử tri và Nhân dân còn lo ngại việc gia tăng một số bệnh như: dịch cúm, sởi, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, bệnh dại do chó mèo cắn...có nguy cơ bùng phát, lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân.

5. Cử tri và Nhân dân lo lắng và rất bức xúc tình trạng một số người giả danh các cơ quan chức năng gọi điện thoại, nhắn tin, lôi kéo, dọa nạt người dân hòng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đăng tin thất thiệt, giật tít “câu like”, “câu view”, một số clip đăng câu khách, vi phạm thuần phong, mỹ tục, gây tác hại xấu cho thế hệ trẻ.

III. MỘT SỐ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trân trọng kiến nghị với Đảng và Nhà nước:

1. Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả “gần dân, sát dân”, chủ động phục vụ Nhân dân là một việc rất hệ trọng, chưa có tiền lệ, được nhân dân rất ủng hộ nhưng cũng có tác động sâu rộng đến toàn xã hội. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng đề nghị trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan chức năng cần kịp thời nắm rõ tình hình, bám sát thực tiễn, tham mưu cho Đảng và Nhà nước điều chỉnh những vướng mắc, phát sinh (nếu có) để đạt được yêu cầu của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “vừa chạy vừa xếp hàng”; “không được để gián đoạn công việc”; “bộ máy mới phải tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ” và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

2. Trân trọng đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước đấu tranh quyết liệt, kiên quyết xử lý, chặn đứng, đẩy lùi nạn hàng giả, hàng kém chất lượng; chấm dứt tình trạng sử dụng sim rác gọi điện chiếm đoạt thông tin cá nhân, lừa đảo, đăng tin thất thiệt, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội, ảnh hưởng đến quyền lợi, danh dự, uy tín của tổ chức và cá nhân.

3. Trân trọng đề nghị các bộ, ngành liên quan khẩn trương tham mưu để cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như: miễn học phí cho học sinh; nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh; chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức phải di chuyển nơi ở đến làm việc ở trung tâm hành chính mới; quy định cụ thể về chuyển mục đích sử dụng cơ sở dôi ra sau sắp xếp các đơn vị, cơ quan hành chính... Bởi đó là những chủ trương rất đúng đắn, hợp lòng dân, rất cần được thể chế hóa sớm để Nhân dân được hưởng lợi

4. Trân trọng đề nghị Đảng và Nhà nước nghiên cứu phát động một số cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước quy mô lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc để phát huy mọi nguồn lực, hiệu triệu mọi người dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp công sức, tiền của để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

5. Trân trọng đề nghị Đảng và Nhà nước, các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với áp dụng các biện pháp hành chính, kinh tế, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn nguồn nước, không khí, môi trường sống của người dân, phòng chống một số bệnh nguy hiểm do ô nhiễm môi trường gây ra, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và chỉ đạo, nghiên cứu cùng với MTTQ Việt Nam có thể phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Trên đây là một số nội dung chủ yếu về ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng đề nghị Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân.